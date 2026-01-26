Tényleg hizlal a szerelem? Most kiderül, miért szaladnak fel a pluszkilók egy kapcsolatban

Valóban hizlal a szerelem? Rengeteg pár tapasztalja, hogy a kapcsolat elmélyülése után lassan felkúsznak rájuk a nem kívánt plusz kilók. Olyan gyakori ez a jelenség, hogy még neve is van: „szerelmi kilóknak” hívják őket. De vajon tényleg a párkapcsolat tehet róla – vagy a fókuszunk kerül máshová onnantól, amikor már egy másik emberrel együtt tervezzük a mindennapjainkat?
A párkapcsolattal összefüggő súlygyarapodást sokan vizsgálják, azonban ez nem könnyű feladat. Ritka ugyanis, hogy mindkét félnek pontos, megbízható adatai legyenek a megismerkedésük előtti testsúlyáról, illetve arról, hogyan változott az az együtt töltött hónapok alatt. Ráadásul idővel rengeteg más tényező is közbeszólhat. Ilyen lehet egy betegség, sérülés, ételintolerancia, sőt a hormonális változások is. Emellett a párkapcsolat az élet más területein is nagy fordulatokat hozhat: költözés, munkahelyváltás, sűrűbb időbeosztás. Ezeket a hatásokat nehéz kiszűrni, ám ennek ellenére több nemzetközi felmérés és tanulmány eredménye is azt igazolja, hogy az összeköltözés vagy a házasság után gyakrabban rakódnak ránk a felesleges kilók. A nőknél az együtt töltött idővel fokozatosan nőhet a kockázat, míg a férfiaknál az első egy-két év lehet a legérzékenyebb időszak.
Szingliként a napirendünket szabadon alakíthatjuk: ha úgy esik jól, elmehetünk edzeni kora reggel, késő este vagy hétvégén. A konyhában sem kell mérlegelnünk, hogy a fogás vajon mindenkinek ízleni fog-e. Párkapcsolatban viszont előtérbe kerül a kedvesünkkel töltött minőségi idő fontossága, ráadásul az ő igényeit és gasztronómiai ízlését is szem előtt tartjuk, amikor fakanalat ragadunk. Sőt, az is megeshet, hogy – akár tudat alatt – az indokoltnál nagyobb adagokat szedünk az ebédből neki, hogy biztosan elégedett legyen velünk. Emellett a randevúzás sok kapcsolatban a minőségi idő része marad évek után is, amihez klassz helyszín lehet egy hangulatos étterem. Otthon ritkábban fogyasztunk el három fogást egymás után, egy étteremben viszont könnyebb túllőni a célon, és akkor a tévé előtt, összebújva elropogtatott nassolnivalót még nem is említettük. Ezek mellett a hízás lelki oldala sem elhanyagolható. Ha biztonságban, elfogadva érezzük magunkat, kevésbé görcsölünk a megjelenésünkön. Ez felszabadító érzés – ugyanakkor ilyenkor könnyebben engedünk a gasztronómiai csábításoknak is.
Sokak szerint, ha megtaláltuk életünk párját, belefér az a néhány plusz kiló, amíg az egészségünk rendben van. Mások viszont szeretnének jó formában maradni akkor is, ha már elköteleződtek. A jó hír, hogy új közös szokásokat kialakítani a kapcsolat építése szempontjából remek kaland – és miért ne lehetne mindennek jótékony hatása a fizikai egészségünkre is? Ha szeretnénk energikusak maradni, keressünk olyan mozgásformát, amit a párunkkal együtt is élvezünk: séta, túra, biciklizés, úszás vagy éppen tánc. A közös főzés is sokat segíthet, főleg, ha tudatosabban állítjuk össze az étrendet. Sőt, az esti filmezés melletti nassolásról sem kell lemondanunk: elég, ha a burgonyaszirmot ropogós zöldségre és natúr joghurtos mártogatóra cseréljük – persze szigorúan egy tányérból elfogyasztva.
