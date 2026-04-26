A lótuszvirág gondozása: ha ezt az egyszerű lépést beveted, ontja magából a szirmokat

A lótuszvirág magot kertészeti webáruházakból, vízinövényekre szakosodott üzletekből, sőt akár hobbi kertészeti boltokból is beszerezheted. Fontos, hogy mindig az egészséges, kemény héjú szemeket válaszd, mert a sérült, repedt vagy puhább magokból kisebb eséllyel fejlődik erős, szépen növekvő növény. A Fanny magazin összegyűjtötte a lótuszvirág gondozása szempontjából szükséges legfontosabb tudnivalókat.
A lótuszmagot rendkívül kemény burok védi, ezért a csírázás megindulásához finoman meg kell sérteni a külső héját, különben a víz nagyon nehezen jut be a mag belsejébe. Elég, ha csiszolópapírral kicsit megnyitjuk az egyik végét, de vigyázz, hogy a belseje ép maradjon.
A megreszelt magokat helyezd egy tiszta, átlátszó üvegbe vagy pohárba, majd öntsd fel langyos vízzel. Az üveg elsősorban azért praktikus, mert jól nyomon követheted benne a lótuszvirág csíráztatásának folyamatát, és rögtön látod, ha a víz zavarossá válik, vagy a maggal valami nincs rendben.
A csíráztatás során a vizet minden nap frissre kell cserélni, hogy ne zavarosodjon be, és ne induljon rothadásnak a mag. A lótusz meleg, tiszta vízben fejlődik a legszebben. Ha ezt a lépést lelkiismeretesen betartod, sokkal nagyobb eséllyel indul meg egészségesen a csírázás.
Néhány nap elteltével a mag megduzzad, majd megjelenik belőle az első hajtás. Ekkor még maradhat az üvegben. Amikor aztán a kis növényen már több levél is megjelenik, eljön az átültetés ideje, hiszen ilyenkor az üveg már nem biztosít elég helyet a további fejlődéshez.
A lótuszvirág ültetése egyszerű: olyan, lyuk nélküli cserepet vagy tálat válassz, amelyben a víz meg tud maradni. Az edényt úgy töltsd fel, hogy a földet néhány centiméteres vízréteg lepje el. Kezdetben nem kell túl mély víz, a fiatal lótusznak könnyebb sekélyebb közegben megerősödnie.
A lótusz a laza virágföld helyett inkább a nehéz, kötött, alacsony szervesanyag-tartalmú, agyagos földet kedveli, mert ebben tud igazán stabilan megkapaszkodni és fejlődni. A kis növényt óvatosan, csak finoman nyomd a föld felszínébe, hogy a gyökerei biztonságosan rögzüljenek.
A lótusz szereti a fényt és a meleget, ezért világos ablakpárkányon, erkélyen vagy napos teraszon érzi jól magát. Minél több napfényt kap, annál szebben és gyorsabban fejlődik majd. Ha ismered az ablakok tájolását, az segít eldönteni, hova helyezd a növényt.
A lótusz neveléséhez türelem kell: magról indítva többnyire csak a második évben hoz virágot, bár kedvező körülmények között már az első nyár végén is kibontakozhat egy-egy bimbó. Évelő vízinövényként azonban, megfelelő gondozás mellett hosszú éveken át veled maradhat. Ha szeretnéd a szabadban is megcsodálni a keleti kultúrák kedvelt növényét, az indiai lótuszt, akkor érdemes ellátogatni a magyar botanikus kertekbe, például Vácrátótra, ahol virágzáskor különleges programokkal is várják az érdeklődőket.
