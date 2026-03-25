Miért nehéz segítséget kérni anyaként?

A legtöbb anyára jellemző az a mondat, amit időről időre kimondunk, legyen az adott helyzet bármennyire is nehéz vagy akár lehetetlennek tűnő – „Megoldom.” És legtöbbször tényleg megoldjuk. Reggelt, estét, beteg gyereket, logisztikát, főzést, munkát, érzelmeket, hisztit, bevásárlást, mindent. Látszólag könnyedén, belül néha már egészen a határán annak, hogy ez még belefér. És valahol itt kezdődik a kérdés: miért ilyen nehéz segítséget kérni?

Úgy tanultuk, hogy bírni kell

Sokunkban nagyon mélyen ott van az a kép, hogy a „jó anya” mindent megold. Nem panaszkodik, nem kér, nem terhel másokat. Viszi a hátán a családot, és közben még mosolyog is. Ez nem mindig kimondott elvárás, inkább belső hang, hogy ezt így kell. És ha nem így csináljuk, akkor valamit nem jól csinálunk.

Mert a segítségkérés kudarcnak tűnik

Segítséget kérni sokszor nem egyszerű kérdésnek érződik, hanem beismerésnek, egyenlőnek érezzük azzal, hogy elfáradtunk, nem bírjuk egyedül, ez sok és meghaladja a képességeinket, vagyis nem megy az anyaság, mint feladat. Valami ilyesmit magyarázunk bele egy-egy hétköznapi helyzetbe, amikor a sokadik feladat táncol már a fejünk tetején és ki sem látszunk belőle.

A segítségkérést kerüljük, mint ha valami ördögtől való dolog lenne és egyfajta bizonyítvány annak, hogy mi gyengék vagyunk. Pedig valójában épp az ellenkezője az igaz. Segítséget kérni nem gyengeség, hanem egy nagyon pontos felismerés: most jól jönne valaki más is. Csak ezt nehéz kimondani.

Mert „másnak is megy”

Ott vannak a többi anyák. Legalábbis úgy tűnik. A játszótéren, az óvoda előtt, az Instagramon, a podcastekben. Valahogy mindenki megoldja. Rendezett gyerekek, összeszedett napok, működő rutinok, magukra még ezek mellett is időt szánó anyák. Szuperhősök. És ilyenkor könnyű azt érezni, hogy ha másnak megy, akkor nekem is illene véghez vinnem. Csak azt nem látjuk ilyenkor, ami máshol is biztosan a felszín alatt van:

a fáradtságot,

a bizonytalanságot,

a segítséget, amit ők esetleg megkapnak.

Mert nem tudjuk, hogyan kell

Segítséget kérni nem mindig magától értetődő. Azonnal ott vannak mellette a tipikus önmarcangoló kérdések a fejünkben:

Mit mondjak pontosan?

Nem lesz túl sok?

Nem zavarok vele?

Nem kellene ezt inkább nekem megoldani?

És így inkább nem kérünk. Pedig sokszor nem is nagy dolgokról van szó.