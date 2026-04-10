BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Rozsdás szerszámok háztartási trükkök bevetése előtt

3 háztartási trükk, amivel megmentheted a rozsdás szerszámokat és beszáradt ecseteket

szerszámok
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 08:45
háztartási tippekházi praktikatoptippekszerszámkészletrozsda
Van otthon egy rozsdás fogó, egy keményre száradt ecset, vagy valamilyen régi szerszám, amelyet már leírtál? Ne dobd ki még! A cikkünkben bemutatott háztartási trükkökkel könnyen és olcsón megmentheted ezeket a tárgyakat.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • Ecettel, szódabikarbónával és kólával a legtöbb rozsdás szerszám és beszáradt ecset megmenthető.
  • Mindhárom szer más módon támadja a rozsdát – és mindhárom ott van a legtöbb háztartásban.
  • Mutatjuk, melyiket mire használd, és mire figyelj, hogy ne tegyél több kárt, mint hasznot.

Nagyapáink nem dobtak ki egy rozsdás szerszámot csak azért, mert az nem csillogott – megjavították, megtisztították, visszatették a helyére. Ma már szinte ösztönszerűen veszünk egy újat abból, ami nem néz ki megfelelően. Vannak ugyanakkor olyan háztartási trükkök, amelyek ma is ugyanúgy működnek, mint régen – csak 3 alapanyagra van hozzájuk szükség. 

A férfi háztartási trükkökön gondolkodik
Bizonyos háztartási trükkök segítenek megmenteni a rozsdás szerszámokat
Fotó:  123RF

Olcsó háztartási trükkök rozsdás szerszámok és beszáradt ecsetek kezelésére 

Az ecet az egyik leghasznosabb háztartási praktika, ha a festőecset sörtéi megkeményedtek. Melegíts fel annyi ecetet, amennyi ellepi a sörtéket, áztasd benne az ecsetet fél-egy óráig, majd fésüld ki ujjal vagy egy régi fésűvel. A vizes alapú festékek – akril, latex – ilyenkor megpuhulnak, és könnyen lejönnek a sörtékről.

Rozsdás szerszámok esetén ugyanez a módszer működik: merítsd ecetbe azokat, és várd meg, amíg a rozsda lejön. Pár óra általában elég, de ha vastag a rozsdaréteg, hagyd a szerszámot ecetben egy egész éjszakára. Végül alaposan öblítsd le – ha rajta marad az ecet, a fém tovább rozsdásodhat.

Rozsda eltávolítása házilag szódabikarbónával 

A szódabikarbóna más megközelítést igényel. Vízzel keverve enyhe súrolópasztát képez, amellyel karcolásmentesen tisztíthatók az elszíneződött vagy enyhén rozsdás fémfelületek. Az ecetes áztatás után kiválóan semlegesíti a maradék savat: keverj el szódabikarbónát egy kevés vízben, áztasd bele rövid ideig a szerszámot, majd öblítsd le. 

Műhelyben tárolva a szódabikarbóna enyhe nedvszívóként is működik, így segít megelőzni, hogy a páratartalom miatt a szerszámok újra rozsdásodni kezdjenek.

Kóla, szintén rozsdára

A kóla foszforsavat tartalmaz, amely képes feloldani a vas-oxidot, közismertebb nevén a rozsdát. Egyes iparágak kifejezetten emiatt alkalmaznak foszforsavat az acél- és öntöttvas felületek kezelésére. A módszer egyszerű: merítsd a rozsdás tárgyat kólába, és hagyd ázni 24 órán át. Utána egy kefével dörzsöld át, majd alaposan mosd le – a cukor ragacsos maradékot hagy, amit el kell távolítani.

Fontos tudni: a kóla a felületi rozsdát kezeli, de a mélyebb korróziót nem feltétlenül távolítja el teljesen. Súlyos rozsdásodásra nem csodaszer, de kisebb foltokra, csavarokra, régi szerszámokra tökéletesen megfelel.

Ez a három szer ott van a legtöbb háztartásban. Nézz körül a műhelyedben vagy a tárolódban és döntsd el, mi az, amit még megmenthetsz, mielőtt az a kukában végezné.

Nézd meg, hogyan rozsdamentesítheted a szerszámaidat:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu