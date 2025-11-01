Már mobillal is lehet SZÉP-kártyával fizetni–mutatjuk, hogyan!

Egy új fejlesztésnek köszönhetően lehetővé vált a digitális fizetés OTP SZÉP-kártyával. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a meglévő kártyákat lehet digitalizálni, hanem azt, hogy a bank minden ügyfélnek létrehozott ingyenesen egy új, virtuális SZÉP-kártyát. Mutatjuk, hogyan lehet ezekkel mobillal fizetni!
Minden olyan OTP-s ügyfél, akinek van SZÉP-kártyája és egy okostelefonja, legyen az Androidos vagy iOS-es.
A nálunk lévő okoseszközzel személyesen az üzletekben, a POS-terminálokon lehet fizetni, azaz a telefon vagy az okosóra terminálhoz érintésével történik a fizetés, online még egyelőre nem használható a virtuális kártya. Azt is fontos tudni, hogy a digitális SZÉP-kártyás fizetés jelenleg még csak az OTP Bank által működtetett kártyaterminálokon működik!
Az okoseszközön kívül a Google Wallet vagy az Apple Wallet applikációkra, amik szintén ingyenesen letölthetők.
Decembertől élelmiszerért is lehet SZÉP-kártyával fizetni
2025. december 1-től 2026. április 30-ig a SZÉP-kártyán lévő összegek hideg élelmiszerekre is újra felhasználhatóvá válnak. Emellett arról is döntöttek, hogy az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentést 2026. február 28-ig meghosszabbítják, december 1-jétől pedig további tizennégy élelmiszer-termékkörrel bővítik.
Aki az OTP Banknál vezet bankszámlát és MobilBank használó, a Kártyáim menüben találja meg a virtuális SZÉP-kártyáját. Apple eszközön a digitalizáció a kártya alatt egy gombnyomással elindítható, míg androidos eszköz esetében a MobilBankból ki kell másolni a kártyaadatokat és azokat be kell írni, vagy másolni a Google Walletbe. Ennyi az egész, innentől kezdve ha a mobilon be vak kapcsolva az NFC, elég a terminálhoz érinteni a telefont vagy az okosórát, például egy étteremben.
Aki nem az OTP-nél vezet bankszámlát, vagy nem MobilBankot használ, az az OTP SZÉP kártya applikációban, a Továbbiak / Kártyakezelés menüpontban találja meg a digitalizálható kártyát. Innen a megjelenített kártyaadatok Google Walletbe vagy Apple Walletbe másolásával néhány perc alatt elvégezhető a digitalizáció - olvasható az OTP weboldalán. Ezt követően pedig pontosan úgy lehet használni a digitalizált SZÉP-kártyát, mint egy digitalizált bankkártyát.
Le is tiltható a digitális SZÉP-kártya
A virtuális kártya letiltható telefonon (+36-1-366-6222), személyesen bármelyik OTP Bank fiókban, emellett a mobilbankban is. Letiltást követően 3 napon belül igénylés nélkül, automatikusan kibocsátanak egy új virtuális kártyát, amit ugyanott érhetsz el.
