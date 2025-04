Olcsó ebéd ötletek 2500 forint alatt!

Összegyűjtöttünk pár finom, ugyanakkor olcsó ebéd ötletet a Fanny magazin segítségével. Érdemes kipróbálni a következő recepteket!

Sonkás krumplileves

Hozzávalók (4 személyre): 1 vöröshagyma * 2 sárgarépa * 800 g burgonya * 1 ek. olaj * 500 ml tej * 150 g zöldbab (fagyasztott) * só * 1-2 ág petrezselyem * 100 g sonka * fehér bors

Krumplileves

Elkészítés:

1. A meghámozott hagymát vágjuk finomra, a megtisztított répát, és burgonyát kockázzuk fel. Forrósítsuk fel az olajat, és pirítsuk rajta az előkészített zöldségeket néhány percig. Öntsük fel 1 l vízzel, valamint a tejjel, és forraljuk fel. Ezután kis lángon főzzük a levest 20 percig.

2. A kissé felengedett zöldbabot főzzük roppanósra forrásban lévő, sós vízben. A petrezselymet mossuk és szárogassuk meg, majd csipkedjük le a leveleit, és csíkozzuk fel azokat.

3. Húzzuk le a levest a tűzről, és forgassuk bele a leszűrt zöldbabot, a felcsíkozott sonkával együtt. Végül sózzuk, borsozzuk meg. Forrón, a petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

Elkészítési idő: 30 perc

Egy adag: 300 kcal

Ár: 2500 forint

Csikós tokány

Hozzávalók (4 személyre): 150 g füstölt szalonna * 2 vöröshagyma * 2 zöldpaprika * bors * 800 g sertéslapocka * só * 3 gerezd fokhagyma * 1 ek. pirospaprika * 1 paradicsom * 2 ek. tejföl * 1 ek. liszt

Csikós tokány

Elkészítés:

1. A szalonnát csíkozzuk fel 3-4 milliméteresre; a hagymát hámozzuk meg, kockázzuk fel; a paprikát megmossuk, felszeleteljük, majd a hagymához hasonló méretűre vágjuk; a hússzeleteket enyhén átlósan7-8 milliméteres csíkokra vágjuk; a fokhagymát megpucoljuk, apróra vágjuk; végül a paradicsomot is megmossuk, és felkockázzuk.

2. Egy magas falú serpenyőben a szalonnát alacsony fokozaton, időnként kevergetve pár perc alatt átlátszóra pirítjuk, ezután hozzáadjuk a vöröshagymát, és együtt tovább dinszteljük. Hozzáadjuk a paprikát is, megborsozzuk, és addig pároljuk, amíg az alap opálosan áttetsző nem lesz.

3. Ezután hozzáadjuk a tokányhúst, sózzuk, de csak óvatosan, mert a szalonna is sós, és fehéredésig pirítjuk. Ízesítjük a fokhagymával, majd fűszerezzük a pirospaprikával, alaposan elkeverjük, és a kockázott paradicsomot is beletesszük. Ezzel is jól elkeverjük, és felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi, majd lefedjük, és takaréklángon nagyjából 60-70 perc alatt puhára pároljuk.