Tényleg hizlal a szerelem? Most kiderül, miért szaladnak fel a pluszkilók egy kapcsolatban

Valóban hizlal a szerelem? Rengeteg pár tapasztalja, hogy a kapcsolat elmélyülése után lassan felkúsznak rájuk a nem kívánt plusz kilók. Olyan gyakori ez a jelenség, hogy még neve is van: „szerelmi kilóknak” hívják őket. De vajon tényleg a párkapcsolat tehet róla – vagy a fókuszunk kerül máshová onnantól, amikor már egy másik emberrel együtt tervezzük a mindennapjainkat?

Tényleg hizlal a szerelem? A kutatások szerint a boldog párkapcsolatban élők átlagosan 4-7 kg pluszt szednek fel

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Ezért eszünk többet, amikor szerelmesek vagyunk.

Oka van annak, hogy lelassul az anyagcserénk a kapcsolatban.

Most kiderül, mit tehetünk a pluszkilók ellen.

Miért hizlal a szerelem? A súlygyarapodás okai többtényezősek

A körülmények is számítanak

A párkapcsolattal összefüggő súlygyarapodást sokan vizsgálják, azonban ez nem könnyű feladat. Ritka ugyanis, hogy mindkét félnek pontos, megbízható adatai legyenek a megismerkedésük előtti testsúlyáról, illetve arról, hogyan változott az az együtt töltött hónapok alatt. Ráadásul idővel rengeteg más tényező is közbeszólhat. Ilyen lehet egy betegség, sérülés, ételintolerancia, sőt a hormonális változások is. Emellett a párkapcsolat az élet más területein is nagy fordulatokat hozhat: költözés, munkahelyváltás, sűrűbb időbeosztás. Ezeket a hatásokat nehéz kiszűrni, ám ennek ellenére több nemzetközi felmérés és tanulmány eredménye is azt igazolja, hogy az összeköltözés vagy a házasság után gyakrabban rakódnak ránk a felesleges kilók. A nőknél az együtt töltött idővel fokozatosan nőhet a kockázat, míg a férfiaknál az első egy-két év lehet a legérzékenyebb időszak.

Így kúsznak fel a plusz kilók

Szingliként a napirendünket szabadon alakíthatjuk: ha úgy esik jól, elmehetünk edzeni kora reggel, késő este vagy hétvégén. A konyhában sem kell mérlegelnünk, hogy a fogás vajon mindenkinek ízleni fog-e. Párkapcsolatban viszont előtérbe kerül a kedvesünkkel töltött minőségi idő fontossága, ráadásul az ő igényeit és gasztronómiai ízlését is szem előtt tartjuk, amikor fakanalat ragadunk. Sőt, az is megeshet, hogy – akár tudat alatt – az indokoltnál nagyobb adagokat szedünk az ebédből neki, hogy biztosan elégedett legyen velünk. Emellett a randevúzás sok kapcsolatban a minőségi idő része marad évek után is, amihez klassz helyszín lehet egy hangulatos étterem. Otthon ritkábban fogyasztunk el három fogást egymás után, egy étteremben viszont könnyebb túllőni a célon, és akkor a tévé előtt, összebújva elropogtatott nassolnivalót még nem is említettük. Ezek mellett a hízás lelki oldala sem elhanyagolható. Ha biztonságban, elfogadva érezzük magunkat, kevésbé görcsölünk a megjelenésünkön. Ez felszabadító érzés – ugyanakkor ilyenkor könnyebben engedünk a gasztronómiai csábításoknak is.