Debreceni autóbaleset: mentő vitte el a bíróságról a gyászoló anyát

Mint arról a Bors beszámolt, 2023. január 7-én Mázló Attila éppen egy baráti összejövetelről tartott hazafelé Létavértesre, amikor a Hajdú-Bihar vármegyei székhely Vágó híd utcai vasúti felüljáróján összeütközött Sz.Patrik luxusautójával. A debreceni autóbaleset következtében Attila az ülésével együtt kirepült a kocsijából és a helyszínen meghalt.
Az ügyészség Sz. Patrikot halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A terhelt nem vállalja a felelősséget és tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Ezt hangsúlyozta az utolsó szó jogán is 2026. február 11-én.
Amikor Sz. Patrik a tárgyalóteremből kilépett, az elhunyt fiú rá várakozó édesanyja megszólította:
Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?
- mutatta fel az egyetemistának az elhunyt gyermeke holttestéről készült helyszíni fotókat az összetört édesanya. Ezután Agócs Anna élettársa, az elhunyt, rendőrnek készülő fiatal áldozat édesapja is a vádlott felé fordult:
Mosolyoghatsz, de bízom benne, hogy komoly büntetést kapsz!
A gyászoló asszony ezek után nem bírta tovább tartani magát, a folyosón összeesett. Leánya és párja vizet adott neki. Az egyik jelenlévő hívta a mentőket. Az anyát végül megfigyelésre kórházba szállították.
Id. Mázló Attila a történtekkel kapcsolatban elmondta: az élettársa a tragédia óta tartotta magát, úgy tűnik, most, a fiát a halálba küldő autó vezetőjével való találkozáskor szakadt el a cérna.
A vádlott nem kért tőlünk bocsánatot, ezért nem is tudunk neki megbocsátani. Ő egy ilyen ember
– fogalmazott keserűen a férfi.
Sz. Patrik sem a büntetőüggyel, sem a történtekkel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.
A Debreceni Járásbíróságon az ügyész kifejtette: a baleset nagy sebet ejtett Debrecen közgondolkodásán. Aki az adott útszakaszon közlekedik, napi szinten láthatja a friss koszorút, ebből pedig tudhatja, hogy ott egy súlyos baleset történt.
- A megnövekedett médiaérdeklődés példa nélküli. Ez a vádlott szempontjából szerencsétlen, mert a neve összefüggésbe került egy balesettel – mondta a jogász és hozzátette: az, hogy valaki tehetős, nem jelenti azt, hogy a hatóságok nem végzik a feladatukat. A vádlott pénzügyi lehetőségéből kifolyólag pedig a szokásosnál több szakértő vett részt az eljárásban – fogalmazott, majd kitért rá, hogy a vádlott ütközéskori sebessége a szakértői vélemények alapján 90 km/h volt.
Az ügyész hangsúlyozta, hogy Patrik a helyszínen még azt mondta, hogy 70-80 km/h-s sebességgel haladt, aztán már 50-60-ról beszélt.
Már ezen tetten érhető a vádlott szubjektív igazságkeresése, mely szerint ő nem felelős. A balesetet az eredményezte, hogy Sz. Patrik áthaladt a másik forgalmi sávba, vagyis csak egyfajta végkövetkeztetés lehetséges: Sz. Patrik felel a balesetért. A büntetés letöltése az, ami az ő lelkivilágában is megnyugvást eredményez
- jelentette ki az ügyész. A tárgyaláson az elhuny fiú családjának jogi képviselője kifejtette: a vádlott a megengedett sebességet csaknem 100 százalékkal túllépte, majd felidézte Sz. Patrik helyszínen tett vallomását: „Megcsúsztam, nekicsapódtam a másik autónak”. Ez összhangban áll a szakértői véleményekkel.
Ez az igazság. A terhelt akkor még minden ügyvédi felkészítés nélkül elmondta az igazat riadalmában
- tette hozzá. Az ügyvéd még felolvasta az elhunyt férfi édesanyjának levelét, melyben többek között arról volt szó, hogy Attila a család számára örökre 21 éves marad, Patrik pedig nem képes vállalni a felelősséget. Miközben a jogász ezeket a szavakat olvasta, a vádlottat a mögötte ülő szülei simogatással nyugtatgatták.
Varga István, a vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az eljárás során a hatóságok szerinte alapvető hibákat követtek el. Azt is kifogásolta, hogy a védencét először sokkos állapotban hallgatták ki. A jogász szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy pontosan hol, melyik sávban történt a baleset. A helyszínen kellett volna guminyomnak lennie, de ilyet nem rögzítettek. Az ügyvéd azt indítványozta, hogy Patrikot bizonyítottság hiányában mentsék fel.
Sz.Patrik végül felszólalt az utolsó szó jogán. Először részvétet nyilvánított a gyászolóknak, majd azt állította, hogy a baleset után azonnal megnézte Attilát, akinek már nem volt pulzusa.
- Sajnos már nem tudtam rajta segíteni. A mentősök látták, hogy sokkos állapotban vagyok. Szerettek volna kórházba szállítani, de a rendőrök ezt megtiltották. 3 órát várakoztattak. Én a saját fülemmel hallottam, mit beszéltek egymás között az elhunytról: Attila létavértesi, közülük való volt, ez mind elhangzott! Nem ismerem el a bűncselekményt, mert nem hagytam el a forgalmi sávomat – állította az utolsó szó jogán.
A bíróság hétfőn hirdet ítéletet.
