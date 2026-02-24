Megfáztál vagy másnapos vagy? Így készíts gyömbér shotot házilag és elmúlik a baj

Nem csak akkor érdemes az értékes gyógynövényekhez nyúlni, amikor betegek vagyunk, hiszen azok a mindennapokban is fontos támogatói lehetnek az egészségünknek. A gyömbér például egy valóságos szuperélelmiszer, a belőle készült ital pedig igazi egészségbomba lehet a szervezetünk számára. A gyömbér shot készítés ráadásul nem is akkora ördöngösség, mint amilyennek hisszük.
Rengeteg elkészítési mód létezik változatos hozzávalók felhasználásával, ha gyömbér shotról van szó. Mi ezúttal a Mindemegette.hu receptjét osztjuk meg. Az előkészítéshez a következőkre lesz szükséged:
Az almát és a citrus(oka)t hámozzuk meg és daraboljuk fel, a gyömbért mossuk meg alaposan, és tetszés szerint héjjal vagy anélkül karikázzuk fel. Tegyük a feldarabolt alapanyagokat a turmixgépbe, esetleg gyümölcscentrifugába, majd adjuk hozzájuk a többi alapanyagot is. Mixeljük össze az egészet, és porciózzuk ki több kisebb üvegbe. Ha szeretnénk, hogy igazán lágy legyen az italunk textúrája, le is szűrhetjük. Tároljuk hűtőben, arra viszont figyeljünk, hogy 3-4 napnál tovább ne őrizgessük, hiszen a friss gyömbér shotnak van igazán ereje és hatása.
A gyömbér shot gyakori fogyasztásával nagy mértékben támogathatjuk az egészségünket, és akár előnyös fiziológiai változásokat is beindíthatunk. A gyömbér ugyanis számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik: serkenti a vérkeringést és támogatja a zsírégetést, ezért még a nem kívánatos kilók leadásához is hozzájárulhat. Jótékony hatásai közé tartozik még, hogy javítja az emésztést, felpörgeti az anyagcserét, enyhíti a puffadást, gyulladáscsökkentő hatással bír, magas C-vitamin- és antioxidáns-tartalma miatt pedig az immunrendszerünk legjobb támogatója lehet.
A legjobb, ha reggelente éhgyomorra isszuk a gyömbér shotot, méghozzá kis adagban, ami kb. fél decit jelent. A lényeg nem a mennyiségen van, hiszen már ekkora porcióban is rengeteg értékes vitamin és tápanyag található. Az ébredés utáni percekben ez az 1-2 korty tökéletesen felébreszti a szervezetünket, beindítja az anyagcserét és azonnal energiával lát el. Éppen ezért bevethetjük edzés vagy bármilyen aktivitás előtt is. Ha mézet is teszünk bele, extra energiát nyerhetünk. Amennyiben megfázással, azon belül is torokfájással, köhögéssel vagy orrdugulással küzdünk, naponta akár 2-3 alkalommal is ihatjuk a csodafolyadékot.
Érdemes gyömbér teát is fogyasztani a mindennapokban, amelyet szintén elkészíthetsz otthon. A gyömbérpucolástól sem kell megriadnod, mert létezik egy egyszerű trükk, amellyel gond nélkül eltávolíthatod a héjat.
Nézd meg a Mindmegette.hu receptjét az alábbi videón:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.