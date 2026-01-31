Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rejtett kamerák a szállodaszobában? Így tudsz védekezni ellenük.

Így leplezd le a rejtett kamerákat a szállásodon

szálloda
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 13:15
nyaralásrejtett kameramegfigyelés
Az utazások során a szálláshelyek kényelme és biztonsága kiemelten fontos. Azonban előfordulhat, hogy a vendégek magánszféráját rejtett kamerák veszélyeztetik.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A szállások biztonsága kulcskérdés, ugyanakkor egy jól sikerült utazást is tönkretehet, ha a vendégek magánszféráját rejtett kamera fenyegeti. Bár az ilyen esetek még mindig ritkák, számuk folyamatosan nő, ezért érdemes felkészülten érkezni. Az alábbi módszerek segítenek abban, hogy felismerjük a gyanús jeleket és magabiztosan védekezzünk a rejtett kamerák ellen. 

Rejtett kamerák egyike egy szobanövény levelei között.
A szállodában vizsgáljuk át a szobát, hogy nincsenek-e rejtett kamerák telepítve?
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • A szobában mindig vizsgáljuk át az oda nem illő tárgyakat és végezzünk fényvisszaveréses ellenőrzést.
  • Okostelefonos alkalmazásokkal és Wi-Fi-szkennerrel könnyen kiszűrhetők a hálózatra kötött vagy fényt visszaverő eszközök.
  • A kétirányú tükör tesztje és a kameradetektorok használata további biztonsági réteget ad a magánszféra védelméhez.

Így tudjuk megvédeni magunkat a rejtett kameráktól

Egyre több ilyen eset van!

Hogyan ismerhetjük fel ezeket az eszközöket, és hogyan védhetjük meg magunkat? Íme néhány hasznos tipp.

Vizsgáljuk át alaposan a szobát

Érkezéskor érdemes körültekintően átvizsgálni a szobát. Figyeljünk az olyan tárgyakra, mint az ébresztőórák, füstérzékelők, konnektorok vagy dekorációk, amelyekben könnyen elrejthetők kamerák. Különösen gyanúsak lehetnek a szokatlanul elhelyezett vagy oda nem illő tárgyak.

Használjunk zseblámpát a lencsék felderítéséhez

A rejtett kamerák lencséi fényvisszaverőek. Sötétítsük el a szobát, majd egy zseblámpa fényét irányítsuk a gyanús területekre. Ha egy apró, fényvisszaverő pontot látunk, az akár egy kamera lencséje is lehet. 

Alkalmazzunk okostelefonos applikációkat

Számos mobilalkalmazás segíthet a rejtett kamerák felderítésében. Ezek az alkalmazások a kamerák által kibocsátott elektromágneses jeleket érzékelik, vagy a lencsék fényvisszaverődését használják ki. Például a "Glint Finder" nevű ingyenes alkalmazás a fényvisszaverődés alapján szűri ki az illegális eszközöket. 

rejtett kamera egy könyves polcon, a könyvek között.
A nem odavaló tárgyak is gyanúsak lehetnek.... Mit keres egy kamera a könyvek között?
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Ellenőrizzük a Wi-Fi hálózatot

Ha a rejtett kamerák élőben közvetítik a felvételeket, csatlakozniuk kell a helyi Wi-Fi hálózathoz. Töltsünk le egy Wi-Fi kereső alkalmazást, amely megmutatja a hálózathoz csatlakoztatott összes eszközt. Ha ismeretlen vagy gyanús eszközt találunk, az jelezheti egy rejtett kamera jelenlétét. 

Szerezzünk be kameradetektort

Speciális eszközök, mint például a kameradetektorok, segíthetnek a rejtett kamerák felkutatásában. Ezek az eszközök a kamerák által kibocsátott rádiófrekvenciákat érzékelik, így gyorsan megtalálhatjuk a rejtett eszközöket. 

Tükrös technika

A TikTok-on híresült el még egy hack, ami életmentő lehet. Vannak úgynevezett kétirányú tükrök. Ezek egy üveglapból állnak, és egy adott oldalról átlátunk vele a másikra, így pedig könnyen készülhet rólunk bármilyen akaratlan videó. Hogy elkerüljük ezt a kellemetlenséget, tegyük az ujjunkat a tükörre. Ha rés van az ujjunk és a tükör között, akkor rendes tükörről van szó, azonban, ha nincs, akkor bizony ér aggódni.

Nézd meg a videót arról, hogy vizsgálhatod át a szállodaszobát annak érdekében, hogy megtaláld az esetleges rejtett kamerákat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu