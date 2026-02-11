Debreceni autóbaleset: mentő vitte el a bíróságról a gyászoló anyát

Mint arról a Bors beszámolt, 2023. január 7-én Mázló Attila éppen egy baráti összejövetelről tartott hazafelé Létavértesre, amikor a Hajdú-Bihar vármegyei székhely Vágó híd utcai vasúti felüljáróján összeütközött Sz.Patrik luxusautójával. A debreceni autóbaleset következtében Attila az ülésével együtt kirepült a kocsijából és a helyszínen meghalt.

Debreceni autóbaleset: halott fia képét mutatta a bíróságon az anya a vádlottnak Fotó: Bors

Az ügyészség Sz. Patrikot halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A terhelt nem vállalja a felelősséget és tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Ezt hangsúlyozta az utolsó szó jogán is 2026. február 11-én.

Amikor Sz. Patrik a tárgyalóteremből kilépett, az elhunyt fiú rá várakozó édesanyja megszólította:

Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?

- mutatta fel az egyetemistának az elhunyt gyermeke holttestéről készült helyszíni fotókat az összetört édesanya. Ezután Agócs Anna élettársa, az elhunyt, rendőrnek készülő fiatal áldozat édesapja is a vádlott felé fordult:

Mosolyoghatsz, de bízom benne, hogy komoly büntetést kapsz!

Annát a párja, Attila próbálta megnyugtatni Fotó: Bors

A gyászoló asszony ezek után nem bírta tovább tartani magát, a folyosón összeesett. Leánya és párja vizet adott neki. Az egyik jelenlévő hívta a mentőket. Az anyát végül megfigyelésre kórházba szállították.

Id. Mázló Attila a történtekkel kapcsolatban elmondta: az élettársa a tragédia óta tartotta magát, úgy tűnik, most, a fiát a halálba küldő autó vezetőjével való találkozáskor szakadt el a cérna.

A vádlott nem kért tőlünk bocsánatot, ezért nem is tudunk neki megbocsátani. Ő egy ilyen ember

– fogalmazott keserűen a férfi.

Sz. Patrik sem a büntetőüggyel, sem a történtekkel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

A Debreceni Járásbíróságon az ügyész kifejtette: a baleset nagy sebet ejtett Debrecen közgondolkodásán. Aki az adott útszakaszon közlekedik, napi szinten láthatja a friss koszorút, ebből pedig tudhatja, hogy ott egy súlyos baleset történt.

Attila szerint a vádlott számára nincs bocsánat Fotó: Bors

- A megnövekedett médiaérdeklődés példa nélküli. Ez a vádlott szempontjából szerencsétlen, mert a neve összefüggésbe került egy balesettel – mondta a jogász és hozzátette: az, hogy valaki tehetős, nem jelenti azt, hogy a hatóságok nem végzik a feladatukat. A vádlott pénzügyi lehetőségéből kifolyólag pedig a szokásosnál több szakértő vett részt az eljárásban – fogalmazott, majd kitért rá, hogy a vádlott ütközéskori sebessége a szakértői vélemények alapján 90 km/h volt.