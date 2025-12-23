5 jógagyakorlat, amelytől azonnal beindul a fogyás

A mihamarabbi fogyáshoz elengedhetetlen, hogy egy kicsit felpörgesd az anyagcseréd. Ehhez nem kell mást tenned, mint olyan jógagyakorlatokat végezned, amelyek megmozgatják a belső szerveket, serkentik az emésztést és stimulálják a beleket, hogy végre megszabadulhass a felesleges kilóktól. Az alábbi néhány ászanának akkor is nagy hasznát veszed, ha puffadással küzdesz vagy túletted magad. Arra azonban figyelj, hogy az utolsó étkezés és a jógagyakorlás között teljen el legalább két óra. A jóga másik nagy előnye, hogy segíti a nyugodt és pihentető alvást, ezzel is megakadályozva a súlygyarapodást.

Bizonyos jógagyakorlatoktól beindul a fogyás.

Fotó: F8 studio / Shutterstock

Fogyás jógával – hangolódj rá légzéssel

Először csak ülj le kényelmesen keresztezett lábú ülésben, hunyd le a szemeid és hagyd, hogy a tested és a lelked lelassuljon. Lélegezz a tüdő legalsó részébe, mintha egészen mélyre, a hasadba szívnád be a levegőt. Tedd a tenyered a hasadra és érezd, ahogyan az minden belégzésnél finoman, lassan megemelkedik, és minden lassú kilégzésnél visszahúzódik. Ez az egyszerű légzésgyakorlat finoman átmasszírozza a beleket, a hasi szerveket, ezzel is fokozva az emésztést. Ha közben furcsa, bugyogó hangokat hallasz, ne ijedj meg, ez csak azt jelenti, hogy jól csinálod a pranayamát, azaz a légzőgyakorlatot. Ezt a hasi légzést próbáld alkalmazni az egész gyakorlás alatt.

A légzés segít ráhangolódni a gyakorlásra.

Fotó: Diana Grytsku

1. Gerinccsavarás fekvőhelyzetben – Supta Matsyendrasana II

Helyezkedj el hanyatt fekvésben, majd húzd fel a lábaidat telitalpra, közel egymáshoz. A karokkal nyújtózz meg oldalirányba a talajon. Kilégzésre engedd le a térdeidet jobbra, ha tudod tedd le a talajra, a felsőtested és a fejed pedig fordítsd balra. Maradj így 5 lassú, mély légzésig, majd végezd el a gyakorlatot a másik oldalra is. Ez egy könnyű gerinccsavarás, amely kiválóan munkára fogja a belső szerveket.

A gerinccsavarás kellemesen átmozgatja a hasi szerveket.

Fotó: Wuju Planet / Shutterstock

2. Galamb póz – Kapotasana

Állj négykézlábra, majd a jobb lábszáradat fektesd le a két tenyered mögé, a bal lábadat pedig csúsztasd ki hátra, egészen addig, amíg teljesen kiegyenesedik. A tenyerekkel told el magad a talajtól, a mellkasodat pedig emeld ki. Maradj így néhány légzésig, majd kilégzésre ereszkedj alkartámaszra. Ha továbbmennél, nyújtsd ki előre a karokat, és tedd le a homlokodat a talajra. Maradj így 5 lassú, mély hasi légzésig, majd lassan emelkedj fel, cserélj lábat, és ismételd meg a gyakorlatot.