Fenyő Miklós gyermekei borították az asztalt, ettől kell tartaniuk édesapjuk halála után

Drága barátok, Édesapánk nagyra becsült közönsége! A gyász, amit a szívünkben érzünk, elvette a szavainkat. Most a csönd számunkra az egyetlen, amiben némi békét lelünk. Ez az oka annak, hogy nem hallatjuk a hangunkat, és hálásan köszönjük mindazoknak, akik ezt tiszteletben tartják. Sajnos azonban tartunk attól, hogy olyan személyek, illetve zenekarok, melyek Apukánk életében is arra törekedtek, hogy hasznot húzzanak belőle, szomorú halálát kihasználva ahhoz fognak folyamodni, hogy FENYŐ emlékkoncertet, nosztalgia koncertet szervezzenek anélkül, hogy velünk egyeztnének. Amennyiben minket nem tájékoztatnak, velünk nem egyeztetnek, beleegyezésünket nem kérik, úgy mi, Édesapánk minden szellemi tulajdonának örökösei, semmilyen módon nem járulunk ezekhez hozzá. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy a továbbiakban mi bármely, Fenyő Miklós, vagy a HUNGÁRIA együttes – amely szintén az Ő szellemi öröksége – nevében meghirdetett rendezvény esetében csak és kizárólag ahhoz járultunk hozzá, amelynek a hirdetését ezen a fórumon, azaz Fenyő Miklós hivatalos facebook oldalán megosztunk. Amelyet itt nem láttok, az tőlünk teljesen független, és minőségét és szellemiségét nem tartjuk méltónak arra, hogy ezt az örökséget bármilyen formában a magáénak tudja. Baráti üdvözlettel és Édesapánk követői iránt érzett hálával és tisztelettel: Fenyő Dió és Fenyő Dáci