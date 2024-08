Tudtad? Ezt a 8 dolgot sosem szabad ecettel tisztítani!

A természetes tisztítószerek közül az ecet az egyik leggyakrabban használt szer, ami nem csupán környezetbarát, és olcsó, hanem sokoldalú is. Mivel baktérium- és gombaölő hatású, így kitűnő általános jellegű fertőtlenítésre, emellett bevethetjük vízkő és penész ellen is, legyen szó a kávéfőzőről, a mosógépről vagy a fürdőszobai csempéről. Azonban akadnak olyan felületek is a lakásban, amiket jobb, ha mégsem ezzel tisztítunk, vagy legalábbis, óvatosan bánunk vele: a Mindmegette nemrég összegyűjtötte azt a 8 dolgot, amiknek nem tesz jót az ecet.

Ezeket a felülezeket ne tisztítsuk ecettel! / Fotó: @Pexels

Kőpult, kőpadló

A konyhapult, a fürdőszobapult és a járólapok gyakran mészkőből, gránitból vagy márványból készülnek. Az ecet, ami egy természetes sav, felmarhatja a kő felszínét, károsítva azt. Tipp: az ilyen felületeket inkább mosogatószeres, mosószeres meleg vízzel tisztítsuk!

Mosogatógép, mosógép

Habár gyakran javasolják az ecetet a mosógép vagy mosogatógép tisztán tartására, bánjunk vele óvatosan és körültekintően! Az ecet idővel kikezdheti a gumi és a műanyag alkatrészeket (mint pl. a kosarakat, tömítéseket, kivezető csöveket). Célszerű kifejezetten ezeknek a háztartási gépeknek a tisztítására kifejlesztett szerekkel karbantartani ezeket – ajánlja a Lakáskultúra.

Telefon, tablet

Sose tisztítsuk meg ezeket a kütyüket ecettel, mert a kijelző ujjlenyomat-érzékelő bevonatát a sav károsíthatja. Nedves mikroszálas törlőkendővel ugyanolyan hatékonyak lehetünk, és a készüléket sem károsítjuk közben.

Keményfa felületek

Egyre több lakásban található keményfa padló, amit porszívózás után felmosással varázsolunk ragyogóvá. Jó tanács: a felmosáshoz ne használjunk ecetet, de ecetes vizet sem! A ecet ugyanis feloldja a fa felületét, amitől a padló foltossá válik, amit nem tudunk helyreállítani.

Kávéfőző

Az ecet remek vízkőoldó, de nem igazán tesz jót a szilikontömítéseknek és a műanyag alkatrészeknek. Helyette érdemes direkt a kávégépekhez ajánlott tisztítószert használni.

Kések

Ugyancsak nem ajánlott ecettel tisztítani a késeket, mert a penge felületén elindíthatja a korróziót, így rozsdásodást okozhat. A mosogatószer kíméletesen tisztít, érdemes azt használni!