KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ervin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A lótuszvirág gondozása: ha ezt az egyszerű lépést beveted, ontja magából a szirmokat

lótuszvirág
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 15:25
Ki mondta, hogy ezt a különleges egzotikus növényt csak tavakban lehet nevelni? Ha a lótuszvirág gondozása megfelelő odafigyeléssel történik, különleges vízi növényként egyszerre lehet otthonod egzotikus és látványos dísze is.

A lótuszvirág magot kertészeti webáruházakból, vízinövényekre szakosodott üzletekből, sőt akár hobbi kertészeti boltokból is beszerezheted. Fontos, hogy mindig az egészséges, kemény héjú szemeket válaszd, mert a sérült, repedt vagy puhább magokból kisebb eséllyel fejlődik erős, szépen növekvő növény. A Fanny magazin összegyűjtötte a lótuszvirág gondozása szempontjából szükséges legfontosabb tudnivalókat.

Lótuszvirág gondozása szobanövényként is történhet
Szobanövényként is nevelhető, ha a lótuszvirág gondozása során biztosítod számára a megfelelő tápanyagot és cserepet.
Fotó: agus widodo
  • A lótuszvirág otthoni gondozása a mag előkészítésével és vízben történő csíráztatásával kezdődik.
  • Fontos a tiszta víz, a napi csere és a napos, meleg környezet.
  • Később alacsony szerves-anyag tartalmú, agyagos földbe ültetve nevelhető virágzó növénnyé.
     


Lótuszvirág gondozása lépésről lépésre

Reszeld meg a héját

A lótuszmagot rendkívül kemény burok védi, ezért a csírázás megindulásához finoman meg kell sérteni a külső héját, különben a víz nagyon nehezen jut be a mag belsejébe. Elég, ha csiszolópapírral kicsit megnyitjuk az egyik végét, de vigyázz, hogy a belseje ép maradjon.

Tedd langyos vízbe

A megreszelt magokat helyezd egy tiszta, átlátszó üvegbe vagy pohárba, majd öntsd fel langyos vízzel. Az üveg elsősorban azért praktikus, mert jól nyomon követheted benne a lótuszvirág csíráztatásának folyamatát, és rögtön látod, ha a víz zavarossá válik, vagy a maggal valami nincs rendben.

Cseréld ki naponta

A csíráztatás során a vizet minden nap frissre kell cserélni, hogy ne zavarosodjon be, és ne induljon rothadásnak a mag. A lótusz meleg, tiszta vízben fejlődik a legszebben. Ha ezt a lépést lelkiismeretesen betartod, sokkal nagyobb eséllyel indul meg egészségesen a csírázás.

Várd meg, míg kibújik

Néhány nap elteltével a mag megduzzad, majd megjelenik belőle az első hajtás. Ekkor még maradhat az üvegben. Amikor aztán a kis növényen már több levél is megjelenik, eljön az átültetés ideje, hiszen ilyenkor az üveg már nem biztosít elég helyet a további fejlődéshez.

A föld fölé kerüljön

A lótuszvirág ültetése egyszerű: olyan, lyuk nélküli cserepet vagy tálat válassz, amelyben a víz meg tud maradni. Az edényt úgy töltsd fel, hogy a földet néhány centiméteres vízréteg lepje el. Kezdetben nem kell túl mély víz, a fiatal lótusznak könnyebb sekélyebb közegben megerősödnie. 

Használj agyagos földet

A lótusz a laza virágföld helyett inkább a nehéz, kötött, alacsony szervesanyag-tartalmú, agyagos földet kedveli, mert ebben tud igazán stabilan megkapaszkodni és fejlődni. A kis növényt óvatosan, csak finoman nyomd a föld felszínébe, hogy a gyökerei biztonságosan rögzüljenek.

Tedd napos, meleg helyre

A lótusz szereti a fényt és a meleget, ezért világos ablakpárkányon, erkélyen vagy napos teraszon érzi jól magát. Minél több napfényt kap, annál szebben és gyorsabban fejlődik majd. Ha ismered az ablakok tájolását, az segít eldönteni, hova helyezd a növényt.

Legyél türelmes vele

A lótusz neveléséhez türelem kell: magról indítva többnyire csak a második évben hoz virágot, bár kedvező körülmények között már az első nyár végén is kibontakozhat egy-egy bimbó. Évelő vízinövényként azonban, megfelelő gondozás mellett hosszú éveken át veled maradhat. Ha szeretnéd a szabadban is megcsodálni a keleti kultúrák kedvelt növényét, az indiai lótuszt, akkor érdemes ellátogatni a magyar botanikus kertekbe, például Vácrátótra, ahol virágzáskor különleges programokkal is várják az érdeklődőket.

Ha kíváncsi vagy, hogyan kell magról csíráztatni a lótuszvirágot, nézd meg a videót:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
