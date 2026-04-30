Tudtad? Ezzel a trükkel akár fél évig is eláll a gyömbéred

Mivel a bevásárlás egy örök pénzköltési rítus, mindig érdemes törekedni a romlandó áruk, különösen a friss termékek eltarthatóságának maximalizálására. Egy szakember segít elindulni ezen a rögös úton és elárulja, hogyan kezdhetünk hozzá, biztosítva, hogy az olyan szükséges zöldség, mint a gyömbér sokáig friss maradjon.
Maria Keenan, aki több szakácskönyvet is megjelentetett már és a közösségi médiában Oxford Girl Cooks néven ismert, a TikTokon osztotta meg szakértői tanácsait.
Te is olyan vagy, mint én, megveszed a gyömbért, és megromlik, mielőtt esélyed lenne felhasználni?
– kezdte videójában.
Majd így folytatta: „Akkor fogj egy kanalat és kapard le a héját – ez a leghatékonyabb módszer, ha a lehető legkevesebb hulladékot szeretnéd” - idézi a videóban elhangzott szavait a Daily Record.
Figyelmeztette követőit, hogy vigyázzanak, nehogy a gyömbér leve a szemükbe fröccsenjen, kisebb darabokra vágta a gyömbért, majd egy simítózáras tasakba tette őket. Úgy folytatta, hogy ezután be lehet tenni a fagyasztóba és hat hónapig eláll.
A lejárati idő nyomon követéséhez azt javasolta, hogy írjuk rá a fagyasztás dátumát a zacskóra a későbbi félreértések elkerülése végett. Sok ember a közösségi médiában okos ötletnek tartotta, de volt olyan is, aki aggódott a korábban felvett tudás miatt.
„Úgy hallottam, nem szabad a hűtőben tartani a gyömbért” - írta egyik követője. Maria azt mondta, hogy ő mindig ott tartotta, de egy idő után megpenészedik és kiszárad, így a fagyasztó a bombabiztos módszer.
Más valaki a héját leturmixolja, így a hámozást elvetendő ötletnek találta. Egyikük azzal érvelt, hogy a fagyasztóban a gyömbér össze fog ragadni.
„1-2 óra elteltével rázd meg a zacskót, és elvileg szétválnak a darabok. Én szétterítem őket a zacskóban, hogy minimálisra csökkentsem az összetapadást. Mire felszeleteled, minden darab ki is olvad” - felelte a problémára Maria.
Máshol Abbie Leeson, a The Ginger People és a Gin Gins tulajdonosa is támogatja ezt a megközelítést, kijelentve, hogy a fagyasztás a leghatékonyabb módja a gyökér tartósításának anélkül, hogy az állaga megváltozna. Az élelmiszer-specialista a Martha Stewart magazinnak elmondta, hogy számára a fagyasztás a preferált hosszú távú tárolási megoldás – ezzel a technikával pedig akár hat hónapig is friss maradhat a gyömbér. A szakember szerint a hűtőben négy hétig is megmarad a gyömbér, csak az állaga ragacsossá válik.
