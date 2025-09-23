Így vadászunk valójában Tinderen: a nők lejjebb adnak, a férfiak túl nagy vadra lőnek? Mi az igazság?

A társkereső appokkal − mint a Tinder − kapcsolatban gyakran hallani, hogy a férfiak túl sokat vállalnak, a nők pedig lehetetlen elvárásokat támasztanak. Egy most publikált PLOS One-tanulmány azonban helyreigazítja ezeket a sztereotípiákat. A kutatók közel 3 ezer heteroszexuális felhasználó viselkedését elemezték egy cseh társkereső applikációban, és arra jutottak, hogy a férfiak hajlamosak olyan nőket jobbra húzni, akiket a ranglétrán maguknál magasabbra pozicionálnak. Ezzel szemben a nők inkább alábecsülik magukat, és olyan férfiakkal próbálkoznak, akik hozzájuk hasonló vonzerővel bírnak, sőt átlagosan kevésbé kívánatos partnereket választanak

Meglepő adatok derültek ki egy újabb, Tinder-használatot tanulmányozó kutatásból.

Fotó: DenPhotos / Shutterstock

Párkereső hierarchia a Tinder-korszakban

Annak érdekében, hogy osztályozzák, mennyire kívánatosak az egyes felhasználók, a kutatók megszámolták, hogy hányszor húzták őket jobbra a társkereső alkalmazásban. Abból kifolyólag, hogy több férfi felhasználó van, a nők magasabban helyezkednek el a párkereső hierarchiában. A sikeres párosítások általában „hasonló kívánatossági szintű emberek között történnek”.

Íme a főbb következtetések — és amiért ez számodra fontos lehet

Reálisabb elvárások, nagyobb siker

A legtöbb sikeres párosítás akkor jött létre, amikor mindkét fél hasonló vonzerővel vagy népszerűséggel rendelkezett az appon.

A legtöbb sikeres párosítás akkor jött létre, amikor mindkét fél hasonló vonzerővel vagy népszerűséggel rendelkezett az appon. A férfiak gyakran lőnek „túl magasra”

Ez azt eredményezheti, hogy sokan visszautasítást kapnak, ami idővel frusztrációhoz vezethet.

Ez azt eredményezheti, hogy sokan visszautasítást kapnak, ami idővel frusztrációhoz vezethet. A nők realisztikusabban válogatnak

Bár több lehetőségük akad, a nők gyakran reálisabb döntéseket hoznak azt illetően, hogy kire vágynak.

Bár több lehetőségük akad, a nők gyakran reálisabb döntéseket hoznak azt illetően, hogy kire vágynak. A rendszer ellensúlyozza a férfiak kezdeményezési kényszerét

Mivel a férfiak vannak többségben — és gyakran ők kezdeményeznek —, a tényleges párkapcsolatok inkább a nők preferenciái szerint formálódnak.

Amikor a valóság kopogtat az ajtón

Matching hypothesis — vagyis a párválasztás elve: nagyobb a kapcsolat kialakulásának esélye, ha a felek hasonló vonzerővel rendelkeznek

A Tinder-féle appok ellentétes dinamikát teremtenek: a férfiak többen vannak, és gyakrabban kezdeményeznek is, de ez nem garantálja a sikert, ami frusztrációhoz vezethet.

A felmérés rávilágít, hogy a társkereső appokon a reálisan megfogalmazott elvárások — főleg a férfiak részéről — nem a gyengeség jelei, hanem egy bölcs stratégia ismérvei. Ha azt célozzuk meg, aki hozzánk közelebb áll, vagyis hozzávetőlegesen ugyanakkora vonzalom-potenciállal rendelkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel szövődik kapcsolat. Lelki egészség, kevesebb elutasítás és valós esélyek jönnek így létre.

Ezek is érdekelhetnek: