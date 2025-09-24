Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Támadnak a molyok? Így tedd el a nyári ruhákat, hogy megvédd az undok kártevők ellen

Támadnak a molyok? Így tedd el a nyári ruhákat, hogy megvédd az undok kártevők ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 15:45
A nyár végével eljön a pillanat, amikor a lenge ruháidtól sajnos búcsút kell venned egy kis időre és helyet kell adnod a melegebb daraboknak. A molyok ellen azonban muszáj védekezned, hiszen ők lesben állnak, és már régóta várják ezt a pillanatot.
A molyok ellen nem elég, ha ügyesen rendszerezed a ruháidat. Ezek az apró, szinte láthatatlan kártevők imádják a természetes anyagokat, főként a gyapjút, selymet vagy pamutot. A megelőzés kulcsa a tudatos előkészítés és a megfelelő tárolás. Nem mindegy, milyen dobozt, zsákot vagy illatosítót választasz, és az sem, hogyan tisztítod ki a ruháidat, mielőtt elpakolod. Ha okosan cselekszel, a molyoknak esélyük sem lesz beköltözni a szekrényedbe és inkább máshol keresnek kuckót és táplálékot maguknak.

molyok ellen
Molyok ellen: így tedd el a nyári ruhákat
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Molyok ellen alaposan mosd ki a ruhákat 

A molyok ellen az egyik legjobb védekezés, ha tisztán teszed el a nyári ruháidat. Ezek a kis mocskok ugyanis leginkább a szennyezett, étel- vagy izzadságfoltos textíliákat kedvelik. Ezért minden darabot érdemes kimosni vagy tisztítóba vinni, mielőtt a szekrény mélyére kerül.

Szerezz be tökéletes tárolókat

A műanyag dobozok légmentesen zárnak, így hatékonyan óvják a ruhákat. A vastag vászonzsák szintén jó választás, mert szellőzik, de nem engedi át a molyokat. Kerüld viszont a sima műanyag zacskókat, mert azokban könnyen bebüdösödnek a ruháid.

Elő a természetes molyirtókkal 

A levendulazsák, a cédrusfa vagy a szárított rozmaring természetes módon tartja távol a molyokat. Ezek ráadásul kellemes illatot adnak a ruháidnak. Ha lehet, akkor inkább hanyagold a vegyszeres golyókat, a naftalint, mert attól olyan kellemetlen és erős szaguk lesz a gönceidnek, hogy többé biztosan nem akarod majd felvenni őket.

A szekrények is legyenek tiszták

Mielőtt elpakolod a nyári ruhákat, alaposan törölgesd ki a szekrényt, a polcokat és csak tiszta tárolókba pakolj. Ehhez használhatsz szódabikarbónás vagy mosószeres vizet, Fontos, hogy csak akkor kezdj el bepakolni, ha minden teljesen megszáradt.

Hagyd szellőzni a ruhákat

A molyok imádják a sötét, levegőtlen helyeket. Ha túl sok ruhát préselsz össze, nehezebben szellőznek, ezzel pedig odavonzod a kártevőket. Hagyj egy kis teret a a ruhák között, így kevésbé fognak gyűrődni is.

Időnként kukkants bele

Bármilyen ügyesen és elővigyázatosan is pakoltál el, az ördög nem alszik és lehet, hogy a molyok sem. Időnként nézz bele a ruhásdobozokba, és ha molyok nyomait véled felfedezni, akkor még időben tehetsz ellenük, mielőtt felfalják a kedvenc szettjeidet.

Ha szeretnél készíteni természetes molyirtót, amit beakaszthatsz a ruhásszekrénybe, nézd meg a videót!

 

