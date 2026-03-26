Igazi szuperétel: mire is jó a hummusz?

Senki sem tudja pontosan, ki találta fel a hummuszt. Libanontól Egyiptomig, Szíriától Törökországig a Közel-Kelet nagy része igényt tart rá, az ételre vonatkozó utalások pedig egészen a 13. századig nyúlnak vissza.

A hummusz rendkívül sokoldalú: használható mártogatósként sárgarépához és uborkához, kenhető szendvicsekbe és tortillákba, vagy saláták és grillezett húsok mellé is kínálható. Mégis, egészséges hírneve ellenére a diétázók néha kerülik, mivel túl magas kalória és zsírtartalmúnak tartják.

Mennyire egészséges a hummusz?

Jenna Hope táplálkozási szakértő szerint a hummusz kiváló forrása többek között a fehérjének, a rostnak és a vasnak.

Az egészséges zsírok segítenek abban, hogy hosszabb ideig jóllakottnak érezzük magunkat, a rost pedig fontos a bélrendszer egészsége szempontjából, ami jelenleg kiemelt téma

- tette hozzá.

A hummusz lényegében mindössze öt fő összetevőből áll: csicseriborsóból, fokhagymából, citromból, tahiniből - amely finomra őrölt szezámmagból készült paszta - és olívaolajból.

A tahini tele van növényi fehérjékkel, és gazdag antioxidánsokban. Ezek összefüggésbe hozhatók olyan betegségek kockázatának csökkentésével, mint a rák vagy az Alzheimer-kór. A fokhagyma csökkentheti a vérnyomást és a koleszterinszintet, a citrom pedig C-vitaminban gazdag, ami hozzájárulhat az egészséges bőr fenntartásához. Az olívaolaj a szív egészségével hozható összefüggésbe.

Bár fehérjetartalma nem túl magas, mégis növelhetjük vele bevitelünket, különösen ha vegetáriánus vagy vegán diétát követünk.

Ez jó megoldás lehet különösen azoknak, akik növényi alapú vagy vegetáriánus étrendet követnek, és általában nehezebben jutnak elegendő fehérjéhez

- mondta Hope.

Az NHS azt javasolja, hogy testsúlykilogrammonként 0,75 g fehérjét fogyasszunk, ami egy átlagos felnőtt számára napi 45-55 grammot jelent - írja a Daily Mail.

Egy egyszerű hummusz receptje:

Hozzávalók:

Egy konzerv csicseriborsó

Két evőkanál tahini

Két evőkanál citromlé

Egy kis gerezd fokhagyma

Két-három evőkanál olívaolaj

Elkészítés: