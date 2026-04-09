A nyilvánosság előtt tagadták, zárt ajtók mögött beismerte Magyar Péter - videó

A Patrióta nevű YouTube csatornához eljuttatott felvételből kiderül, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat. A csütörtök reggel közzétett felvételen a Magyar Péter kijelentette, hogy „g*ci nagy háború lesz,” azaz évek óta átverte a magyar embereket, hiszen korábban rendszerint tagadta párttársaival együtt, hogy Európa a háború szélén állna.
A felvételen Vogel Evelin, a politikus volt barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz” – közölte a Mandiner.
Erre reagálva Magyar Péter azt mondta:
„Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz.”
A felvétel azért is jelentős, mert Magyar Péterék a nyilvánosság előtt egészen másképp nyilatkoztak korábban. Publikusan az ukrán háborút riogatásnak nevezték, az emberek előtt Magyar Péter lehazudta az ukrán háború veszélyét, és lehazudja a brüsszeli, háborúpárti politikusok okozta veszélyt, míg Ruszin-Szendi Romulusz odáig jutott, hogy egyenesen tagadta magát a háborút.
Amint arról az Ellenpont korábban beszámolt, Ruszin-Szendi nemrég arról beszélt, hogy azért nincs háborús fenyegetés, mert "ahhoz kettő fél kell": aki támad, és akit megtámadnak és ilyenről jelenleg nincs szó.
Mindezt azután jelentette ki, hogy a Tisza Párt nemzetközi szövetségesei hónapok óta a háborúba való belépésről beszéltek:
Ugyanez a Ruszin-Szendi Romulusz, aki tudatosan próbálja elfedni a háborús fenyegetést, korábban világosan megmondta: a sorkatonaságot nem szüntették meg, csak felfüggesztették, és "ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal".
Egy másik felvételen pedig megerősítette:
"ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva".
(Ripost)
