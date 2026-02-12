Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fenyő Miklós gyermekei borították az asztalt, ettől kell tartaniuk édesapjuk halála után

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 19:58
gyászbúcsúemlékezés
Fenyő Miklós közösségi oldalán emlékeznek a gyerekei. Megindító, ahogy rá emlékeznek.

Az egész országot megrendítette Fenyő Miklós halála. A Hungária együttes alapítója és megannyi sláger szerzője 78 éves volt. Fenyő Miklós temetését a napokban tartották.

Fenyő Miklós és a Hungária éveken át szállította a slágereket
Fenyő Miklós és a Hungária éveken át szállította a slágereket 
Fotó:  Szabolcs László / hot!archív

Fenyő Miklós halála: megindító sorokkal búcsúnak a gyerekei

A zenész gyerekei most Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán búcsúztak el Hungária együttes alapítójától. A bejegyzésükben a következőt írták:

Drága barátok, Édesapánk nagyra becsült közönsége! A gyász, amit a szívünkben érzünk, elvette a szavainkat. Most a csönd számunkra az egyetlen, amiben némi békét lelünk. Ez az oka annak, hogy nem hallatjuk a hangunkat, és hálásan köszönjük mindazoknak, akik ezt tiszteletben tartják. Sajnos azonban tartunk attól, hogy olyan személyek, illetve zenekarok, melyek Apukánk életében is arra törekedtek, hogy hasznot húzzanak belőle, szomorú halálát kihasználva ahhoz fognak folyamodni, hogy FENYŐ emlékkoncertet, nosztalgia koncertet szervezzenek anélkül, hogy velünk egyeztnének. Amennyiben minket nem tájékoztatnak, velünk nem egyeztetnek, beleegyezésünket nem kérik, úgy mi, Édesapánk minden szellemi tulajdonának örökösei, semmilyen módon nem járulunk ezekhez hozzá. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy a továbbiakban mi bármely, Fenyő Miklós, vagy a HUNGÁRIA együttes – amely szintén az Ő szellemi öröksége – nevében meghirdetett rendezvény esetében csak és kizárólag ahhoz járultunk hozzá, amelynek a hirdetését ezen a fórumon, azaz Fenyő Miklós hivatalos facebook oldalán megosztunk. Amelyet itt nem láttok, az tőlünk teljesen független, és minőségét és szellemiségét nem tartjuk méltónak arra, hogy ezt az örökséget bármilyen formában a magáénak tudja. Baráti üdvözlettel és Édesapánk követői iránt érzett hálával és tisztelettel: Fenyő Dió és Fenyő Dáci

- olvasható a posztban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu