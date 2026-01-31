Így leplezd le a rejtett kamerákat a szállásodon

A szállások biztonsága kulcskérdés, ugyanakkor egy jól sikerült utazást is tönkretehet, ha a vendégek magánszféráját rejtett kamera fenyegeti. Bár az ilyen esetek még mindig ritkák, számuk folyamatosan nő, ezért érdemes felkészülten érkezni. Az alábbi módszerek segítenek abban, hogy felismerjük a gyanús jeleket és magabiztosan védekezzünk a rejtett kamerák ellen.

A szállodában vizsgáljuk át a szobát, hogy nincsenek-e rejtett kamerák telepítve?

Fotó: New Africa / Shutterstock

A szobában mindig vizsgáljuk át az oda nem illő tárgyakat és végezzünk fényvisszaveréses ellenőrzést.

Okostelefonos alkalmazásokkal és Wi-Fi-szkennerrel könnyen kiszűrhetők a hálózatra kötött vagy fényt visszaverő eszközök.

A kétirányú tükör tesztje és a kameradetektorok használata további biztonsági réteget ad a magánszféra védelméhez.

Így tudjuk megvédeni magunkat a rejtett kameráktól

Hogyan ismerhetjük fel ezeket az eszközöket, és hogyan védhetjük meg magunkat? Íme néhány hasznos tipp.

Vizsgáljuk át alaposan a szobát

Érkezéskor érdemes körültekintően átvizsgálni a szobát. Figyeljünk az olyan tárgyakra, mint az ébresztőórák, füstérzékelők, konnektorok vagy dekorációk, amelyekben könnyen elrejthetők kamerák. Különösen gyanúsak lehetnek a szokatlanul elhelyezett vagy oda nem illő tárgyak.

Használjunk zseblámpát a lencsék felderítéséhez

A rejtett kamerák lencséi fényvisszaverőek. Sötétítsük el a szobát, majd egy zseblámpa fényét irányítsuk a gyanús területekre. Ha egy apró, fényvisszaverő pontot látunk, az akár egy kamera lencséje is lehet.

Alkalmazzunk okostelefonos applikációkat

Számos mobilalkalmazás segíthet a rejtett kamerák felderítésében. Ezek az alkalmazások a kamerák által kibocsátott elektromágneses jeleket érzékelik, vagy a lencsék fényvisszaverődését használják ki. Például a "Glint Finder" nevű ingyenes alkalmazás a fényvisszaverődés alapján szűri ki az illegális eszközöket.

A nem odavaló tárgyak is gyanúsak lehetnek.... Mit keres egy kamera a könyvek között?

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ellenőrizzük a Wi-Fi hálózatot

Ha a rejtett kamerák élőben közvetítik a felvételeket, csatlakozniuk kell a helyi Wi-Fi hálózathoz. Töltsünk le egy Wi-Fi kereső alkalmazást, amely megmutatja a hálózathoz csatlakoztatott összes eszközt. Ha ismeretlen vagy gyanús eszközt találunk, az jelezheti egy rejtett kamera jelenlétét.