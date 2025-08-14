Bűntudatmentes köret recept – Cukkiniropogós, ami finomabb, mint a sült krumpli

A mindennapi köretválasztás során gyakran esünk vissza a megszokott, szénhidrátban gazdag megoldásokhoz, mint a sült krumpli vagy a tészta. Pedig léteznek olyan alternatívák, amelyek nemcsak könnyebbek, de ízletesebbek is. Például cukkiniből.

Bűntudatmentes köret recept – 100 g cukkini mindössze 17 kalóriát tartalmaz

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Miért válaszd a cukkinit?

A cukkini az egyik legjobb zöldség, ha diétás étrendről van szó: kalóriában szegény, viszont rostban gazdag, és remekül veszi át a klasszikus köretek helyét. Ez az egyszerű, de nagyszerű recept csupán néhány alapanyagból készül: cukkini, fűszerek, egy kevés sajt, és már mehet is a sütőbe. A végeredmény egy ízletes, roppanós köret, amely bármilyen főétel mellett megállja a helyét – de akár önmagában, mártogatósként is élvezhető.

Ha valami újat szeretnél kipróbálni a diétád során, a cukkiniropogós ideális választás.

Diétás cukkiniropogós rudak – Recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

2 db cukkini (hosszában vékony rudakra vágva)

5 dkg reszelt parmezán

1/2 teáskanál kakukkfű

1/2 teáskanál oregánó

1/2 teáskanál bazsalikom

1/4 teáskanál fokhagymapor

Só, bors ízlés szerint

2 evőkanál olívaolaj

Apróra vágott friss petrezselyem a tálaláshoz

A cukkini kiváló antioxidáns forrás, gazdag C-vitaminban

Fotó: Elena Hramova / Shutterstock

Így készítsd el

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra, és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral. Egy tálban keverd össze a parmezánt, a fűszereket és a fokhagymaport. A cukkinirudakat locsold meg olívaolajjal, majd forgasd bele a sajtos-fűszeres keverékbe. A cukkini rudakat rendezd el a tepsin úgy, hogy ne fedjék egymást. Süsd légkeveréses üzemmódban kb. 20–25 percig, félidőnél fordítsd meg őket. A sütés végén hagyd még 2-3 percig pirulni, hogy kívül igazán ropogósak legyenek. Tálalás előtt szórd meg friss petrezselyemmel.

Bors tipp: készítheted vegán módon is a köretet, ha elhagyod a parmezánt, vagy növényi sajttal helyettesíted. Ha még ropogósabb panírt szeretnél, keverj a fűszeres keverékhez egy kis kukoricalisztet vagy darált magvakat.

A cukkiniropogós rudak tökéletes választást jelentenek azoknak, akik egészséges, mégis ízletes alternatívát keresnek a hagyományos köretek helyett. Próbáld ki, ha változatosságra vágysz a tányérodon – garantáltan nem hiányzik majd a sült krumpli.