Ez a kedvelt gyümölcs segíthet megvédeni bőrödet a napsugárzástól

Egy folyóiratban megjelent tanulmány szerint a rendszeres szőlőfogyasztás megváltoztathatja a gének működését, így hozzájárulhat a bőr napfény elleni védelméhez.

Szőlő védheti meg bőrünket a napsugárzástól

Fotó: Photoongraphy / shutterstock

Hogyan védi a naptól a bőrünket a szőlő?

Az ACS Nutrition felmérésében résztvevők kezdésként két héten át szigorúan szabályozott étrendet követtek, hogy megtisztítsák szervezetüket.

Ezt követően a résztvevők két héten keresztül naponta háromszor fogyasztottak szőlőt, amelyet liofilizált por formájában kaptak meg. A tudósok kis bőrmintákat vettek a szőlődiéta előtt és után, majd normál körülmények között, illetve alacsony dózisú ultraibolya (UV) fénynek kitéve vizsgálták azokat.

Bár minden önkéntes saját génaktivitási mintázattal rendelkezett, ezek a mintázatok észrevehetően megváltoztak a szőlőfogyasztás után, különösen UV-fény hatására, illetve amikor a szőlőevést UV-sugárzással kombinálták. Miközben minden résztvevő genetikai válasza egyedi volt, a szőlőfogyasztás mindegyiküknél megváltoztatta a génexpressziót.

Az UV-sugárzásnak kitett bőr malondialdehid nevű vegyületet termel, amely a sejtkárosodás egyik figyelmeztető jele. A tanulmány szerint a szőlő fogyasztása után az önkéntesek szervezetében jelentősen kevesebb volt ebből a káros vegyületből.

Most már biztosak vagyunk abban, hogy a szőlő szuperélelmiszerként működik, és nutrigenomikai választ közvetít az emberekben

- mondta John Pezzuto.

A tanulmány egyik fő limitációja ugyanakkor a kevés mintalehetőség volt: a kutatóknak mindössze négy női résztvevőtől sikerült használható, teljes RNS-szekvenálási adatokat szerezniük - írja a Fox News.