3 háztartási trükk, amivel megmentheted a rozsdás szerszámokat és beszáradt ecseteket

Nagyapáink nem dobtak ki egy rozsdás szerszámot csak azért, mert az nem csillogott – megjavították, megtisztították, visszatették a helyére. Ma már szinte ösztönszerűen veszünk egy újat abból, ami nem néz ki megfelelően. Vannak ugyanakkor olyan háztartási trükkök, amelyek ma is ugyanúgy működnek, mint régen – csak 3 alapanyagra van hozzájuk szükség.
Az ecet az egyik leghasznosabb háztartási praktika, ha a festőecset sörtéi megkeményedtek. Melegíts fel annyi ecetet, amennyi ellepi a sörtéket, áztasd benne az ecsetet fél-egy óráig, majd fésüld ki ujjal vagy egy régi fésűvel. A vizes alapú festékek – akril, latex – ilyenkor megpuhulnak, és könnyen lejönnek a sörtékről.
Rozsdás szerszámok esetén ugyanez a módszer működik: merítsd ecetbe azokat, és várd meg, amíg a rozsda lejön. Pár óra általában elég, de ha vastag a rozsdaréteg, hagyd a szerszámot ecetben egy egész éjszakára. Végül alaposan öblítsd le – ha rajta marad az ecet, a fém tovább rozsdásodhat.
A szódabikarbóna más megközelítést igényel. Vízzel keverve enyhe súrolópasztát képez, amellyel karcolásmentesen tisztíthatók az elszíneződött vagy enyhén rozsdás fémfelületek. Az ecetes áztatás után kiválóan semlegesíti a maradék savat: keverj el szódabikarbónát egy kevés vízben, áztasd bele rövid ideig a szerszámot, majd öblítsd le.
Műhelyben tárolva a szódabikarbóna enyhe nedvszívóként is működik, így segít megelőzni, hogy a páratartalom miatt a szerszámok újra rozsdásodni kezdjenek.
A kóla foszforsavat tartalmaz, amely képes feloldani a vas-oxidot, közismertebb nevén a rozsdát. Egyes iparágak kifejezetten emiatt alkalmaznak foszforsavat az acél- és öntöttvas felületek kezelésére. A módszer egyszerű: merítsd a rozsdás tárgyat kólába, és hagyd ázni 24 órán át. Utána egy kefével dörzsöld át, majd alaposan mosd le – a cukor ragacsos maradékot hagy, amit el kell távolítani.
Fontos tudni: a kóla a felületi rozsdát kezeli, de a mélyebb korróziót nem feltétlenül távolítja el teljesen. Súlyos rozsdásodásra nem csodaszer, de kisebb foltokra, csavarokra, régi szerszámokra tökéletesen megfelel.
Ez a három szer ott van a legtöbb háztartásban. Nézz körül a műhelyedben vagy a tárolódban és döntsd el, mi az, amit még megmenthetsz, mielőtt az a kukában végezné.
Nézd meg, hogyan rozsdamentesítheted a szerszámaidat:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.