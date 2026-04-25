Jógaóra olcsóbban? Rengeteget spórolhatunk, most kiderül, hogyan

A jógaóra olcsóbban is igénybevehető, ha kicsit alaposabban körülnézünk. Az online jógaórák előnye, hogy kedvünkre válogathatunk a videótárból, aszerint, hogy éppen milyen típusú, időtartamú vagy éppen erősségű órára vágyunk és melyik oktatóval szeretnénk jógázni, ráadásul sokkal olcsóbban megúszhatjuk, mint ha csoportos órára járnánk. Hátránya, hogy nincs ott velünk az oktató, nem látja mit csinálunk, helyesen végezzük-e az ászanákat, és nem lógjuk-e el a nehezebb pózokat. De bármelyik lehetőséget választjuk, egy biztos, a lehető legjobbat tesszük magunkkal.
A legolcsóbb megoldás, ha kezdetben olyan online órákat keresünk, melyek díjmentesen elérhetők. A közösségi videómegosztó portálokon rengeteg profi jógaoktató is megtalálható, akiknél a teljesen kezdőtől a haladóig mindenki rálelhet a neki való, ingyenes anyagokra. Arra fontos figyelni, hogy mindig megbízható, képzett oktatótól származó videókat válasszunk, és kezdőként kifejezetten az alapszintű anyagokra érdemes koncentrálni.
Szinte minden prémium jógaapplikáció kínál 7-14 napos ingyenes próbaidőszakot. Ezeket érdemes akkor aktiválni, amikor tudjuk, hogy lesz időnk napi szinten gyakorolni, vagyis ki tudjuk használni teljes mértékben a lehetőséget. Fontos, hogy figyeljünk a lemondási határidőre, akár a naptárunkba is érdemes felírni, hogy ne vonják le automatikusan havi vagy akár éves díjat. Amennyiben elégedettek vagyunk az alkalmazással, a legtöbb szolgáltatónál nem is kell tennünk semmit, hiszen az előfizetésünk automatikusan megújul, ha nem mondjuk le.
Ha megtaláltuk a kedvenc alkalmazásunkat, nézzük meg, hogy mennyi az éves díj, hiszen gyakran az egy összegű befizetés 40-50%-kal olcsóbb, mintha havonta vonnák le. Amennyiben biztosak vagyunk benne, hogy hosszú távon szeretnénk rendszeresen jógázni, akkor ez a legköltséghatékonyabb. Ráadásul az, hogy kifizettük az éves díjat, motivációt is ad a rendszeres gyakorláshoz. Figyeljük az akciókat is, mert ilyenkor az éves tagsággal rengeteget spórolhatunk.
Segíthetnek a spórolásban a digitális kártyák és könyvtárak is. Egyes külföldi könyvtári kártyák vagy kulturális előfizetések mellé járhatnak ingyenes hozzáférések oktatóplatformokhoz (pl. LinkedIn Learning vagy Udemy kurzusok). Érdemes körülnézni a meglévő előfizetéseink között, hátha már eleve fizetünk olyan csomagért, amiben szerepel az ingyenes vagy kedvezményes jóga is.
Több népszerű jógaoktató-platform kínál családi megosztást. Amennyiben van két-három barátunk, akik szintén jógázni szeretnének, egy közös előfizetéssel a költségek a harmadára-negyedére csökkenthetők fejenként, miközben mindenki a saját profilját használja. Nézzünk utána a platformok konstrukcióinak, de sok helyen nagyobb baráti társaságnak vagy munkahelyi csapatnak egyedi árajánlatot is biztosítanak.
Sok jógastúdió a pandémia óta is élőben, ám online tartja meg az óráit. Érdemes körülnézni a lehetőségek között, hiszen ezek sokszor feleannyiba kerülnek, mint a személyes részvétel, de megkapjuk az élő interakció élményét és az instruktori figyelmet is. Vagyis a rögzített videós órával ellentétben itt a tanár lát bennünket, és tud visszajelzést adni, korrigálni az ászana kivitelezésében, amivel elkerülhetjük a sérüléseket.
Ha mégis inkább a személyes jógaórákon szeretnénk részt venni, akár a hangulat, a kapcsolódás vagy az oktatói instrukciók miatt, akkor sem kell a legmagasabb árat kifizetnünk. Íme néhány tipp, amelyekkel a jógaóra olcsóbban is kijöhet.
A jógastúdiókban a személyes oktatásra is vásárolhatunk bérletet, melyek egy-egy órára lebontva sokkal olcsóbban jönnek ki, mintha minden alkalommal megvennénk a jegyet. Számoljuk ki, hányszor tudunk eljutni egy hónapban jógára, és válasszuk a nekünk legideálisabb bérlettípust.
A legtöbb stúdióban a reggeli vagy kora délutáni órák olcsóbbak, mint az esti csúcsidőben. Amennyiben rugalmas a munkánk, ezekkel az idősávokkal több ezer forintot spórolhatunk havi szinten.
A legtöbb helyen a legelső, ismerkedő óra ingyenes, vagy jelképes összegbe kerül. Amennyiben még keressük az utunkat, érdemes több stúdiónál is kipróbálni ezt a lehetőséget. Ne feledjük! A jóga mindenkié, elkezdhetjük akkor is, ha nem vagyunk soványak, hajlékonyak, vagy elmúltunk már 50 évesek.
Sokat spórolhatunk, ha olyan órákat keresünk, melyek olcsón vagy ingyenesen elérhetők bárki számára. Ezek lehetnek szabadtéri rendezvények, kezdő oktatók gyakorlóórája, vagy a jóga népszerűsítésére szervezett események. Ezeknek a kezdeményezéseknek gyakran a közösségépítés a céljuk, és alacsonyabb az óradíj, vagy becsületkasszás, úgynevezett adományos rendszerrel működnek.
Nézzük meg, a cafeteriánk támogatja-e a sportolást. Az All You Can Move típusú kártyák jógára is tökéletesek, és gyakran a munkáltató átvállalja a költségek egy részét. Mindegy, hogy mi a célunk a jógával, lehet az lelki és mentális felfrissülés, a változókor tüneteinek enyhítése, vagy a rendszeres mozgás bármelyik előnye, esetleg csak megszabadulnánk néhány kilótól, találjuk meg a pénztárcánkhoz illő megoldást, mert a jóga biztos, hogy behozza az árát.
Budapesten és nagyobb vidéki városokban számos jógastúdió működtet önkéntes vagy csere alapú programot, melynek keretében ingyenes vagy kedvezményes jógázási lehetőséget nyújtanak, ha valaki segít a stúdió körüli teendőkben. Ilyen lehet a recepciós munka vagy takarítás.
A hétvégi workshopok nagyon drágák lehetnek, így kezdőként inkább fókuszáljunk az alapok elsajátítására. Eleinte sokkal jobban megéri, ha a normál órarendi alkalmaknál maradunk. A lényeg, hogy gyakoroljunk rendszeresen, mert ez bizony a hosszú élet titka.
Kérdezzük meg, hogy például a tízalkalmas bérlet átruházható-e. Így egy barátnővel közösen vásárolva kisebb a pénzügyi teher, és motiválhatjuk is egymást. Ne feledjük: a jóga nem csak az ismert emberek mozgásformája lehet, számunkra is elérhető bárhol, bármikor.
Apróságnak tűnhet, de a stúdióban vásárolt ásványvíz árából tíz óra alatt kijön egy újabb jógaóra ára. Érdemes inkább csapvizet vagy szűrt vizet vinni otthonról a saját kulacsunkban.
