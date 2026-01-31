Így leplezd le a rejtett kamerákat a szállásodon

A szállások biztonsága kulcskérdés, ugyanakkor egy jól sikerült utazást is tönkretehet, ha a vendégek magánszféráját rejtett kamera fenyegeti. Bár az ilyen esetek még mindig ritkák, számuk folyamatosan nő, ezért érdemes felkészülten érkezni. Az alábbi módszerek segítenek abban, hogy felismerjük a gyanús jeleket és magabiztosan védekezzünk a rejtett kamerák ellen.
Egyre több ilyen eset van!
Hogyan ismerhetjük fel ezeket az eszközöket, és hogyan védhetjük meg magunkat? Íme néhány hasznos tipp.
Érkezéskor érdemes körültekintően átvizsgálni a szobát. Figyeljünk az olyan tárgyakra, mint az ébresztőórák, füstérzékelők, konnektorok vagy dekorációk, amelyekben könnyen elrejthetők kamerák. Különösen gyanúsak lehetnek a szokatlanul elhelyezett vagy oda nem illő tárgyak.
A rejtett kamerák lencséi fényvisszaverőek. Sötétítsük el a szobát, majd egy zseblámpa fényét irányítsuk a gyanús területekre. Ha egy apró, fényvisszaverő pontot látunk, az akár egy kamera lencséje is lehet.
Számos mobilalkalmazás segíthet a rejtett kamerák felderítésében. Ezek az alkalmazások a kamerák által kibocsátott elektromágneses jeleket érzékelik, vagy a lencsék fényvisszaverődését használják ki. Például a "Glint Finder" nevű ingyenes alkalmazás a fényvisszaverődés alapján szűri ki az illegális eszközöket.
Ha a rejtett kamerák élőben közvetítik a felvételeket, csatlakozniuk kell a helyi Wi-Fi hálózathoz. Töltsünk le egy Wi-Fi kereső alkalmazást, amely megmutatja a hálózathoz csatlakoztatott összes eszközt. Ha ismeretlen vagy gyanús eszközt találunk, az jelezheti egy rejtett kamera jelenlétét.
Speciális eszközök, mint például a kameradetektorok, segíthetnek a rejtett kamerák felkutatásában. Ezek az eszközök a kamerák által kibocsátott rádiófrekvenciákat érzékelik, így gyorsan megtalálhatjuk a rejtett eszközöket.
A TikTok-on híresült el még egy hack, ami életmentő lehet. Vannak úgynevezett kétirányú tükrök. Ezek egy üveglapból állnak, és egy adott oldalról átlátunk vele a másikra, így pedig könnyen készülhet rólunk bármilyen akaratlan videó. Hogy elkerüljük ezt a kellemetlenséget, tegyük az ujjunkat a tükörre. Ha rés van az ujjunk és a tükör között, akkor rendes tükörről van szó, azonban, ha nincs, akkor bizony ér aggódni.
Nézd meg a videót arról, hogy vizsgálhatod át a szállodaszobát annak érdekében, hogy megtaláld az esetleges rejtett kamerákat:
