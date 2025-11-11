Ezért tartsuk be a munkahelyi szabályokat

A munkahelyi szabályokat nem kezelhetjük egyfajta iránymutatásként, hiszen azok megszegése akár súlyos következményekkel is járhatnak. Ezért fontos, hogy mielőtt aláírjuk a munkaszerződést, alaposan olvassuk el még az apró betűs részeket is, és ha valami nem egyértelmű számunkra, inkább kérdezzünk. De nem csak a munkaszerződésnek, hanem a házirendnek is jelentős súlya van, ezért nem érdemes félvállról venni a munkahelyi előírásokat - írja a Fanny magazin.
A munkáltatónak ki kell jelölnie a dohányzásra szolgáló területet, mivel zárt légterű helyiségben dohányozni tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény szerint a tilalom megszegése 20–50 ezer forint bírsággal járhat, a kijelölési kötelezettséget elmulasztó munkáltató pedig ennek többszörösére számíthat.
Közös munkahelyi eszközök vagy kollégák személyes tárgyainak engedély nélküli elvétele eltulajdonításnak minősülhet. Ez 50 ezer forint alatt pénzbírsággal járó szabálysértés, e fölött viszont – az elkövetési érték növekedésével arányosan – súlyosabb büntetést is maga után vonhat.
Munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésével okozott kár esetén a munkáltató az általában elvárható gondosságot vizsgálja. Gondatlan károkozásnál a kártérítés legfeljebb négyhavi távolléti díj, míg szándékos vagy súlyosan gondatlan esetben a teljes kárért felel a dolgozó.
A Munka Törvénykönyve nem szab meg pontos időkeretet a késésre, de előírja, hogy a munkavállaló köteles a munkavégzésre képes és kész állapotban jelen lenni. Így a késés akár kötelezettségszegésnek is minősülhet, ami szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést vonhat maga után.
A munkahelyen folytatott szexuális együttlét – leginkább, ha munkaidőben történik – a munkaviszonyból eredő kötelezettségszegés lehet, így ilyen esetben akár azonnali hatállyal elküldhetik a dolgozót, hiszen bár jelen van a munkahelyen, nem feltétlenül áll készen a munkavégzésre.
Munkaidőben tilos alkoholt vagy bármilyen tudatmódosító szert fogyasztani, hiszen ezek hatására a munkára képes állapot kérdőjelezhető meg. A felmondás mellett pedig – ha a dolgozó másokat is veszélyeztet – akár büntetőeljárás is indulhat a munkavállalóval szemben.
A munkahelyi vita soha nem fajulhat tettlegességig, aki ugyanis fizikálisan lép fel kollégájával szemben, kirúgással és hatósági eljárással számolhat. Fenti cselekmények tettleges becsületsértésnek vagy testi sértésnek is minősülhetnek.
Minden munkahelynek van házirendje, amit a munkáltató saját szabályzatában rögzíthet, és amelyet a munkaviszony megkezdésekor átad az új munkavállalónak. A munkahelyi szabályok megszegése akár szándékosan, akár figyelmetlenségből, írásbeli figyelmeztetést vagy egyéb munkajogi eljárást is vonhat maga után.
A túl hangos beszéd, telefonálás vagy zenehallgatás nemcsak udvariatlanság, hanem a munkakörülmények megzavarásának is minősülhet. A házirendben rögzített munkahelyi magatartási szabályok ismételt megszegése szankciókat vonhat maga után.
Sokan időt spórolnának az asztaluknál ebédelve, ám ez a legtöbb munkahelyen nem megengedett. A szabály megszegése figyelmeztetést vagy akár felmondást is maga után vonhat, amennyiben előbbi lényeges és jelentős kötelezettségszegés.
Az irodán belüli árusítás, csere-bere vagy saját termékek kínálása munkaidőben tilos lehet. A munkahelyen ugyanis minimum munkára készen és képesen kell jelen lenni, hogy ha feladatot kapunk, azt megfelelően elláthassuk, így minden ezt hátráltató tevékenység a feladatkörünk teljesítésébe ütközhet.
A nyári hőség sem ad felmentést az öltözködési szabályok alól. A konkrét helyzetet és a pontos munkakört mérlegelve a túl lezser vagy hiányos megjelenés sértheti a munkáltató jogos érdekeit, ezért figyelmeztetés vagy akár felmondás is lehet a következménye.
A munkahelyi hangos szóváltás, kiabálás vagy tiszteletlen hangnem a munkahelyi rend megsértésének is minősülhet. A munkáltató ilyenkor figyelmeztetést vagy fegyelmi eljárást is indíthat, ha azonban a vita fenyegetővé, zaklatóvá vagy tettlegessé válik, azonnali hatályú felmondás és egyéb hatósági eljárás is következhet.
A közös terek tisztaságának és a higiéniai szabályoknak a megszegése nemcsak udvariatlanság, hanem a munkahelyi rend megsértése is. A munkáltató ilyenkor figyelmeztetést adhat, ismétlődő esetben fegyelmi eljárást indíthat.
A munkahelyre a munkavégzéshez szükséges eszközöket vigyünk be, nincs helye olyan dolognak, ami elvonja a figyelmet a feladatról. Háziállatot csak a munkáltató engedélyével lehet bevinni, mivel ez higiéniai és biztonsági kockázatot jelenthet. Ennek megszegése a házirend vagy a munkarend megsértésének minősül. Többszöri figyelmeztetés után akár a munkánkat is elveszíthetjük.
Ha kíváncsi vagy, mit mond egy HR-es a munkahelyi viszonyról, nézd meg a videót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.