Így vadászunk valójában Tinderen: a nők lejjebb adnak, a férfiak túl nagy vadra lőnek? Mi az igazság?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 17:45
Egy friss felmérés szerint a társkereső appokon a férfiak inkább „rálőnek” a náluk vonzóbb, ezért számukra kevésbé esélyes hölgyekre, míg a nők ésszerűbb szinten tartják az elvárásaikat. Habár a közvélekedés szerint a nők támasztanak túl nagy igényeket, az adatok ennek ellenkezőjét igazolják. A legstabilabb kapcsolatok olyan ismerkedésekből születnek, amelyekben a felek hasonlók. Ez óvatosabb és reálisabb hozzáállásra sarkall — főleg a férfiakat.
A társkereső appokkal − mint a Tinder − kapcsolatban gyakran hallani, hogy a férfiak túl sokat vállalnak, a nők pedig lehetetlen elvárásokat támasztanak. Egy most publikált PLOS One-tanulmány azonban helyreigazítja ezeket a sztereotípiákat. A kutatók közel 3 ezer heteroszexuális felhasználó viselkedését elemezték egy cseh társkereső applikációban, és arra jutottak, hogy a férfiak hajlamosak olyan nőket jobbra húzni, akiket a ranglétrán maguknál magasabbra pozicionálnak. Ezzel szemben a nők inkább alábecsülik magukat, és olyan férfiakkal próbálkoznak, akik hozzájuk hasonló vonzerővel bírnak, sőt átlagosan kevésbé kívánatos partnereket választanak 

Tinder, párválasztás, online társkeresés, nő
Meglepő adatok derültek ki egy újabb, Tinder-használatot tanulmányozó kutatásból.
Fotó: DenPhotos /  Shutterstock 

Párkereső hierarchia a Tinder-korszakban

Annak érdekében, hogy osztályozzák, mennyire kívánatosak az egyes felhasználók, a kutatók megszámolták, hogy hányszor húzták őket jobbra a társkereső alkalmazásban. Abból kifolyólag, hogy több férfi felhasználó van, a nők magasabban helyezkednek el a párkereső hierarchiában. A sikeres párosítások általában „hasonló kívánatossági szintű emberek között történnek”.

Íme a főbb következtetések — és amiért ez számodra fontos lehet

  • Reálisabb elvárások, nagyobb siker 
    A legtöbb sikeres párosítás akkor jött létre, amikor mindkét fél hasonló vonzerővel vagy népszerűséggel rendelkezett az appon.
  • A férfiak gyakran lőnek „túl magasra” 
    Ez azt eredményezheti, hogy sokan visszautasítást kapnak, ami idővel frusztrációhoz vezethet.
  • A nők realisztikusabban válogatnak
    Bár több lehetőségük akad, a nők gyakran reálisabb döntéseket hoznak azt illetően, hogy kire vágynak.
  • A rendszer ellensúlyozza a férfiak kezdeményezési kényszerét 
    Mivel a férfiak vannak többségben — és gyakran ők kezdeményeznek —, a tényleges párkapcsolatok inkább a nők preferenciái szerint formálódnak.

Amikor a valóság kopogtat az ajtón

  • Matching hypothesis — vagyis a párválasztás elve: nagyobb a kapcsolat kialakulásának esélye, ha a felek hasonló vonzerővel rendelkeznek  
  • A Tinder-féle appok ellentétes dinamikát teremtenek: a férfiak többen vannak, és gyakrabban kezdeményeznek is, de ez nem garantálja a sikert, ami frusztrációhoz vezethet.

A felmérés rávilágít, hogy a társkereső appokon a reálisan megfogalmazott elvárások — főleg a férfiak részéről — nem a gyengeség jelei, hanem egy bölcs stratégia ismérvei. Ha azt célozzuk meg, aki hozzánk közelebb áll, vagyis hozzávetőlegesen ugyanakkora vonzalom-potenciállal rendelkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel szövődik kapcsolat. Lelki egészség, kevesebb elutasítás és valós esélyek jönnek így létre.

