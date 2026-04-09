Orbán Viktor az Indexnek: "A következő ciklus feladata a válságok elhárítása"

A digitális világ belépett a választásba, és ezen keresztül épített fel magának támogatottságot az ellenfél, ezért kellett belépnem – fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Indexnek adott interjújában a kampány és a digitális tér kérdéskörét. Hozzátette: még azt is el tudták hitetni az online térben, hogy ők vannak többen, de ő ebben mindig is kételkedett. "Ezt kellett ellensúlyoznom, hogy a Fideszt támogató csendes többségből hangos többség legyen, és ezt a munkát vasárnap be is tudom fejezni" – fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor erről beszélt az Indexnek

Az elmúlt tizenhat év legnagyobb eredményének a munkaalapú gazdaság bevezetését és a teljes foglalkoztatottság elérését tartja Orbán Viktor.

Ha munka van, minden van



– mutatott rá.

Hozzáfűzte, hogy nem sikerült elérnie mindent, amit szeretett volna, például a nemzeti tőke megerősítését a kiskereskedelem területén, holott az van a legszorosabb összefüggésben a hazai gazdálkodók versenyképességével.

Az energiahelyzetről szólva elmondta, a háború az alapvető oka a jelenlegi energiaválságnak. Ha sikerül elképzelni azt, hogy a gazdasági növekedés – amelyet akadályoz a háború – nem cél, hanem eszköz, akkor azt is látni kell, hogy a társadalmi intézkedések – például a családtámogatások rendszere, adópolitika – kell, hogy a célja legyen a kormányzásnak.

A közvéleménykutatásokról és a győzelem esetéről szólva a miniszterelnök elmondta, vasárnap kell megnyerni a választásokat, nem előtte, bár érdekesek a kutatások, de a választók döntenek.

A következő ciklus feladata a válságok elhárítása

Nehéz időszak elé néz Magyarország, mivel a jelenleg kialakult válságokat kezelni kell, és azon dolgoznak, hogy ezekből Magyarország a lehető legnagyobb mértékben kimaradjon.

"Most Magyarország válságkezelő üzemmódban van a háború kitörése óta, és szerintem a 2026-os évben abban is marad. Ha a Jóisten nem segít meg minket, akkor '27-ben is" – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: ő az előttünk álló válságok kivédésének forgatókönyvén dolgozik. Hogyan lehet megvédeni a rezsicsökkentést, a védett árakat, hogyan lehet megakadályozni, hogy az élelmiszerek ára ne induljon meg felfelé? Ezek a fontos kérdések.