5 jógagyakorlat, amelytől azonnal beindul a fogyás

A mihamarabbi fogyáshoz elengedhetetlen, hogy egy kicsit felpörgesd az anyagcseréd. Ehhez nem kell mást tenned, mint olyan jógagyakorlatokat végezned, amelyek megmozgatják a belső szerveket, serkentik az emésztést és stimulálják a beleket, hogy végre megszabadulhass a felesleges kilóktól. Az alábbi néhány ászanának akkor is nagy hasznát veszed, ha puffadással küzdesz vagy túletted magad. Arra azonban figyelj, hogy az utolsó étkezés és a jógagyakorlás között teljen el legalább két óra. A jóga másik nagy előnye, hogy segíti a nyugodt és pihentető alvást, ezzel is megakadályozva a súlygyarapodást.
Először csak ülj le kényelmesen keresztezett lábú ülésben, hunyd le a szemeid és hagyd, hogy a tested és a lelked lelassuljon. Lélegezz a tüdő legalsó részébe, mintha egészen mélyre, a hasadba szívnád be a levegőt. Tedd a tenyered a hasadra és érezd, ahogyan az minden belégzésnél finoman, lassan megemelkedik, és minden lassú kilégzésnél visszahúzódik. Ez az egyszerű légzésgyakorlat finoman átmasszírozza a beleket, a hasi szerveket, ezzel is fokozva az emésztést. Ha közben furcsa, bugyogó hangokat hallasz, ne ijedj meg, ez csak azt jelenti, hogy jól csinálod a pranayamát, azaz a légzőgyakorlatot. Ezt a hasi légzést próbáld alkalmazni az egész gyakorlás alatt.
Helyezkedj el hanyatt fekvésben, majd húzd fel a lábaidat telitalpra, közel egymáshoz. A karokkal nyújtózz meg oldalirányba a talajon. Kilégzésre engedd le a térdeidet jobbra, ha tudod tedd le a talajra, a felsőtested és a fejed pedig fordítsd balra. Maradj így 5 lassú, mély légzésig, majd végezd el a gyakorlatot a másik oldalra is. Ez egy könnyű gerinccsavarás, amely kiválóan munkára fogja a belső szerveket.
Állj négykézlábra, majd a jobb lábszáradat fektesd le a két tenyered mögé, a bal lábadat pedig csúsztasd ki hátra, egészen addig, amíg teljesen kiegyenesedik. A tenyerekkel told el magad a talajtól, a mellkasodat pedig emeld ki. Maradj így néhány légzésig, majd kilégzésre ereszkedj alkartámaszra. Ha továbbmennél, nyújtsd ki előre a karokat, és tedd le a homlokodat a talajra. Maradj így 5 lassú, mély hasi légzésig, majd lassan emelkedj fel, cserélj lábat, és ismételd meg a gyakorlatot.
Ülj a talajra kinyújtott lábakkal, a medencédet enyhén billentsd hátra, a fejtetővel nyújtózz meg a plafon irányába. Húzd fel a bal lábadat olyan közel a medencéhez, amennyire csak tudod, majd fordítsd ki oldalra a térdedet és tedd le a talajra. Belégzésre nyújtózz mindkét karoddal az ég felé, majd kilégzésre egyenes háttal dőlj előre, amennyire csak tudsz. Ha megy, akkor érintsd meg a homlokoddal a térdedet vagy a lábszáradat. Maradj így 5 mély, lassú légzésig. Ha egészen mélyre tudsz hajolni, akkor érezheted, ahogyan a sarkad masszírozza a hasadat, ezzel is fokozva a belek működését. Lassan, csigolyáról csigolyára egyenesedj fel, majd cserélj lábat és ismételd meg a gyakorlatot úgy, hogy most a bal láb legyen nyújtva.
Feküdj a hátadra, majd húzd fel először az egyik lábadat. A combodat a kezeid segítségével szorítsd a hasadhoz, majd húzd fel a másik lábadat is. Öleld át a térdeidet amilyen szorosan csak tudod, végül kilégzésre emeld meg a fejedet, és érintsd az orrod vagy a homlokod a térdedhez. Maradj így 5 lassú, mély hasi légzésig.
Ez egy tökéletes hasűri masszázs, amelynek hatására új életre kelnek a belső szerveid: energetizálja a májat, vesét, hasnyálmirigyet, lépet, gyomrot, valamint eltávolítja a gyomorban és belekben pangó gázt, megszünteti a székrekedést, és jelentősen fokozza belek emésztő munkáját.
A lefelé és felfelé néző kutyapóz dinamikus váltogatásával komoly munkára fogod a hasi területet, ezzel rendkívül hatékonyan fokozva az emésztést. A gyakorlathoz helyezkedj el először lefelé néző kutyapózba. A lábfejek legyenek párhuzamosak, csípőszéles távolságban egymástól. A tenyereket told a talajnak, a vállakat távolítsd el a füledtől, a farokcsonttal nyújtózkodj a plafon irányába és egyenesítsd ki a gerincet. Ezután kilégzésre engedd le a csípődet egészen közel a talajhoz, a mellkasodat emeld ki, majd belégzésre emeld a csípőt és helyezkedj el újra lefelé néző kutyapózba. Ezt a gyakorlatsort a légzésed összehangolásával legalább ötször végezd el, de még jobb, ha tízszer is megy.
Íme egy rövid, 20 perces, emésztést segítő jógagyakorlás:
