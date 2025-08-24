Kihúztad, bezártad, lekapcsoltad? Ezeket az eszközöket feltétlenül áramtalanítani kell utazás előtt

Az utazás előtti nagy hajrában gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni néhány apróságnak tűnő, mégis fontos részletről. A nagy háztartási gépek a legtöbb háztartásban állandóan áram alatt vannak, de különösen utazás előtt érdemes ezeket kihúzni a konnektorból, hiszen a mosógép, a szárítógép, a telefontöltő, a mosogatógép potenciális veszélyforrások lehetnek, ha több hétig, felügyelet nélkül áram alatt maradnak. Ezeket a lépéseket semmiképpen nem érdemes lehagyni az utazás előtti teendők listájáról!
Ahhoz, hogy a nyaralás valóban élmény legyen és kizárólag a pihenésről szóljon, nemcsak a bőröndökre és az utazáshoz érvényes okmányokra kell figyelni, hanem az otthonod biztonságára is. Éppen ezért kell egy átgondolt terv, és egy teendő lista is sokat segíthet abban, hogy semmi ne maradjon ki a bőröndből és ne kelljen azon aggódni a nyaralás alatt, vajon kihúztad-e a vasalót, lekapcsoltad-e a kávéfőzőt, vagy becsuktad-e az ablakot. Így teljes nyugalommal élvezheted a pihenést, kikapcsolódást, miközben tudod: tényleg mindent megtettél azért, hogy hazaérve egy biztonságos, nyugodt otthon várjon. Tollat, papírt elő, a Fanny magazin összeszedte, mire érdemes odafigyelned indulás előtt!
A mobiltelefonok, a laptopok és a táblagépek töltői gyakran maradnak a konnektorokban. Ezeket legalább az utazás időtartamára érdemes kihúzni, de ha nem nyaralunk, akkor is jobb, ha áramtalanítjuk őket, ugyanis hajlamosak túlmelegedni.
A kenyérpirító, a vízforraló, a szendvicssütő szinte állandóan használatban vannak, de utazás előtt mindenképpen áramtalanítsuk őket, hiszen ha véletlenül bekapcsolva hagyjuk őket, elektromos tüzet is okozhatnak.
Húzzuk ki a tévét, a számítógépet, játékkonzolokat is, hiszen ezek készenléti módban is fogyasztanak valamennyit. Bár ritka, hogy ezek elektromos tüzet okoznának, a nyugalmunk miatt fontos, hogy ne legyenek áram alatt. Nyáron rengeteg a zivatar, ilyenkor hirtelen áramingadozások lehetnek a hálózaton, ami akár tönkreteheti a drága készülékeinket – ha kihúzzuk őket, elkerülhetjük a kárt.
A hajszárító, hajvasaló, hajsütővas naponta megfordul a kezünkben, meglehet, hogy indulás előtt is használjuk őket. Mielőtt felkapjuk a kulcsunkat és bőröndöt, még egyszer nézzük meg, hogy biztosan kihúztuk-e őket, hiszen ha bedugva felejtjük, tüzet okozhatnak.
Nem éri meg használni a klímát, míg távol vagyunk, és veszélyes is lehet több napra, akár hetekre felügyelet nélkül hagyni. Ha van saját főkapcsolója, nyomjuk le, vagy húzzuk ki a konnektorból, így az áramingadozásnak se tesszük ki, ha lecsap egy nyári zivatar.
