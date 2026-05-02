„A barátom imádja, amikor megcsalom – ettől csak erősebb lett a kapcsolatunk”

A legtöbb pár számára a hűség szent dolog, de Jade és Josh Vow kapcsolatában ez nem így van. Mitöbb, a 13 éves korkülönbséggel rendelkező kapcsolatukban a megcsalás kulcsszerepet játszik. A 40 éves Josh ugyanis semmit nem élvez annál jobban, mint amikor a 27 éves Jade más férfiakal is találkozik. Mitöbb, közölte, barátnője hűtlenségei miatt mindig egy kicsivel jobban szereti őt.

Minél többször hűtlen a barátnője ő annál jobban szereti őt.

Tudom, hogy ez tabu. Tudom, hogy olyan dolgokat szeretek, amiket a társadalom nem tart helyesnek. De ez nem lázadás

- emelte ki Josh hozzátéve, amikor először mesélt erről a titkos "vágyáról" Jade-nek, ő undorítónak találta a dolgot miután korábban megcsalták őt. Miután azonban Josh elmagyarázta, hogy ő nem fog félrelépni soha, csak "neki kell" a 27 éves végül belement.

Jade először egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg valakivel, akivel megcsalta Josht. S habár ennek a 40 éves mindennél jobban örült és szexinek tartotta, Jade nem sokkal később sírva fakadt miatta:

Rosszul éreztem magam. Ez teljesen új volt nekem. Azt hittem, hogy bár azt mondja, szereti ezt, valójában féltékeny lesz és mérges rám.

A szerelmesek ma már azonban együtt böngészik a társkereső alkalmazásokat. Josh nem akarja irányítani a dolgokat, inkább a háttérből figyel és soha nem ő választja ki a férfiakat. Azt szeretné, ha Jade önállóan fedezné fel a saját vágyait:

Sok ilyen kapcsolatban a férfi irányítani akar, kiválasztja a partnert és felügyeli a helyzetet. Én nem ilyen vagyok

- közölte kiemelve, azért vannak határok: amíg Jade csak együttlétekkel csalja meg, az rendben van. Amikor azonban már bújik hozzájuk vagy nevetgél velük, az már sok neki és nem engedi. Kapcsolatuk ugyanis nem nyílt, csak "más":

Másokkal ez csak szex. Érzelmileg teljesen zárva vagyunk. Ő az én emberem, mindig is az lesz. Élvezem ezeket a tapasztalatokat, de nagyrészt miatta csinálom. A féltékenység csak felerősíti a kapcsolatunkat

- idézte Jade-t a Mirror.