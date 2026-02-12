Fotó: Így néz ki most a nagybeteg Szeles Mónika

Jobb később, mint soha – vallja Szeles Mónika, aki tavaly beszélt először arról, hogy egy ritka és gyógyíthatatlan, krónikus autoimmun betegséggel diagnosztizálták. A magyar származású teniszlegenda picit megkésve, de elkezdte teljesíteni újévi fogadalmát.
A kilencszeres Grand Slam-győztes teniszezőnő úgynevezett myasthenia gravis nevű neuromuszkuláris autoimmun betegséggel küzd, amely izomgyengeséget okoz, és jelentős hatással van a mindennapi életére – írja a DailyMail cikkére hivatkozva az Origo.
Szeles Mónika egy korábbi interjúban elmondta, először ütögetés közben jelentkeztek a tünetei, amikor néha melléütött a labdának, amiből máskor pedig kettőt látott.
Amikor megkaptam a diagnózist, csak annyit mondtam: Mi?! Ez egy nagyon nehéz betegség, amely a mindennapjaimat is komolyan érinti
– fogalmazott korábban az Újvidéken, magyar családban született teniszezőnő, aki első sikereit még jugoszláv színekben érte el, majd 1994-től az Egyesült Államokat képviselte
Szeles Mónika a minap egy képet osztott meg magáról, az edzőteremből jelentkezett a közösségi oldalán, és azt írta, ha egy picit megkésve is, de elkezdte teljesíteni az újévi fogadalmát.
Emlékeztetem magam arra, hogy jobb később elkezdeni, mint egyáltalán nem
– fogalmazott a teniszlegenda, aki láthatóan igyekszik pozitívan hozzáállni a kialakult helyzethez.
Mint ismert, Szeles karrierjét 1993-ban drámai esemény törte meg, amikor Hamburgban egy megszállott Steffi Graf-rajongó a pályán hátba szúrta egy csaknem 23 centis késsel. A teniszezőt hordágyon vitték el, majd több mint két év kihagyás után visszatért.
