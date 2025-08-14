Bűntudatmentes köret recept – Cukkiniropogós, ami finomabb, mint a sült krumpli

A mindennapi köretválasztás során gyakran esünk vissza a megszokott, szénhidrátban gazdag megoldásokhoz, mint a sült krumpli vagy a tészta. Pedig léteznek olyan alternatívák, amelyek nemcsak könnyebbek, de ízletesebbek is. Például cukkiniből.
A cukkini az egyik legjobb zöldség, ha diétás étrendről van szó: kalóriában szegény, viszont rostban gazdag, és remekül veszi át a klasszikus köretek helyét. Ez az egyszerű, de nagyszerű recept csupán néhány alapanyagból készül: cukkini, fűszerek, egy kevés sajt, és már mehet is a sütőbe. A végeredmény egy ízletes, roppanós köret, amely bármilyen főétel mellett megállja a helyét – de akár önmagában, mártogatósként is élvezhető.
Ha valami újat szeretnél kipróbálni a diétád során, a cukkiniropogós ideális választás.
Bors tipp: készítheted vegán módon is a köretet, ha elhagyod a parmezánt, vagy növényi sajttal helyettesíted. Ha még ropogósabb panírt szeretnél, keverj a fűszeres keverékhez egy kis kukoricalisztet vagy darált magvakat.
A cukkiniropogós rudak tökéletes választást jelentenek azoknak, akik egészséges, mégis ízletes alternatívát keresnek a hagyományos köretek helyett. Próbáld ki, ha változatosságra vágysz a tányérodon – garantáltan nem hiányzik majd a sült krumpli.
Az alábbi videóban egy másik egyszerű cukkiniropogós receptet találsz:
