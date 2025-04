Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával 1. nap

Rubint Réka rendkívül motiváló edző, aki garantáltan téged is megmozdít a kanapéról! Most a Bors Tavaszi megújulás jegyében tart edzéseket az olvasóinknak. Az otthon is könnyen végezhető, negyedórás tornák könnyen beilleszthetőek a mindennapokba, az eredmény pedig hamar megmutatkozik: testileg és lelkileg is.

Rubint Réka segít a tavaszi megújulásban a Bors olvasóinak (Fotó: Bors)

Tavaszi megújulás: így hozd magad formába

21 napon keresztül érkezik naponta új videókkal, mindig arra törekedve, hogy következő nap máshol érezd az izomlázat. Lendületes videóival egyszerre fejlesztheted az állóképességedet és formálhatod az izmaidat. Réka pozitív személyiségével ráadásul magas szinten tarthatod a lelkesedésedet is.

Mindegy, hogy kezdő vagy vagy haladó, vagy hogy vannak-e profi sporteszközeid. Ha elég elszánt vagy, az már jó kezdet! Réka alapos instrukciókkal lát el, hogy helyes kivitelezés mellett hajtsd végre a gyakorlatokat. Készen állsz? Íme, az első videó! Jó mozgást!