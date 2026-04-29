„Azt hittem, csak egy kamra” – Amit a 45 milliós lakás eltitkolt szobájában talált, az minden képzeletet felülmúlt

A 26 éves fotóművész, Phoebe Irving nem bízta a véletlenre: tudatosan takarékoskodott, hogy Liverpoolban vehessen magának egy négyszobás lakást, ám ekkor még nem sejtette, hogy egy titkos ajtó örökre megváltoztatja az életét. Az ára mindössze 105 000 font (átszámítva nagyjából 48 millió forint) volt, amiért Londonban egy garázst sem kapna az ember. A lány boldogan vette át a kulcsokat, ám volt egy rejtélyes részlet, ami nem hagyta nyugodni.

A 48 milliós ingatlan igazi meglepetése a titkos ajtó mögötti hatalmas tér volt

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Amikor először megnéztem a lakást, volt egy szoba, ami zárva volt. Az ingatlanos azt mondta, hogy ez csak egy tároló

– emlékezett vissza a fiatal lány.

Phoebe kérte, hogy hozzák el a kulcsot a következő alkalommal, de az ügynök elfelejtette. A lány nem gyanakodott, azt hitte, a nyomott ár miatt biztos valami jelentéktelen lyukról van szó. Mekkorát tévedett!

A titkos ajtó mögött volt még egy lakás

A beköltözés napján végre feltárult a titokzatos ajtó, Phoebe pedig földbe gyökerezett lábbal állt a küszöbön. Amit szekrénynek hitt, az valójában egy gigantikus, három hálószobányi terület volt, ami még az alaprajzon sem szerepelt.

Kinyitottam az ajtót, és egy hatalmas helyiség volt ott. Sokkot kaptam, sokkal nagyobb volt, mint egy szekrény... gyakorlatilag egy másik lakás van benne!

– mesélte elképedve.

A felfedezés egyszerre áldás és átok: Phoebe-nek most kétszer akkora lakása van, mint amiért fizetett, de a felújítási költségek is az egekbe szöktek.

Nincs pénze a luxusra

Bár a szerencsés vásárló örül az extra négyzetmétereknek, a pánik is kerülgeti, hiszen a költségvetését nem ekkora palotára tervezte – írja a Metro.

Teljesen kész vagyok, mert most dupla akkora a helyem, és még a lakás többi részére sincs elég keretem, nemhogy erre!

– panaszolta a lány.

Phoebe most azt fontolgatja, hogy ha egyszer lesz rá pénze, moziszobát vagy egy hatalmas gardróbot alakít ki a titkos birodalomban. Addig azonban marad a fejtörés és a tátott szájjal bámulás: hogy maradhatott ki egy ekkora terület a hivatalos papírokból?