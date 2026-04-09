BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tóth Gabi üzenete a választás előtt: „Orbán Viktor a magyarokért harcol”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 14:05
választásTóth GabiFideszháború
Az énekesnő bízik benne, hogy április 12-én a most lázadó fiatalok is az eszükre hallgatnak majd és nem szavaznak a háborúpárti erőkre. Tóth Gabi szerint komolyan kellene már venni a háborús fenyegetettséget, ahogy azt a tényt is, hogy csak Orbán Viktor tud minket kívül tartani egy fegyveres konfliktusból.
Bors
A szerző cikkei

Tóth Gabi 2021. óta konzekvensen kiáll politikai nézetei mellett és az azóta őt ért, elvtelen támadások ellenére sem hátrált meg egyetlen pillanatra sem. Nem tagadja, hogy mélyen egyetért Orbán Viktor nemzeti politikájával és mindennél jobban szeretné békében és stabilitásban felnevelni a kislányát. Az énekesnő mindent elkövet annak érdekében, hogy a választások előtti utolsó napokban megpróbálja meggyőzni a Magyar Péter és a Tisza Párt által felhergelt fiatalságot, hogy gondolkodjanak, mielőtt április 12-én belépnek a szavazófülkébe. Erről korábban így nyilatkozott lapunknak: 

Tóth Gabi április 12-én a biztos választás mellett teszi le a voksát
Tóth Gabi nem kertel. Szerinte csak Orbán Viktor mentheti meg Magyarországot a háborútól (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Gabi: „Sokan bagatellizálják a háborút...”

A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár, ha visszanézzük az elmúlt éveket, nagyjából minden úgy lett, ahogy mondta. Sajnos most nem jó jövőt jósol nekünk, mert a háború a nyakunkon van.”

Ezért is nagyon fontosnak találom, hogy a fiatalokat behúzzuk és észhez térítsük. 

A biztos válasz a Fidesz!” – jelentette ki korábban Tóth Gabi, aki aggasztónak találja, hogy sokan nem veszik elég komolyan azt a háborús fenyegetettséget, amiben négy éve élünk a szomszédságunkban zajló orosz–ukrán konfliktus miatt. „Sokan bagatellizálják a háborút, mert az ugye nem itt van, hanem „csak” a szomszédunkban és a világban mindenfelé. Nem értik meg, hogy a nemzeti oldalon Magyarország miniszterelnöke a magyarokért harcol és ezzel tart távol minket a háborútól. Ha itt, ne adja Isten más döntések születnek áprilisban, nagyon nagy veszélynek leszünk kitéve”mondta a Borsnak Tóth Gabi, aki reméli, hogy a szavai célt érnek. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
