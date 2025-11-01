Penésszel küzdesz? Ez a 7 növény képes felvenni a harcot a mérgező gombákkal

Néhány növény segítségével tisztábbá tehetjük a lakásunk, otthonunk levegőjét, valamint a penésszel is felvehetjük a harcot. Cikkünkben most néhány olyan szobanövényt mutatunk be, amiket te is könnyedén beszerezhetsz az otthonod tisztább levegőéjért.

A penész komoly veszélyeket hordoz az egészségünkre, azonban néhány növény segítségével felvehetjük ellene a harcot / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ezeknek a növényeknek a segítségével megtisztíthatjuk lakásunk levegőjét a penésztől

Ahogy egyre szürkébbek a napok és hosszabbak az éjszakák, sokan szeretnék feldobni az otthonukat néhány növénnyel. Ha okosan választasz, ezek a zöld lakótársak nemcsak látványra lesznek szépek, hanem segíthetnek megakadályozni a penész kialakulását, és megtisztítják a levegőt a káros anyagoktól is. A penész nedves, párás környezetben szaporodik, így amikor a hideg őszi levegő lehűti az ablakokat, gyorsan megjelenhet a páralecsapódás, amely kezeletlenül hamar penésszé alakulhat – ez pedig nemcsak csúnya, de komoly egészségügyi kockázatokat is jelenthet - áll a Daily Mail cikkében.

A növények ebben is segítséget nyújthatnak

– magyarázta el Chris Bonnett, a Gardening Express szakértője. Elmondása szerint a páratartalom csökkentése kulcsfontosságú, és bizonyos növények természetes módon képesek ezt szabályozni. A leveleik elnyelik a levegő nedvességét, amit a növény a szárán keresztül továbbít a gyökerekhez. Így a levegő páratartalma csökken, ami gátolja a penész kialakulását. A legjobb, ha ezeket a növényeket a nedvesebb helyiségekbe – például a fürdőszobába vagy a konyhába –, helyezzük.

A növények azonban nem csak a penész ellen hatékonyak: fotoszintézis közben szén-dioxidot vesznek fel, és oxigént bocsátanak ki, így frissítik a levegőt és javítják a közérzetet is. A szakértők szerint ezek a legjobb szobanövények, amelyek segítenek megelőzni a penészt és egészségesebbé teszik az otthonod légkörét.

A vitorlavirág

Fényes leveleivel szabályozza a páratartalmat, kiszűri a levegőből a benzolt és a formaldehidet, sőt, enyhítheti az allergiát is. Világos, de nem közvetlen napfényben érzi jól magát, és elég hetente egyszer-kétszer megöntözni – viszont háziállatokra mérgező, ezért magas polcra ajánlott felhelyezni.