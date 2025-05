Anyák napja: emlékek, köszöntések, könnyek – gondolatok a hazai hírességektől

Ma van anyák napja, amikor mindannyian köszönetet mondunk édesanyánknak szeretetükért, gondoskodásukért és kitartásukért. A magyar hírességek sem feledkeztek meg erről a különleges napról: sokan megható üzenetekkel, közös fotókkal és szívhez szóló posztokkal emlékeznek meg édesanyjukról a közösségi médiában.

Anyák napja: Sokan osztanak meg soha nem látott fotókat szüleikkel. A képen Németh Kristóf és édesanyja (Fotó: Mediaworks Archív)

Anyák napja 2025: így köszöntötték a magyar hírességek

Anyák napja alkalmából a közösségi oldalak megteltek szeretetteljes üzenetekkel, megható visszaemlékezésekkel és köszönetnyilvánításokkal.

Sári Évi például a legegyszerűbb, mégis legbeszédesebb mondattal emlékezett meg:

„Anya csak egy van” – néhány szó, ami mindent elmond.

Voltak, akik hosszabb üzenetben adtak hálát édesanyjuknak – közéjük tartozik Hunyadi Donatella is. Egy érzelmekkel teli posztban osztott meg egy korábbi Dancing With The Stars videót, amelyben édesanyja, Kiszel Tünde iránti szeretetéről és hálájáról beszél:

Örök köztünk a kötelék, amely sosem szakad meg, sőt időről időre csak erősebbé válik! (…) Nélküled nem lennék az az ember, aki most vagyok.

Németh Kristóf szintén a háláját fejezte ki minden édesanya felé, üzenete egyszerre egyéni és egyetemes:

Isten éltessen minden Édesanyát! Boldog Anyák napját! Köszönjük Nektek az életünket, köszönjük, hogy örökké szerettek minket, gyerekeket…

Mélyebb gondolatok az anyaságról

Más hírességek személyesebb, elgondolkodtatóbb oldalról közelítették meg az ünnepet. Soma Mamagésa például az anyaság mélyebb pszichológiai és társadalmi hatásaira hívta fel a figyelmet:

Ha minden anya boldog lenne, nagy valószínűséggel világbéke lenne.

Posztjában bátorította az anyákat arra, hogy szeressék és kényeztessék önmagukat is.

Schobert Norbi szavait az örök kötődés hatotta át:

Ti vagytok az élet értelme, az örök lelki köldökzsinór, amit csak fizikálisan lehet elvágni, lélekben soha.

Üzenetében nemcsak az édesanyákat, hanem a nagymamákat is köszöntötte, kiemelve a családi összetartozás erejét.

A kosárlabdázóból lett influenszer, Barnai Judit egy megható, saját verssel köszöntötte édesanyját, mellyel egyértelművé tette: számára az anyukája a világ legfontosabb embere.