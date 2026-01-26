Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tényleg hizlal a szerelem? Most kiderül, miért szaladnak fel a pluszkilók egy kapcsolatban

Tényleg hizlal a szerelem? Most kiderül, miért szaladnak fel a pluszkilók egy kapcsolatban

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:30
szerelemegyüttlételhízástúlsúly
Van, amikor a stressz miatt eszünk, és van, hogy egyszerűen csak jókedvünkben nassolunk. Abban viszont sokan egyetértünk, hogy a kedvesünkkel ebédelni vagy összebújva csipegetni a kanapén mégiscsak jobb, mint egyedül. A boldogságnak azonban nemcsak ára, hanem súlya is van. De lássuk, mik a súlygyarapodás okai, tényleg a szerelem hizlal?
Bors
A szerző cikkei

Valóban hizlal a szerelem? Rengeteg pár tapasztalja, hogy a kapcsolat elmélyülése után lassan felkúsznak rájuk a nem kívánt plusz kilók. Olyan gyakori ez a jelenség, hogy még neve is van: „szerelmi kilóknak” hívják őket. De vajon tényleg a párkapcsolat tehet róla – vagy a fókuszunk kerül máshová onnantól, amikor már egy másik emberrel együtt tervezzük a mindennapjainkat?

Túlsúlyos pár, akiket hizlal a szerelem.
Tényleg hizlal a szerelem? A kutatások szerint a boldog párkapcsolatban élők átlagosan 4-7 kg pluszt szednek fel
Fotó: Motortion Films / Shutterstock
  • Ezért eszünk többet, amikor szerelmesek vagyunk.
  • Oka van annak, hogy lelassul az anyagcserénk a kapcsolatban.
  • Most kiderül, mit tehetünk a pluszkilók ellen.

Miért hizlal a szerelem? A súlygyarapodás okai többtényezősek

A körülmények is számítanak

A párkapcsolattal összefüggő súlygyarapodást sokan vizsgálják, azonban ez nem könnyű feladat. Ritka ugyanis, hogy mindkét félnek pontos, megbízható adatai legyenek a megismerkedésük előtti testsúlyáról, illetve arról, hogyan változott az az együtt töltött hónapok alatt. Ráadásul idővel rengeteg más tényező is közbeszólhat. Ilyen lehet egy betegség, sérülés, ételintolerancia, sőt a hormonális változások is. Emellett a párkapcsolat az élet más területein is nagy fordulatokat hozhat: költözés, munkahelyváltás, sűrűbb időbeosztás. Ezeket a hatásokat nehéz kiszűrni, ám ennek ellenére több nemzetközi felmérés és tanulmány eredménye is azt igazolja, hogy az összeköltözés vagy a házasság után gyakrabban rakódnak ránk a felesleges kilók. A nőknél az együtt töltött idővel fokozatosan nőhet a kockázat, míg a férfiaknál az első egy-két év lehet a legérzékenyebb időszak. 

Így kúsznak fel a plusz kilók

Szingliként a napirendünket szabadon alakíthatjuk: ha úgy esik jól, elmehetünk edzeni kora reggel, késő este vagy hétvégén. A konyhában sem kell mérlegelnünk, hogy a fogás vajon mindenkinek ízleni fog-e. Párkapcsolatban viszont előtérbe kerül a kedvesünkkel töltött minőségi idő fontossága, ráadásul az ő igényeit és gasztronómiai ízlését is szem előtt tartjuk, amikor fakanalat ragadunk. Sőt, az is megeshet, hogy – akár tudat alatt – az indokoltnál nagyobb adagokat szedünk az ebédből neki, hogy biztosan elégedett legyen velünk. Emellett a randevúzás sok kapcsolatban a minőségi idő része marad évek után is, amihez klassz helyszín lehet egy hangulatos étterem. Otthon ritkábban fogyasztunk el három fogást egymás után, egy étteremben viszont könnyebb túllőni a célon, és akkor a tévé előtt, összebújva elropogtatott nassolnivalót még nem is említettük. Ezek mellett a hízás lelki oldala sem elhanyagolható. Ha biztonságban, elfogadva érezzük magunkat, kevésbé görcsölünk a megjelenésünkön. Ez felszabadító érzés – ugyanakkor ilyenkor könnyebben engedünk a gasztronómiai csábításoknak is.

Fogadjuk el, vagy tegyünk ellene?

Sokak szerint, ha megtaláltuk életünk párját, belefér az a néhány plusz kiló, amíg az egészségünk rendben van. Mások viszont szeretnének jó formában maradni akkor is, ha már elköteleződtek. A jó hír, hogy új közös szokásokat kialakítani a kapcsolat építése szempontjából remek kaland – és miért ne lehetne mindennek jótékony hatása a fizikai egészségünkre is? Ha szeretnénk energikusak maradni, keressünk olyan mozgásformát, amit a párunkkal együtt is élvezünk: séta, túra, biciklizés, úszás vagy éppen tánc. A közös főzés is sokat segíthet, főleg, ha tudatosabban állítjuk össze az étrendet. Sőt, az esti filmezés melletti nassolásról sem kell lemondanunk: elég, ha a burgonyaszirmot ropogós zöldségre és natúr joghurtos mártogatóra cseréljük – persze szigorúan egy tányérból elfogyasztva.

Ha leadnád végre azokat a fránya kilókat, feltétlenül nézd meg ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu