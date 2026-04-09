A nyilvánosság előtt tagadták, zárt ajtók mögött beismerte Magyar Péter - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 14:07
Rémisztgetésnek nevezték a Tisza Párt vezetői, és tagadták is, hogy háború szélén állna Európa. Egy most kiszivárgott felvételből mégis egyértelmű, hogy Magyar Péter is mindvégig tudott a háborús veszélyről.
A Patrióta nevű YouTube csatornához eljuttatott felvételből kiderül, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat. A csütörtök reggel közzétett felvételen a Magyar Péter kijelentette, hogy „g*ci nagy háború lesz,” azaz évek óta átverte a magyar embereket, hiszen korábban rendszerint tagadta párttársaival együtt, hogy Európa a háború szélén állna.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz folyamatosan próbálták letagadni az európai háborús veszélyt. Magyar Péter egy zárt ajtók mögötti felvételen mégis beismerte, hogy "g*ci nagy háború lesz"

Magyar Péter: G*ci nagy háború lesz

A felvételen Vogel Evelin, a politikus volt barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz” – közölte a Mandiner.

Erre reagálva Magyar Péter azt mondta:

„Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz.”

A felvétel azért is jelentős, mert Magyar Péterék a nyilvánosság előtt egészen másképp nyilatkoztak korábban. Publikusan az ukrán háborút riogatásnak nevezték, az emberek előtt Magyar Péter lehazudta az ukrán háború veszélyét, és lehazudja a brüsszeli, háborúpárti politikusok okozta veszélyt, míg Ruszin-Szendi Romulusz odáig jutott, hogy egyenesen tagadta magát a háborút.

A Tokatábornok tagadta a háborút

Amint arról az Ellenpont korábban beszámolt, Ruszin-Szendi nemrég arról beszélt, hogy azért nincs háborús fenyegetés, mert "ahhoz kettő fél kell": aki támad, és akit megtámadnak és ilyenről jelenleg nincs szó. 

Mindezt azután jelentette ki, hogy a Tisza Párt nemzetközi szövetségesei hónapok óta a háborúba való belépésről beszéltek:

  • Mark Rutte NATO-főtitkár nyíltan beszél arról, hogy szárazföldi csapatokat, hajókat és repülőket mozgósítanak Ukrajna támogatására.
  • Friedrich Merz német kancellár és a francia vezetés már a mélységi csapásokat és katonai központok ukrajnai telepítését készíti elő.
  • Manfred Weber, a Tisza Párt néppárti főnöke német katonák bevonását sürgeti az ukrán békefolyamat biztosításába.

Ruszin-Szendi szerint nincs háborús veszély, de azért mindenkit berántana katonának

Ugyanez a Ruszin-Szendi Romulusz, aki tudatosan próbálja elfedni a háborús fenyegetést, korábban világosan megmondta: a sorkatonaságot nem szüntették meg, csak felfüggesztették, és "ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal". 

Egy másik felvételen pedig megerősítette: 

"ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva".

(Ripost)

