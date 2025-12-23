KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 jógagyakorlat, amelytől azonnal beindul a fogyás

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 12:15
Sunyi módon felszaladtak a kilók, és csak azt vetted észre, hogy szűkebb lett a nadrág? Ne aggódj, a fogyás villámgyorsan beindul, ha ezt az öt jógagyakorlatot mindennap elvégzed.
Bata Kata
A szerző cikkei

A mihamarabbi fogyáshoz elengedhetetlen, hogy egy kicsit felpörgesd az anyagcseréd. Ehhez nem kell mást tenned, mint olyan jógagyakorlatokat végezned, amelyek megmozgatják a belső szerveket, serkentik az emésztést és stimulálják a beleket, hogy végre megszabadulhass a felesleges kilóktól. Az alábbi néhány ászanának akkor is nagy hasznát veszed, ha puffadással küzdesz vagy túletted magad. Arra azonban figyelj, hogy az utolsó étkezés és a jógagyakorlás között teljen el legalább két óra. A jóga másik nagy előnye, hogy segíti a nyugodt és pihentető alvást, ezzel is megakadályozva a súlygyarapodást.

Gyors fogyás érdekében jógázó fiatal nő
Bizonyos jógagyakorlatoktól beindul a fogyás.
Fotó: F8 studio / Shutterstock 

Fogyás jógával – hangolódj rá légzéssel

Először csak ülj le kényelmesen keresztezett lábú ülésben, hunyd le a szemeid és hagyd, hogy a tested és a lelked lelassuljon. Lélegezz a tüdő legalsó részébe, mintha egészen mélyre, a hasadba szívnád be a levegőt. Tedd a tenyered a hasadra és érezd, ahogyan az minden belégzésnél finoman, lassan megemelkedik, és minden lassú kilégzésnél visszahúzódik. Ez az egyszerű légzésgyakorlat finoman átmasszírozza a beleket, a hasi szerveket, ezzel is fokozva az emésztést. Ha közben furcsa, bugyogó hangokat hallasz, ne ijedj meg, ez csak azt jelenti, hogy jól csinálod a pranayamát, azaz a légzőgyakorlatot. Ezt a hasi légzést próbáld alkalmazni az egész gyakorlás alatt.

Szabályos légzés jóga közben
A légzés segít ráhangolódni a gyakorlásra.
Fotó: Diana Grytsku

1. Gerinccsavarás fekvőhelyzetben – Supta Matsyendrasana II

Helyezkedj el hanyatt fekvésben, majd húzd fel a lábaidat telitalpra, közel egymáshoz. A karokkal nyújtózz meg oldalirányba a talajon. Kilégzésre engedd le a térdeidet jobbra, ha tudod tedd le a talajra, a felsőtested és a fejed pedig fordítsd balra. Maradj így 5 lassú, mély légzésig, majd végezd el a gyakorlatot a másik oldalra is. Ez egy könnyű gerinccsavarás, amely kiválóan munkára fogja a belső szerveket.

Gerincsavarás
A gerinccsavarás kellemesen átmozgatja a hasi szerveket.
Fotó: Wuju Planet / Shutterstock 

2. Galamb póz – Kapotasana

Állj négykézlábra, majd a jobb lábszáradat fektesd le a két tenyered mögé, a bal lábadat pedig csúsztasd ki hátra, egészen addig, amíg teljesen kiegyenesedik. A tenyerekkel told el magad a talajtól, a mellkasodat pedig emeld ki. Maradj így néhány légzésig, majd kilégzésre ereszkedj alkartámaszra. Ha továbbmennél, nyújtsd ki előre a karokat, és tedd le a homlokodat a talajra. Maradj így 5 lassú, mély hasi légzésig, majd lassan emelkedj fel, cserélj lábat, és ismételd meg a gyakorlatot.

Galambpóz
A galambpóz még hatékonyabb, ha alkarra támaszkodsz.
Fotó: F8 studio /  Shutterstock 

3. Fej a térdhez póz – Janu sirsasana

Ülj a talajra kinyújtott lábakkal, a medencédet enyhén billentsd hátra, a fejtetővel nyújtózz meg a plafon irányába. Húzd fel a bal lábadat olyan közel a medencéhez, amennyire csak tudod, majd fordítsd ki oldalra a térdedet és tedd le a talajra. Belégzésre nyújtózz mindkét karoddal az ég felé, majd kilégzésre egyenes háttal dőlj előre, amennyire csak tudsz. Ha megy, akkor érintsd meg a homlokoddal a térdedet vagy a lábszáradat. Maradj így 5 mély, lassú légzésig. Ha egészen mélyre tudsz hajolni, akkor érezheted, ahogyan a sarkad masszírozza a hasadat, ezzel is fokozva a belek működését. Lassan, csigolyáról csigolyára egyenesedj fel, majd cserélj lábat és ismételd meg a gyakorlatot úgy, hogy most a bal láb legyen nyújtva.

Janu sirsasana - fej a térdhez póz
Janu sirsasana - A sarkad a hasadat érinti
Fotó: F8 studio / Shutterstock 

4. Szeleket felszabadító póz – Pavana-muktssana

Feküdj a hátadra, majd húzd fel először az egyik lábadat. A combodat a kezeid segítségével szorítsd a hasadhoz, majd húzd fel a másik lábadat is. Öleld át a térdeidet amilyen szorosan csak tudod, végül kilégzésre emeld meg a fejedet, és érintsd az orrod vagy a homlokod a térdedhez. Maradj így 5 lassú, mély hasi légzésig.

Ez egy tökéletes hasűri masszázs, amelynek hatására új életre kelnek a belső szerveid: energetizálja a májat, vesét, hasnyálmirigyet, lépet, gyomrot, valamint eltávolítja a gyomorban és belekben pangó gázt, megszünteti a székrekedést, és jelentősen fokozza belek emésztő munkáját.

Szeleket felszabadító póz
A szeleket felszabadító póz segít, ha puffadással küzdesz.
Fotó: Max kegfire /  Shutterstock 

5. Lefelé és felfelé néző kutyapóz – Adho-mukha-svanasana és Urdhva-mukha-svanasana

A lefelé és felfelé néző kutyapóz dinamikus váltogatásával komoly munkára fogod a hasi területet, ezzel rendkívül hatékonyan fokozva az emésztést. A gyakorlathoz helyezkedj el először lefelé néző kutyapózba. A lábfejek legyenek párhuzamosak, csípőszéles távolságban egymástól. A tenyereket told a talajnak, a vállakat távolítsd el a füledtől, a farokcsonttal nyújtózkodj a plafon irányába és egyenesítsd ki a gerincet. Ezután kilégzésre engedd le a csípődet egészen közel a talajhoz, a mellkasodat emeld ki, majd belégzésre emeld a csípőt és helyezkedj el újra lefelé néző kutyapózba. Ezt a gyakorlatsort a légzésed összehangolásával legalább ötször végezd el, de még jobb, ha tízszer is megy.

Lefelé néző kutyapóz
Lefelé néző kutyapóz
Fotó: F8 studio /  Shutterstock 

 

Felfelé néző kutyapóz
Felfelé néző kutyapóz
Fotó: F8 studio /  Shutterstock 

Íme egy rövid, 20 perces, emésztést segítő jógagyakorlás:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
