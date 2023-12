A magyarok egyik kedvenc boltja bejelentést tett a SZÉP-kártya elfogadásáról

Ezzel a több mint 41 ezer elfogadóhely közül több mint 6000 esetében a digitális fizetésre is lehetőség van, természetesen ez nem befolyásolja a juttatás hagyományos, plasztik kártyával történő használatát, ami továbbra is elérhető marad. A bank teljes hálózata várhatóan 2024 közepére lesz alkalmas a digitális SZÉP kártya elfogadására, ezért addig is érdemes megnézni az elfogadóhelyek listáját.