Vége a 8 órás melónak? Ezzel a 7 állással rommá keresheted magad

Beköszöntött a digitális nomádok aranykorszaka, a mesterséges intelligencia térhódítása ugyanis pénzügyi sikereket hozhat, legalábbis azoknak, akik okosan képesek azt használni. Alább bemutatunk hét olyan mellékállás opciót, amellyel a fő kereseteden felül százezrek üthetik a markod évente – és még csak ki sem kell mozdulnod hozzá!
Már-már követhetetlen, milyen gyors ütemben átír mindent a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. Nemcsak az egészségügyben, az oktatásban, a sportban és a hétköznapokban használhatjuk ki a folyamatosan fejlődő technológia előnyeit, hanem a könnyű pénzkeresés terén is. Egy brit kutatás szerint olyan digitális, köztük MI-vel kapcsolatos mellékállások tűntek fel a munkaerőpiacon, amelyek könnyű, otthonról végezhető pénzszerzési lehetőségeket kínálnak. Ha nem szeretnél hamburgert sütni valahol, vagy hétvégi futárnak állni pénzkeresés céljából, akkor olvass tovább, mert az alábbi pozíciókhoz minimális szaktudás és alázat kell csak:
A toplista egyértelmű győztese az MI-tartalomgyártó pozíció. Nem kell profi írónak lenned hozzá, hogy jelentős mellékeshez juss. Ez egy otthon végezhető munka, amely kevés szaktudást igényel: csak annyit kell tudnod, hogyan adj egyszerű, szövegírási utasításokat a mesterséges intelligenciának. Többek között blogbejegyzések, közösségimédia-posztok vagy e-könyvek gyártását kell elvégezni. A munkáért nagyjából 42 ezer forint jár havonta.
A különféle cégek saját weboldalának és közösségimédia-profiljának igazgatásáért projektenként 83 ezer és 208 ezer forint közötti összeg tehető zsebre.
Ez már kicsit keményebb dió, mert ez a mellékállás szaktudást igényel. Ha konyítasz a kódoláshoz, jó vagy a pénzügyekben, vagy beszélsz egy különleges nyelvet, az online világban a helyed, ahol a tudásodért 17 és 33 ezer forint közötti összeget fizetnek.
A céges konferenciák jelentős része az online térbe költözött, ami komoly szervezést igényel. A munka lényege a virtuális események technikai hátterének levezénylése. Eseményenként nagyjából 125 ezer forint ütheti a markod.
A modern világ „sztármunkájaként” tekintenek erre az állásra. Olyan szakembereket toboroznak, akik tűpontos, precíz parancsokat képesek adni az MI-alapú kép- és szöveggeneráló szoftvereknek. A cégeknek ez aranyat ér, te pedig projektenként 200 ezer forintot is kereshetsz, akár egyetlen délután alatt.
Egyre több vállalkozás működik környezetbarát módon, az erre való kedv pedig évről évre fokozódik. A gond, hogy a legtöbben nem tudják, pontosan hogyan vágjanak bele. Kiváló mellékállás ilyen témában online kurzusokat tartani. Egy-egy konzultációért nagyjából 25 ezer forint kérhető.
Egy ilyen mellékállásban kiélheted a kreativitásod. Egyre több pod- és vodcast található a neten, a készítőiknek viszont sok esetben nincs kedvük órákig görnyedni a nyersanyagok felett. Egy jó szoftver, egy kis érzék, és epizódonként akár 30 ezer és 65 ezer forint között kereshetsz.
Ha téged is felcsigáztak ezek a melók, ne habozz, a könnyű pénzkeresés csak egy karnyújtásnyira van. A titok, hogy valódi sikereket érj el, a türelem. Ne akarj mindent egyszerre! Válassz ki egyet a felsoroltak közül, és próbálj meg minél többet fejlődni az adott területen. Néhány hónap után már biztos jövedelmet szerezhetsz.
Arról, hogyan keress még több pénzt az MI-vel, az alábbi videóban tájékozódhatsz:
(LADBible)
