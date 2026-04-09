Orbán Viktor az Indexnek: "A következő ciklus feladata a válságok elhárítása"

A digitális világ belépett a választásba, és ezen keresztül épített fel magának támogatottságot az ellenfél, ezért kellett belépnem – fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Indexnek adott interjújában a kampány és a digitális tér kérdéskörét. Hozzátette: még azt is el tudták hitetni az online térben, hogy ők vannak többen, de ő ebben mindig is kételkedett. "Ezt kellett ellensúlyoznom, hogy a Fideszt támogató csendes többségből hangos többség legyen, és ezt a munkát vasárnap be is tudom fejezni" – fejtette ki a kormányfő.
Az elmúlt tizenhat év legnagyobb eredményének a munkaalapú gazdaság bevezetését és a teljes foglalkoztatottság elérését tartja Orbán Viktor.
Ha munka van, minden van
– mutatott rá.
Hozzáfűzte, hogy nem sikerült elérnie mindent, amit szeretett volna, például a nemzeti tőke megerősítését a kiskereskedelem területén, holott az van a legszorosabb összefüggésben a hazai gazdálkodók versenyképességével.
Az energiahelyzetről szólva elmondta, a háború az alapvető oka a jelenlegi energiaválságnak. Ha sikerül elképzelni azt, hogy a gazdasági növekedés – amelyet akadályoz a háború – nem cél, hanem eszköz, akkor azt is látni kell, hogy a társadalmi intézkedések – például a családtámogatások rendszere, adópolitika – kell, hogy a célja legyen a kormányzásnak.
A közvéleménykutatásokról és a győzelem esetéről szólva a miniszterelnök elmondta, vasárnap kell megnyerni a választásokat, nem előtte, bár érdekesek a kutatások, de a választók döntenek.
Nehéz időszak elé néz Magyarország, mivel a jelenleg kialakult válságokat kezelni kell, és azon dolgoznak, hogy ezekből Magyarország a lehető legnagyobb mértékben kimaradjon.
"Most Magyarország válságkezelő üzemmódban van a háború kitörése óta, és szerintem a 2026-os évben abban is marad. Ha a Jóisten nem segít meg minket, akkor '27-ben is" – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: ő az előttünk álló válságok kivédésének forgatókönyvén dolgozik. Hogyan lehet megvédeni a rezsicsökkentést, a védett árakat, hogyan lehet megakadályozni, hogy az élelmiszerek ára ne induljon meg felfelé? Ezek a fontos kérdések.
Kiemelte: sem Európa, sem Magyarország nem tudja elkerülni az energia- és pénzügyi válságot. "Nagyobb veszteségek és hajótörés nélkül éljük túl ezt" – tette hozzá.
Az egészségügy és oktatás helyzetét érintő kritikákra rátérve azt mondta: ezekre a területekre soha nem lehet elég pénzt fordítani. Sok pénzt fordítottak rá, és inkább jól, mint rosszul. Több mint 900 kórházat és több mint 600 orvosi rendelőt újítottak meg. Az oktatásban, főleg Pest vármegyében vannak iskolaépítési gondok, de Dunakesziben szép munkát végeztek és érdemes megemlíteni az orvosok és a pedagógusok béremelését is – tette hozzá.
Nem szabad lebecsülni az eredményeket, amiket elértünk, miközben látni kell, hogy vannak még teendők ezeken a területeken
– hangsúlyozta.
A miniszterelnök politikai ellenfeleiről elmondta, "nem szagoltak még háborús időkben puskaport", így nem látja azt, hogy alkalmasak lennének ilyen időkben a vezetésre, azt is hozzátette, hogy természetesen nem azt mondja, hogy ez megtanulhatatlan, de nem most van itt az ideje annak, hogy olyanok vezessék az országot, akiknek nincs kormányzati tapasztalatuk.
Tapasztalat, idő, asztalra letett teljesítmény – ezek a döntő szempontok a vezetésnél
– mutatott rá.
A miniszterelnök arról is beszélt: vannak javaslatai Brüsszel felé, és várja a pillanatot, mikor köthet megállapodást. Gyengeségből nem lehet tárgyalni, meg kell fogni egy pozíciót – jelentette ki. Hozzátette: róla mindenki tudja, hogy bármikor lehet vele tárgyalni, mindig van javaslata. Eljön a pillanat, amikor a brüsszeliek rájönnek, hogy erőből nem lehet tárgyalni, és Magyarországgal meg kell egyezni – mutatott rá a kormányfő.
Emlékeztetett: a NATO katonai erejének hetven százalékát az Egyesült Államok adja. Ezért fontos, hogy az Egyesült Államokkal a lehető legjobb stratégiai viszonyt ápoljuk. Orbán Viktor kiemelte: ő NATO-párti, de ha nincs NATO, ami nemzeti kormányok közötti megállapodások halmaza, akkor van elgondolásunk, hogy kikkel és milyen megállapodásokat kellene kötni.
Ha választhatunk, akkor legyünk inkább a NATO-n belül
– húzta alá. Mint jelezte, most lát először olyat, amikor az Egyesült Államok vezetése nyíltan vállalja, hogy a világ aktuális berendezkedése ellentétes az érdekeikkel, és meg akarják változtatni.
Ezért a NATO sincs biztonságban, őket is elérheti az amerikaiktól kiinduló radikális változás – mutatott rá a miniszterelnök.
A kormányfő a kampánynak tudja be, hogy különböző pozícióban lévő emberek, időben behatárolt emberek lépnek ki, és beszélnek arról, hogy nem működik jól az állam. A választás után ki kell vizsgálni, hogy emögött van-e titkosszolgálati szál, amit nem tart kizártnak – jegyezte meg Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint ki kell majd vizsgálni, mennyire vannak védve a lehallgatások elől. Arról is beszélt, hogy ha nagyon fontos ügyről van szó, akkor elmegy tárgyalni a helyszínre, és nem telefonál. Ha az óvatosság indokolt, akkor védett vonalon beszélnek. Ha viszont nincs titkolt dolog a beszélgetésben, akkor kevésbé védett vonalon beszélnek. Az orosz elnökkel folytatott beszélgetés ilyen vonalon történt – idézte fel.
Orbán Viktor közölte: a belügyminiszternek lesz teendője abban, hogy a külföldi titkosszolgálatok itt mozognak Magyarországon. Emlékeztetett arra az esetre, amikor az amerikaiak lehallgatták Angela Merkel német kancellárt. Az ügyet az Európai Tanács is megvitatta, és elítélték ezt a beavatkozást.
Arra a kérdésre, hogy mi lesz a győztesek legnagyobb feladata az április 12-ei választások után, Orbán Viktor így válaszolt:
Hogy kimaradjunk!
Pénzügyi öngyilkosságnak nevezte, hogy az EU értelmetlen és határtalan módon támogatja a háborúban Ukrajnát. Kiemelte: ha behozzák Ukrajnát az EU-ba, azzal az uniót és Magyarországot is végleg tönkre tennék. Kiemelte: a következő ciklus nem az építésről szól majd elsősorban, hanem arról, hogy hogyan védjük meg azt, ami már megvan.
