Hivatalos: hamarosan már erre is használhatod a SZÉP-kártyád

Október 30-án csütörtökön rendkívüli időpontban tartották meg a Kormányinfót. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter több fontos új kormány döntésről is beszámolt. Bejelentették az árrésstop meghosszabbítását és egyuttal a terméklista kibővítését is. Ám nem ez volt az egyetlen frissen meghozott változás, ami alaposan megkönnyíti a magyarok életét. A SZÉP-kártya felhasználási köre kibővült.
Mint az a Kormányinfón kiderült, a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználási köre ideiglenesen ismét bővül, és alkalmas lesz hideg élelmiszer vásárlására a boltokban!
A döntés értelmében a SZÉP Kártyáról 2025. december 1. és 2026. április 30. között, azaz egy öthónapos időtartam alatt lehet majd ismét vásárolni hideg élelmiszereket.
