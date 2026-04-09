Az orvosok szerint túl fiatal volt a betegséghez az anya – majd megtörtént a legrosszabb

Egy kétgyermekes édesanya mindekit figyelmeztet arra, hogy milyen súlyos következménye lehet annak, ha a tüneteket félvállról veszik

Az anya először rossz diagnózist kapott. Fotó: 123RF

Az anya későn kapott diagnózist

A 45 éves Natalie Hopper 2023 márciusában kapta meg a diagnózist: negyedik stádiumú bélrákkal küzd. A betegség azonban már jóval korábban jelezte jelenlétét, ám az orvosok többször is elutasították aggodalmait, arra hivatkozva, hogy túl fiatal a daganatos megbetegedéshez.

Natalie már 2022 végén észlelte, hogy valami nincs rendben. Változásokat tapasztalt az emésztésében, fájdalmai voltak, és egy idő után már aludni sem tudott a bal oldalán. Amikor orvoshoz fordult, tüneteit a stressznek tulajdonították, mivel éppen egy szakításon ment keresztül. Később felmerült a divertikulitisz lehetősége is, amely egy gyakori bélbetegség, és antibiotikumos kezelést kapott. Ám mivel az állapota nem javult, Natalie egyre biztosabb lett abban, hogy komolyabb probléma áll a háttérben.

Folyamatosan azt éreztem, hogy ez nem stimmel

– emlékezett vissza. Többször is rákérdezett arra, lehet-e szó daganatról, de minden alkalommal azt a választ kapta, hogy életkora miatt ez nem valószínű.

Végül 2023 februárjában egy helyettesítő orvos vette komolyan a panaszait, és sürgős CT-vizsgálatra küldte. A felvételen egy 20 centiméteres daganatot találtak a beleiben, amelyről az orvosok azt mondták, 90 százalék eséllyel rákos. Másnap sürgősségi műtéten esett át, majd két hetet töltött kórházban. A beavatkozás során a vastagbél egy jelentős részét eltávolították, és sztómát kellett kialakítani. Nem sokkal később kiderült, hogy a daganat áttéteket adott a májára is, így a betegséget negyedik stádiumúnak minősítették.

Az egész világom összeomlott

– mondta Natalie.

Gyermekei reakciója különösen megrázó volt számára.

Szívszorító volt látni, mennyire összetörtek

– mesélte.

A kezelések során több kemoterápiás cikluson esett át, majd 2024 januárjában újabb műtét következett, amely során a máj érintett részét távolították el. A beavatkozás életveszélyessé vált, miután jelentős vérveszteséget szenvedett, és az intenzív osztályon tért magához. Később újabb kemoterápiát javasoltak számára megelőző jelleggel, ám súlyos mellékhatások miatt úgy döntött, inkább az életminőségére koncentrál, és abbahagyja a kezelést - tudta meg a Mirror. Natalie hangsúlyozta: a negyedik stádiumú rák nem egyenlő a halálos ítélettel. Szerinte fontos lenne változtatni azon, ahogyan az emberek a betegséggel élőkhöz viszonyulnak.