A lótuszvirág gondozása: ha ezt az egyszerű lépést beveted, ontja magából a szirmokat

A lótuszvirág magot kertészeti webáruházakból, vízinövényekre szakosodott üzletekből, sőt akár hobbi kertészeti boltokból is beszerezheted. Fontos, hogy mindig az egészséges, kemény héjú szemeket válaszd, mert a sérült, repedt vagy puhább magokból kisebb eséllyel fejlődik erős, szépen növekvő növény. A Fanny magazin összegyűjtötte a lótuszvirág gondozása szempontjából szükséges legfontosabb tudnivalókat.

Szobanövényként is nevelhető, ha a lótuszvirág gondozása során biztosítod számára a megfelelő tápanyagot és cserepet.

A lótuszvirág otthoni gondozása a mag előkészítésével és vízben történő csíráztatásával kezdődik.

Fontos a tiszta víz, a napi csere és a napos, meleg környezet.

Később alacsony szerves-anyag tartalmú, agyagos földbe ültetve nevelhető virágzó növénnyé.





Lótuszvirág gondozása lépésről lépésre

Reszeld meg a héját

A lótuszmagot rendkívül kemény burok védi, ezért a csírázás megindulásához finoman meg kell sérteni a külső héját, különben a víz nagyon nehezen jut be a mag belsejébe. Elég, ha csiszolópapírral kicsit megnyitjuk az egyik végét, de vigyázz, hogy a belseje ép maradjon.

Tedd langyos vízbe

A megreszelt magokat helyezd egy tiszta, átlátszó üvegbe vagy pohárba, majd öntsd fel langyos vízzel. Az üveg elsősorban azért praktikus, mert jól nyomon követheted benne a lótuszvirág csíráztatásának folyamatát, és rögtön látod, ha a víz zavarossá válik, vagy a maggal valami nincs rendben.

Cseréld ki naponta

A csíráztatás során a vizet minden nap frissre kell cserélni, hogy ne zavarosodjon be, és ne induljon rothadásnak a mag. A lótusz meleg, tiszta vízben fejlődik a legszebben. Ha ezt a lépést lelkiismeretesen betartod, sokkal nagyobb eséllyel indul meg egészségesen a csírázás.

Várd meg, míg kibújik

Néhány nap elteltével a mag megduzzad, majd megjelenik belőle az első hajtás. Ekkor még maradhat az üvegben. Amikor aztán a kis növényen már több levél is megjelenik, eljön az átültetés ideje, hiszen ilyenkor az üveg már nem biztosít elég helyet a további fejlődéshez.

A föld fölé kerüljön

A lótuszvirág ültetése egyszerű: olyan, lyuk nélküli cserepet vagy tálat válassz, amelyben a víz meg tud maradni. Az edényt úgy töltsd fel, hogy a földet néhány centiméteres vízréteg lepje el. Kezdetben nem kell túl mély víz, a fiatal lótusznak könnyebb sekélyebb közegben megerősödnie.