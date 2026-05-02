Egyetlen botlás és végük: Vérlázító, mit művelt ez az anya a síneken, miközben már pirosan villogott a lámpa

Derbyshire és Staffordshire határán, a Tutbury és Hatton állomásnál szombat délután mindenki a napsütést élvezte, kivéve egy vonatfotóst, aki élete legborzasztóbb felvételét készítette el. Brandon Roberts éppen a szerelvényeket videózta, amikor a lencséje elé sétált a halál. Egy nő – fittyet hányva a piros jelzésre és a fülsüketítő kolompolásra – egy kisfiút rángatva vágott át a vágányokon.

Centiken múlt a tragédia: a sorompó már záródott, a vonat pedig bármelyik pillanatban felbukkanhatott volna Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Mosolyogva rohantak a halálba

A felvételen jól látszik, ahogy egy barna inges férfi még éppen átszalad, őt követi a napszemüveges nő és a sapkás kisfiú. Döbbenetes, de az anya arca nem félelmet, hanem furcsa könnyedséget tükrözött, miközben a sorompó már majdnem a fejükre csapódott.

Egyszerűen nem hittem a szememnek

– mesélte később a sokk hatása alatt álló Brandon Roberts. A videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, ahol a kommentelők nem kímélték a felelőtlen nőt. Volt, aki kerek-perec kijelentette: „Ha megbotlanak a síneken, mindketten halottak.”

Egyetlen rossz döntés, és a vonat maga alá gyűri őket

A Network Rail (a brit vasúthálózat) azonnal riasztást adott ki az eset után. A szakemberek szerint az emberek nincsenek tisztában azzal, mekkora kockázatot vállalnak egy-egy ilyen gyors átfutással.

Ez a fajta viselkedés mélyen aggasztó, és tragikus következményekkel járhatott volna

– nyilatkozta a vasúttársaság szóvivője, aki hangsúlyozta: a sorompók nem dísznek vannak ott. „Egyetlen rossz döntés örökre megváltoztathatja az életeket.”

A statisztikák pedig kíméletlenek. Sokan azt hiszik, egy vonat pillanatok alatt megáll, pedig a valóság az, hogy egy 130 km/órás sebességgel száguldó szerelvénynek akár másfél kilométerre is szüksége van a teljes megálláshoz egy vészfékezésnél.

Nincs második esély

Bár az adott állomáson néha sokat kell várni a vonatra, a helyiek szerint ez semmire nem mentség. Ahogy egy dühös hozzászóló fogalmazott:

Inkább ülj ott és várj, minthogy kiüssön a sorompó, vagy elvigyen a vonat!

A vasúttársaság most új kampányt indított „Nincs második esély” címmel. A céljuk, hogy az ehhez hasonló, mosolygós, de életveszélyes mutatványok ne végződjenek fekete zászlóval a peronon. Azt egyelőre nem tudni, hogy a rendőrség eljárást indít-e a videón látható nő ellen, de a népharag már most lesújtott rá – írja a brit Mirror.

A majdnem-tragédiáról készült videófelvételt nézheted meg.