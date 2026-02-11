Egyetlen magyarral folytatja a Liverpool, döntést hoztak Kerkezről

A rendhagyó, hétközi forduló szerdai játéknapján Sunderland-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League-ben. A vendégeknél hiányozni fog Szoboszlai Dominik, aki eltiltás miatt kénytelen kihagyni a találkozót. A magyar középpályás a Manchester City elleni 2-1-es vereség végén rántotta le barátját, Erling Haalandot, a játékvezető pedig videózás után piros lapot adott neki. Így ezúttal egyetlen magyar játékosként Kerkez Milos marad a reflektorfényben.

Szoboszlai Dominik eltiltásával Kerkez Milos lesz az egyetlen magyar szereplő a Sunderland-Liverpool mérkőzésen / Fotó: Soccrates Images

A magyar válogatott balhátvédje a City ellen a vereség dacára is az egyik legjobb liverpooli teljesítményt nyújtotta. Remekül levette a pályáról Semenyot, akitől sokan azt várták, hogy komoly gondot okozhat a Vörösöknek.

Kerkezt helye megkérdőjelezhetetlen

A Sunderland elleni meccs előtt a This Is Anfield is megpróbálta összerakni a várható kezdőt. Szoboszlai hiányában főleg a jobbhátvéd poszt szolgáltatta a legnagyobb beszédtémát: a portál szerint Curtis Jones vagy Wataru Endo lehetnek az opciók. Több helyen is vannak még kérdőjelek, egy dolgot viszont nem nagyon vitatnak: Kerkez helye biztosnak tűnik a kezdőcsapatban.

Ez nem is meglepő, hiszen a balhátvéd két erős meccsen van túl, ráadásul már hetek, sőt, hónapok óta javuló tendenciát mutat. Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy Arne Slot hogyan rotál majd. Amikor a Bajnokok Ligája miatt sűrű volt a program, inkább Andy Robertson kapott lehetőséget Kerkez helyett. Olyan is előfordult már, hogy amikor két meccs nagyon közel esett egymáshoz és Kerkez mindkettőn kezdett, a holland edző a második találkozón már a szünetben lecserélte őt.

A legnagyobb kérdés tehát, hogy ezúttal végig számol-e vele a szakmai stáb.