Többnapos leállás jön a Yettelnél: ez mindenkit érint, nem árt már most felkészülni!

Többnapos Yettel-leállás jön

Több napig elhúzódó informatikai karbantartást jelentett be a Yettel. A karbantartás várhatóan április 24-én 22 órakor kezdődik és április 27-én reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt több egy igen fontos szolgáltatás szünetel majd.

Nem lesz ugyanis elérhető a számlabefizetés a Yettel mobilalkalmazásában.

A cég azt kéri, hogy a felhasználók még a leállás előtt intézzék el az online befizetést. Megjegyzik: a befizetéseket hagyományos banki átutalással, valamint személyesen a Yettel üzleteiben a karbantartás ideje alatt is zavartalanul fogadják, így aki esetleg elfelejtené intézni az anyagiakat a karbantartás megkezdése előtt, annak is lesz lehetősége az említett két és fél napban számlát kiegyenlíteni - írja a Pénzcentrum.

Leállás jön az OTP-nél és a K&H-nál is

Áprilisra a K&H több kisebb leállást jelentett be, ezekről itt írtunk részletesen, az OTP-nél pedig kettő várható, mely közül az egyik során semmilyen OTP logós kártyával nem lehet majd fizetni és készpénzt felvenni. Erről ide kattintva lehet elolvasni a részleteket.