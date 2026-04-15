Vége a 8 órás melónak? Ezzel a 7 állással rommá keresheted magad

Beköszöntött a digitális nomádok aranykorszaka, a mesterséges intelligencia térhódítása ugyanis pénzügyi sikereket hozhat, legalábbis azoknak, akik okosan képesek azt használni. Alább bemutatunk hét olyan mellékállás opciót, amellyel a fő kereseteden felül százezrek üthetik a markod évente – és még csak ki sem kell mozdulnod hozzá!

Pénzkeresés mesterfokon: ez a 7 legjobb online mellékállás

Már-már követhetetlen, milyen gyors ütemben átír mindent a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. Nemcsak az egészségügyben, az oktatásban, a sportban és a hétköznapokban használhatjuk ki a folyamatosan fejlődő technológia előnyeit, hanem a könnyű pénzkeresés terén is. Egy brit kutatás szerint olyan digitális, köztük MI-vel kapcsolatos mellékállások tűntek fel a munkaerőpiacon, amelyek könnyű, otthonról végezhető pénzszerzési lehetőségeket kínálnak. Ha nem szeretnél hamburgert sütni valahol, vagy hétvégi futárnak állni pénzkeresés céljából, akkor olvass tovább, mert az alábbi pozíciókhoz minimális szaktudás és alázat kell csak:

MI-tartalomgyártó,

Digitális ingatlan-menedzser,

Online tanár,

Virtuális eseményszervező,

Prompt-mérnök,

Fenntarthatósági tanácsadó kisvállalkozásoknak,

Podcast-vágó és szerkesztő.

MI-tartalomgyártó (AI Content Creator)

A toplista egyértelmű győztese az MI-tartalomgyártó pozíció. Nem kell profi írónak lenned hozzá, hogy jelentős mellékeshez juss. Ez egy otthon végezhető munka, amely kevés szaktudást igényel: csak annyit kell tudnod, hogyan adj egyszerű, szövegírási utasításokat a mesterséges intelligenciának. Többek között blogbejegyzések, közösségimédia-posztok vagy e-könyvek gyártását kell elvégezni. A munkáért nagyjából 42 ezer forint jár havonta.

Digitális felület-menedzser

A különféle cégek saját weboldalának és közösségimédia-profiljának igazgatásáért projektenként 83 ezer és 208 ezer forint közötti összeg tehető zsebre.