Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyetlen magyarral folytatja a Liverpool, döntést hoztak Kerkezről

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 13:05
LiverpoolPremier LeagueSzoboszlai Dominik
Úgy fest, nem maradunk magyar érdekeltség nélkül. Míg Szoboszlai Dominik kényszerpihenőjét tölti, Kerkez Milos szereplése nem kérdés a Sunderland-Liverpool mérkőzésen.

A rendhagyó, hétközi forduló szerdai játéknapján Sunderland-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League-ben. A vendégeknél hiányozni fog Szoboszlai Dominik, aki eltiltás miatt kénytelen kihagyni a találkozót. A magyar középpályás a Manchester City elleni 2-1-es vereség végén rántotta le barátját, Erling Haalandot, a játékvezető pedig videózás után piros lapot adott neki. Így ezúttal egyetlen magyar játékosként Kerkez Milos marad a reflektorfényben.

Kerkez Milos hétről hétre egyre jobb teljesítmény nyújt Liverpoolban , már nem kérdés a helye a kezdőben
Szoboszlai Dominik eltiltásával Kerkez Milos lesz az egyetlen magyar szereplő a Sunderland-Liverpool mérkőzésen / Fotó: Soccrates Images

A magyar válogatott balhátvédje a City ellen a vereség dacára is az egyik legjobb liverpooli teljesítményt nyújtotta. Remekül levette a pályáról Semenyot, akitől sokan azt várták, hogy komoly gondot okozhat a Vörösöknek.

Kerkezt helye megkérdőjelezhetetlen

A Sunderland elleni meccs előtt a This Is Anfield is megpróbálta összerakni a várható kezdőt. Szoboszlai hiányában főleg a jobbhátvéd poszt szolgáltatta a legnagyobb beszédtémát: a portál szerint Curtis Jones vagy Wataru Endo lehetnek az opciók. Több helyen is vannak még kérdőjelek, egy dolgot viszont nem nagyon vitatnak: Kerkez helye biztosnak tűnik a kezdőcsapatban.

Ez nem is meglepő, hiszen a balhátvéd két erős meccsen van túl, ráadásul már hetek, sőt, hónapok óta javuló tendenciát mutat. Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy Arne Slot hogyan rotál majd. Amikor a Bajnokok Ligája miatt sűrű volt a program, inkább Andy Robertson kapott lehetőséget Kerkez helyett. Olyan is előfordult már, hogy amikor két meccs nagyon közel esett egymáshoz és Kerkez mindkettőn kezdett, a holland edző a második találkozón már a szünetben lecserélte őt.

A legnagyobb kérdés tehát, hogy ezúttal végig számol-e vele a szakmai stáb.

@ripost.hu

Kerkez Milos albán szépségnek csapja a szelet Gyanúsan sok az interakció a focista és a lány között. #ripost #kerkezmilos #liverpool #szerelem #modell #francesrustem

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu