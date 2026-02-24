Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gyömbér shot készítés

Megfáztál vagy másnapos vagy? Így készíts gyömbér shotot házilag és elmúlik a baj

gyömbérshot
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:15
gyömbéritaltippreceptgyömbér
Nemcsak a megfázások természetes gyógyszere, hanem a megelőzés, az immunerősítés, sőt a diéta támogatásának, nem mellesleg a macskajaj kezelésének kulcsszereplője is lehet a pikáns fűszer- és gyógynövényként ismert gyömbér. Ha azonban nem magában fogyasztanád, görgess lejjebb, cikkünkben ugyanis bevezetünk a gyömbér shot készítés rejtelmeibe.
  • A gyömbér shot receptje egyszerű, az elkészítése csak néhány percet vesz igénybe.
  • Az ital mindennapos fogyasztásának számos egészségügyi előnye van.
  • A hatás maximalizálásához előnyös, ha mindennap ugyanabban az időpontban fogyasztjuk el a shotot..

Nem csak akkor érdemes az értékes gyógynövényekhez nyúlni, amikor betegek vagyunk, hiszen azok a mindennapokban is fontos támogatói lehetnek az egészségünknek. A gyömbér például egy valóságos szuperélelmiszer, a belőle készült ital pedig igazi egészségbomba lehet a szervezetünk számára. A gyömbér shot készítés ráadásul nem is akkora ördöngösség, mint amilyennek hisszük.

Gyömbér shot készítés
A gyömbér shot készítés egy végtelenül egyszerű folyamat, így bármikor belevághatunk. 
Fotó: DenisMArt /  Shutterstock 

Ilyen egyszerű a gyömbér shot készítés

Rengeteg elkészítési mód létezik változatos hozzávalók felhasználásával, ha gyömbér shotról van szó. Mi ezúttal a Mindemegette.hu receptjét osztjuk meg. Az előkészítéshez a következőkre lesz szükséged:

  • 1 db alma
  • 1 db citrom és/vagy narancs 
  • 4 dkg friss gyömbér (kb. 4-6 cm-es darab)
  • 1 kk. fahéj
  • 2,5 dl víz
  • 1,5 ek. méz (opcionális)

Az almát és a citrus(oka)t hámozzuk meg és daraboljuk fel, a gyömbért mossuk meg alaposan, és tetszés szerint héjjal vagy anélkül karikázzuk fel. Tegyük a feldarabolt alapanyagokat a turmixgépbe, esetleg gyümölcscentrifugába, majd adjuk hozzájuk a többi alapanyagot is. Mixeljük össze az egészet, és porciózzuk ki több kisebb üvegbe. Ha szeretnénk, hogy igazán lágy legyen az italunk textúrája, le is szűrhetjük. Tároljuk hűtőben, arra viszont figyeljünk, hogy 3-4 napnál tovább ne őrizgessük, hiszen a friss gyömbér shotnak van igazán ereje és hatása. 

Gyömbérből és gyümölcsökből készült italt üvegbe kitöltő nő
A gyömbér shotba bármilyen gyümölcsöt, sőt akár zöldségeket is tehetünk a változatosság kedvéért. 
Fotó: Space_Cat /  Shutterstock 

Miért érdemes gyömbér shotot inni?

A gyömbér shot gyakori fogyasztásával nagy mértékben támogathatjuk az egészségünket, és akár előnyös fiziológiai változásokat is beindíthatunk. A gyömbér ugyanis számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik: serkenti a vérkeringést és támogatja a zsírégetést, ezért még a nem kívánatos kilók leadásához is hozzájárulhat. Jótékony hatásai közé tartozik még, hogy javítja az emésztést, felpörgeti az anyagcserét, enyhíti a puffadást, gyulladáscsökkentő hatással bír, magas C-vitamin- és antioxidáns-tartalma miatt pedig az immunrendszerünk legjobb támogatója lehet. 

Hogyan fogyasszuk a gyömbér shotot?

A legjobb, ha reggelente éhgyomorra isszuk a gyömbér shotot, méghozzá kis adagban, ami kb. fél decit jelent. A lényeg nem a mennyiségen van, hiszen már ekkora porcióban is rengeteg értékes vitamin és tápanyag található. Az ébredés utáni percekben ez az 1-2 korty tökéletesen felébreszti a szervezetünket, beindítja az anyagcserét és azonnal energiával lát el. Éppen ezért bevethetjük edzés vagy bármilyen aktivitás előtt is. Ha mézet is teszünk bele, extra energiát nyerhetünk. Amennyiben megfázással, azon belül is torokfájással, köhögéssel vagy orrdugulással küzdünk, naponta akár 2-3 alkalommal is ihatjuk a csodafolyadékot. 

Érdemes gyömbér teát is fogyasztani a mindennapokban, amelyet szintén elkészíthetsz otthon. A gyömbérpucolástól sem kell megriadnod, mert létezik egy egyszerű trükk, amellyel gond nélkül eltávolíthatod a héjat. 

Nézd meg a Mindmegette.hu receptjét az alábbi videón:

