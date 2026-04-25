Jógaóra olcsóbban? Rengeteget spórolhatunk, most kiderül, hogyan

Az online jógaóra előnyei, hátrányai a személyes órával szemben.

A jógaóra olcsóbban is igénybevehető, ha kicsit alaposabban körülnézünk. Az online jógaórák előnye, hogy kedvünkre válogathatunk a videótárból, aszerint, hogy éppen milyen típusú, időtartamú vagy éppen erősségű órára vágyunk és melyik oktatóval szeretnénk jógázni, ráadásul sokkal olcsóbban megúszhatjuk, mint ha csoportos órára járnánk. Hátránya, hogy nincs ott velünk az oktató, nem látja mit csinálunk, helyesen végezzük-e az ászanákat, és nem lógjuk-e el a nehezebb pózokat. De bármelyik lehetőséget választjuk, egy biztos, a lehető legjobbat tesszük magunkkal.

Jógaóra olcsóbban? Ezek a megoldások biztosan tetszeni fognak

Jógaóra olcsóbban: keressük az ingyenes hozzáférést

A legolcsóbb megoldás, ha kezdetben olyan online órákat keresünk, melyek díjmentesen elérhetők. A közösségi videómegosztó portálokon rengeteg profi jógaoktató is megtalálható, akiknél a teljesen kezdőtől a haladóig mindenki rálelhet a neki való, ingyenes anyagokra. Arra fontos figyelni, hogy mindig megbízható, képzett oktatótól származó videókat válasszunk, és kezdőként kifejezetten az alapszintű anyagokra érdemes koncentrálni.

Vajon van próbaidőszak?

Szinte minden prémium jógaapplikáció kínál 7-14 napos ingyenes próbaidőszakot. Ezeket érdemes akkor aktiválni, amikor tudjuk, hogy lesz időnk napi szinten gyakorolni, vagyis ki tudjuk használni teljes mértékben a lehetőséget. Fontos, hogy figyeljünk a lemondási határidőre, akár a naptárunkba is érdemes felírni, hogy ne vonják le automatikusan havi vagy akár éves díjat. Amennyiben elégedettek vagyunk az alkalmazással, a legtöbb szolgáltatónál nem is kell tennünk semmit, hiszen az előfizetésünk automatikusan megújul, ha nem mondjuk le.

Jobban megéri az éves díj?

Ha megtaláltuk a kedvenc alkalmazásunkat, nézzük meg, hogy mennyi az éves díj, hiszen gyakran az egy összegű befizetés 40-50%-kal olcsóbb, mintha havonta vonnák le. Amennyiben biztosak vagyunk benne, hogy hosszú távon szeretnénk rendszeresen jógázni, akkor ez a legköltséghatékonyabb. Ráadásul az, hogy kifizettük az éves díjat, motivációt is ad a rendszeres gyakorláshoz. Figyeljük az akciókat is, mert ilyenkor az éves tagsággal rengeteget spórolhatunk.