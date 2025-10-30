Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hivatalos: hamarosan már erre is használhatod a SZÉP-kártyád

Széchenyi Pihenő Kártya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 16:40
KormányinfóSZÉP-kártyaélelmiszer
A kormány rendíthetetlenül dolgozik azon, hogy megkönnyítse a magyarok életét. A SZÉP-kártya felhasználási köre kibővült.
K. C.
A szerző cikkei

Október 30-án csütörtökön rendkívüli időpontban tartották meg a Kormányinfót. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter több fontos új kormány döntésről is beszámolt. Bejelentették az árrésstop meghosszabbítását és egyuttal a terméklista kibővítését is. Ám nem ez volt az egyetlen frissen meghozott változás, ami alaposan megkönnyíti a magyarok életét. A SZÉP-kártya felhasználási köre kibővült. 

SZÉP-kártya
SZÉP-kártya / Fotó: Mediaworks archívum

Mint az a Kormányinfón kiderült, a Széchenyi Pihenő Kártya  (SZÉP-kártya) felhasználási köre ideiglenesen ismét bővül, és alkalmas lesz hideg élelmiszer vásárlására a boltokban!

SZÉP-kártya: decembertől él a kedvezményes időszak

A döntés értelmében a SZÉP Kártyáról 2025. december 1. és 2026. április 30. között, azaz egy öthónapos időtartam alatt lehet majd ismét vásárolni hideg élelmiszereket.

Erre használhatod a SZÉP-kártyát

  1. Évi 450 000 Ft keret béren kívüli juttatásként adható. 
  2. Gyorsan, egyszerűen, díjmentesen igényelhető. 
  3. Biztonságosan és díjmentesen használható több mint 24 000 elfogadóhelyen.

 

