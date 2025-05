Anyák napja alkalmából így köszönthetjük a nőt, akitől az életet kaptuk

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az asszonyokat, akiktől az életet kaptuk. Virág csokrokkal köszöntjük őket, és ha módunkban áll, eltöltünk velük néhány emlékezetes órát. Ha esetleg valakinek nincs ötlete, hova vihetné el az egyik legfontosabb nőt az életéből az anyák napja alkalmából, segítségül használhatja a Bors összeállítását.

Anyák napja jó alkalom a közös programra Fotó: pexels

Budapesten, de az egész országban is remek cukrászdák működnek. A lényeg, hogy ezen a napon ne hagyjuk, hogy az édesanyánk dolgozzon, inkább próbáljunk mi a kedvében járni. Hívjuk meg egy szelet kiváló tortára, és ha már van gyermekünk is, figyelmeztessük, hogy ezen a napon a nagymamának is jár a köszöntés.

Az anyák napja lehetőség a közös programra

Az anyák napja hagyományos virága az orgona. Ez az illatos virág az ország több pontján idén különösen hamar elnyílt, de a virágüzletekben számos más színpompás lehetőség közül választhatunk. Bár a vörös rózsa elsősorban a szerelem szimbóluma, amennyiben édesanyánknak az a kedvence, nyugodtan lepjük meg vele. Ugyancsak jó választás lehet a sárga liliom, a gerbera, vagy a kála.

Ha édesanyánk a kultúra kedvelője, biztosan szívesen eljön velünk a Szépművészeti Múzeumba. Az intézményben jelenleg az MS mester és kora című kiállítás a legnépszerűbb.