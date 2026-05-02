Egyetlen botlás és végük: Vérlázító, mit művelt ez az anya a síneken, miközben már pirosan villogott a lámpa

Derbyshire és Staffordshire határán, a Tutbury és Hatton állomásnál szombat délután mindenki a napsütést élvezte, kivéve egy vonatfotóst, aki élete legborzasztóbb felvételét készítette el. Brandon Roberts éppen a szerelvényeket videózta, amikor a lencséje elé sétált a halál. Egy nő – fittyet hányva a piros jelzésre és a fülsüketítő kolompolásra – egy kisfiút rángatva vágott át a vágányokon.
A felvételen jól látszik, ahogy egy barna inges férfi még éppen átszalad, őt követi a napszemüveges nő és a sapkás kisfiú. Döbbenetes, de az anya arca nem félelmet, hanem furcsa könnyedséget tükrözött, miközben a sorompó már majdnem a fejükre csapódott.
Egyszerűen nem hittem a szememnek
– mesélte később a sokk hatása alatt álló Brandon Roberts. A videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, ahol a kommentelők nem kímélték a felelőtlen nőt. Volt, aki kerek-perec kijelentette: „Ha megbotlanak a síneken, mindketten halottak.”
A Network Rail (a brit vasúthálózat) azonnal riasztást adott ki az eset után. A szakemberek szerint az emberek nincsenek tisztában azzal, mekkora kockázatot vállalnak egy-egy ilyen gyors átfutással.
Ez a fajta viselkedés mélyen aggasztó, és tragikus következményekkel járhatott volna
– nyilatkozta a vasúttársaság szóvivője, aki hangsúlyozta: a sorompók nem dísznek vannak ott. „Egyetlen rossz döntés örökre megváltoztathatja az életeket.”
A statisztikák pedig kíméletlenek. Sokan azt hiszik, egy vonat pillanatok alatt megáll, pedig a valóság az, hogy egy 130 km/órás sebességgel száguldó szerelvénynek akár másfél kilométerre is szüksége van a teljes megálláshoz egy vészfékezésnél.
Bár az adott állomáson néha sokat kell várni a vonatra, a helyiek szerint ez semmire nem mentség. Ahogy egy dühös hozzászóló fogalmazott:
Inkább ülj ott és várj, minthogy kiüssön a sorompó, vagy elvigyen a vonat!
A vasúttársaság most új kampányt indított „Nincs második esély” címmel. A céljuk, hogy az ehhez hasonló, mosolygós, de életveszélyes mutatványok ne végződjenek fekete zászlóval a peronon. Azt egyelőre nem tudni, hogy a rendőrség eljárást indít-e a videón látható nő ellen, de a népharag már most lesújtott rá – írja a brit Mirror.
A majdnem-tragédiáról készült videófelvételt ERRE A LINKRE KATTINTVA nézheted meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.