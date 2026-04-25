„Olyan volt, mintha kicsúszott volna alólunk a talaj” – mandulagyulladásnak hitték, agresszív agydaganatot találtak a csöpp kislánynál

Sokáig egyszerű betegségnek tűnt, de a valóság sokkal súlyosabb volt. A hároméves kislány Nancy Dakin története mindenkit megrázott.

Halálos betegség támadta meg a kislányt

A kislány óriásit küzdött

A kislány még csak 12 hónapos volt 2023 szeptemberében, amikor folyamatos hányás és remegés jelentkezett nála. Szülei orvoshoz vitték, ahol mandulagyulladást állapítottak meg, és antibiotikumot írtak fel neki. Az állapota azonban nem javult, sőt egyre rosszabb lett.

Semmi nem segített, és csak egyre rosszabbul lett

– mondta édesanyja, Gemma. Nancy idővel sápadttá vált, elvesztette az erejét, és olyan dolgokat is abbahagyott, amelyeket nemrég tanult meg, például az ülést, kúszást és a járás próbálgatását.

Gemma végül a sürgősségire vitte a kislányt, és ragaszkodott a további vizsgálatokhoz.

Tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben

– mondta.

A vizsgálatok során kiderült, hogy Nancy bal homloklebenyében egy nagy daganat található. Az orvosok 3-as fokozatú ependymomát diagnosztizáltak nála, amely egy gyorsan növekvő, agresszív agydaganat. A családot kezdetben azzal szembesítették, hogy a daganat mérete miatt a műtét nem biztos, hogy lehetséges.

Olyan volt, mintha kicsúszott volna alólunk a talaj

– emlékezett vissza az anya.

Egy másik kórházban azonban a specialisták úgy döntöttek, hogy mégis megoperálják a kislányt. Két beavatkozás során a daganat 95 százalékát sikerült eltávolítani. Nancy 2023 decemberében kemoterápiát kapott, amely rendkívül megterhelő volt számára. Táplálócsőre volt szüksége, az egyik petefészkét eltávolították, és súlyos fájdalmakkal kellett megküzdenie. 2025 januárjában a kezelések befejeződtek, és a kislányt rákmentesnek nyilvánították.

A család most azért osztja meg történetét, hogy felhívja a figyelmet a gyermekkori agydaganatok tüneteire. 2026 májusában jótékonysági kihívásban vesznek részt a Brain Tumour Research szervezettel, hogy támogassák a kutatásokat, tudta meg a People.

Ha a történetünk akár csak egy családnak segít, már megérte

– mondta Gemma.