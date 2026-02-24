Megfáztál vagy másnapos vagy? Így készíts gyömbér shotot házilag és elmúlik a baj

A gyömbér shot receptje egyszerű, az elkészítése csak néhány percet vesz igénybe.

Az ital mindennapos fogyasztásának számos egészségügyi előnye van.

A hatás maximalizálásához előnyös, ha mindennap ugyanabban az időpontban fogyasztjuk el a shotot..

Nem csak akkor érdemes az értékes gyógynövényekhez nyúlni, amikor betegek vagyunk, hiszen azok a mindennapokban is fontos támogatói lehetnek az egészségünknek. A gyömbér például egy valóságos szuperélelmiszer, a belőle készült ital pedig igazi egészségbomba lehet a szervezetünk számára. A gyömbér shot készítés ráadásul nem is akkora ördöngösség, mint amilyennek hisszük.

A gyömbér shot készítés egy végtelenül egyszerű folyamat, így bármikor belevághatunk.

Fotó: DenisMArt / Shutterstock

Ilyen egyszerű a gyömbér shot készítés

Rengeteg elkészítési mód létezik változatos hozzávalók felhasználásával, ha gyömbér shotról van szó. Mi ezúttal a Mindemegette.hu receptjét osztjuk meg. Az előkészítéshez a következőkre lesz szükséged:

1 db alma

1 db citrom és/vagy narancs

4 dkg friss gyömbér (kb. 4-6 cm-es darab)

1 kk. fahéj

2,5 dl víz

1,5 ek. méz (opcionális)

Az almát és a citrus(oka)t hámozzuk meg és daraboljuk fel, a gyömbért mossuk meg alaposan, és tetszés szerint héjjal vagy anélkül karikázzuk fel. Tegyük a feldarabolt alapanyagokat a turmixgépbe, esetleg gyümölcscentrifugába, majd adjuk hozzájuk a többi alapanyagot is. Mixeljük össze az egészet, és porciózzuk ki több kisebb üvegbe. Ha szeretnénk, hogy igazán lágy legyen az italunk textúrája, le is szűrhetjük. Tároljuk hűtőben, arra viszont figyeljünk, hogy 3-4 napnál tovább ne őrizgessük, hiszen a friss gyömbér shotnak van igazán ereje és hatása.

A gyömbér shotba bármilyen gyümölcsöt, sőt akár zöldségeket is tehetünk a változatosság kedvéért.

Fotó: Space_Cat / Shutterstock

Miért érdemes gyömbér shotot inni?

A gyömbér shot gyakori fogyasztásával nagy mértékben támogathatjuk az egészségünket, és akár előnyös fiziológiai változásokat is beindíthatunk. A gyömbér ugyanis számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik: serkenti a vérkeringést és támogatja a zsírégetést, ezért még a nem kívánatos kilók leadásához is hozzájárulhat. Jótékony hatásai közé tartozik még, hogy javítja az emésztést, felpörgeti az anyagcserét, enyhíti a puffadást, gyulladáscsökkentő hatással bír, magas C-vitamin- és antioxidáns-tartalma miatt pedig az immunrendszerünk legjobb támogatója lehet.