Szívszorító vallomások: egy orvos elárulta, mit sajnálnak a legtöbben életük végén

A halál gondolata sok ember számára meglehetősen ijesztő. Sokan szeretnénk abban reménykedni, hogy hosszú, boldog és teljes életet élhetünk, mielőtt meghalunk, de sajnos ez nem mindig van így. Valójában nem ritka, hogy az emberek megbánják tetteiket életük vége felé. Egy orvos most elárulta, hogy mit hall általában a halálos ágy mellett.

Bronnie Ware, egy író és ápolónő, aki az életük utolsó heteiben járó emberek gondozására specializálódott, megosztotta, hogy sok haldokló betege azt kívánja, bárcsak lett volna bátorságuk önmaguk lenni az életben, amikor lehetőségük nyílt rá.

Amikor az emberek rájönnek, hogy az életük majdnem véget ért, és tisztán tekintenek vissza rá, könnyű látni, hogy mennyi álom nem teljesült be. A legtöbb ember álmainak még a felét sem teljesítette, és úgy kellett meghalnia, hogy tudta, hogy ez a meghozott, vagy meg nem hozott döntéseiknek köszönhető

- magyarázta.

Shoshana Ungerleider, belgyógyász szakorvos szintén megosztotta, hogy szerinte sok haldokló beteg mit bán meg. Összesen 5 dolgot gyűjtött össze, amit gyakran hall.

Nem töltöttem elég időt azokkal az emberekkel, akiket szeretek.

Túl sokat dolgoztam, és kihagytam az életet.

Bárcsak bátrabb lettem volna a bizonytalansággal vagy a lehetőségekkel szemben.

Túl sokat koncentráltam a jövőre, és elvesztettem a kapcsolatot a jelennel.

Hagytam, hogy a félelem irányítsa a döntéseimet, és nem vállaltam kockázatot.

Annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket a megbánásokat, amikor eljön az időnk, Ungerleider azt mondja, hogy – bármilyen korban is vagyunk – egész életünk során el kell gondolkodnunk saját halandóságunkon. „Ez lehetővé teszi számunkra, hogy minden nap jobban éljünk, több értelemmel és céllal az életünkben” – folytatta.

Természetesen emellett egészségünkre is oda kell figyelni. „Orvosként azt javaslom, hogy fogyasszunk kiegyensúlyozott étrendet, rendszeresen mozogjunk, és kerüljük az olyan dolgokat, mint a dohányzás és a magas kockázatú tevékenységek” - idézte a szakorvos szavait az Unilad.