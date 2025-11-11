Ezért tartsuk be a munkahelyi szabályokat

A munkahelyi szabályokat nem kezelhetjük egyfajta iránymutatásként, hiszen azok megszegése akár súlyos következményekkel is járhatnak. Ezért fontos, hogy mielőtt aláírjuk a munkaszerződést, alaposan olvassuk el még az apró betűs részeket is, és ha valami nem egyértelmű számunkra, inkább kérdezzünk. De nem csak a munkaszerződésnek, hanem a házirendnek is jelentős súlya van, ezért nem érdemes félvállról venni a munkahelyi előírásokat - írja a Fanny magazin.

A munkahelyi szabályokat tartsuk be, különben pórul járhatunk

Munkahelyi szabályok

1.A dohányzás

A munkáltatónak ki kell jelölnie a dohányzásra szolgáló területet, mivel zárt légterű helyiségben dohányozni tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény szerint a tilalom megszegése 20–50 ezer forint bírsággal járhat, a kijelölési kötelezettséget elmulasztó munkáltató pedig ennek többszörösére számíthat.

2. Ne nyúljunk a közösbe!

Közös munkahelyi eszközök vagy kollégák személyes tárgyainak engedély nélküli elvétele eltulajdonításnak minősülhet. Ez 50 ezer forint alatt pénzbírsággal járó szabálysértés, e fölött viszont – az elkövetési érték növekedésével arányosan – súlyosabb büntetést is maga után vonhat.

3. Vigyázni kell az eszközökre

Munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésével okozott kár esetén a munkáltató az általában elvárható gondosságot vizsgálja. Gondatlan károkozásnál a kártérítés legfeljebb négyhavi távolléti díj, míg szándékos vagy súlyosan gondatlan esetben a teljes kárért felel a dolgozó.

4. A megjelenés kötelező

A Munka Törvénykönyve nem szab meg pontos időkeretet a késésre, de előírja, hogy a munkavállaló köteles a munkavégzésre képes és kész állapotban jelen lenni. Így a késés akár kötelezettségszegésnek is minősülhet, ami szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést vonhat maga után.

5. Összebújás az épületben

A munkahelyen folytatott szexuális együttlét – leginkább, ha munkaidőben történik – a munkaviszonyból eredő kötelezettségszegés lehet, így ilyen esetben akár azonnali hatállyal elküldhetik a dolgozót, hiszen bár jelen van a munkahelyen, nem feltétlenül áll készen a munkavégzésre.