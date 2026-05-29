Ez a kedvelt gyümölcs segíthet megvédeni bőrödet a napsugárzástól

Egy folyóiratban megjelent tanulmány szerint a rendszeres szőlőfogyasztás megváltoztathatja a gének működését, így hozzájárulhat a bőr napfény elleni védelméhez.
Az ACS Nutrition felmérésében résztvevők kezdésként két héten át szigorúan szabályozott étrendet követtek, hogy megtisztítsák szervezetüket.
Ezt követően a résztvevők két héten keresztül naponta háromszor fogyasztottak szőlőt, amelyet liofilizált por formájában kaptak meg. A tudósok kis bőrmintákat vettek a szőlődiéta előtt és után, majd normál körülmények között, illetve alacsony dózisú ultraibolya (UV) fénynek kitéve vizsgálták azokat.
Bár minden önkéntes saját génaktivitási mintázattal rendelkezett, ezek a mintázatok észrevehetően megváltoztak a szőlőfogyasztás után, különösen UV-fény hatására, illetve amikor a szőlőevést UV-sugárzással kombinálták. Miközben minden résztvevő genetikai válasza egyedi volt, a szőlőfogyasztás mindegyiküknél megváltoztatta a génexpressziót.
Az UV-sugárzásnak kitett bőr malondialdehid nevű vegyületet termel, amely a sejtkárosodás egyik figyelmeztető jele. A tanulmány szerint a szőlő fogyasztása után az önkéntesek szervezetében jelentősen kevesebb volt ebből a káros vegyületből.
Most már biztosak vagyunk abban, hogy a szőlő szuperélelmiszerként működik, és nutrigenomikai választ közvetít az emberekben
- mondta John Pezzuto.
A tanulmány egyik fő limitációja ugyanakkor a kevés mintalehetőség volt: a kutatóknak mindössze négy női résztvevőtől sikerült használható, teljes RNS-szekvenálási adatokat szerezniük - írja a Fox News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.