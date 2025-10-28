BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Beteg nő, akit az utcán kapott el a köhögés

Borzalmas köhögés gyötör? Ez az egyszerű, házi gyógymód pillanatok alatt megszünteti a kellemetlen tüneteket

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 07:45
természetes gyógymódköhögéscsillapításköhögés
Most, hogy beköszöntött az ősz, egyre több vírus terjed a levegőben, ami még a legegészségtudatosabb vitaminszedőket is képes ledönteni a lábukról. Persze előfordulhat , hogy csak egyszerűen megfázol és a kellemetlen nátha, valamint a szűnni nem akaró köhögés egyvelegét kapod. Az utóbbira azonban van egy nagyon egyszerű, házi gyógymód, amit te is pillanatok alatt összedobhatsz!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ahogy a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, alattomosan osonnak be életünkbe a vírusok, amiket nagyon könnyedén elkaphatunk a munkahelyen vagy éppen az egyik villamoson hazafelé tartva. Persze már abból is baj lehet, ha nem védjük a nyakunkat egy meleg sállal vagy mellőzzük a réteges öltözködést, legyintve, hogy „még úgyis süt a nap”. Bár nem árt vigyázni ebben az időszakban, – amikor mindenki szipog körülöttünk – mégis előfordulhat, hogy benyelsz valamit. Amennyiben azok közé tartozol, akik borzalmas köhögéssel küzdenek, akkor érdemes kipróbálnod a következő házi gyógymódot!

Beteg nő, aki köhögéssel küzd a munkahelyén
Ints búcsőt a szörnyű panasznak és számolj le a köhögéssel!
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Nem kell egyből gyógyszerhez nyúlnod, ha kínoz a köhögés

Nagyon sokan vannak, akik nem szeretik gyógyszerekkel tömni magukat, ezért inkább a természetes módszerek mellett teszik le a voksukat. Persze akadnak olyanok is, akiken estére jön ki a rosszullét, amikorra már a közelben lévő összes gyógyszertár bezárt. Akár a házi gyógymódok kedvelőihez, akár az utóbbi táborhoz tartozol, mutatjuk, mit készíts el, ha nem csillapodik a köhögés.

Természetes, házi gyógymód köhögés ellen

Az interneten kezdett el terjedni az a videó, ami egy otthon is egyszerűen elkészíthető köhögéscsillapítót mutat be. A bejegyzést egy közismert egészségügyi Instagram-oldal tette közzé, ami nem mellesleg tekintélyes követőtáborral büszkélkedhet.

Egy nő narancsot hámoz, mivel ez is kell a köhögéscsillapítóba
A köhögéscsillapító alapját a narancs adja
Fotó: SimpleImages /  GettyImages

A poszt szerint a köhögés enyhítésére szolgáló gyógymódhoz összesen 4 dologra lesz szükséged:  

  • Narancs: képes fertőtleníteni a hörgőket, csökkenteni a gyulladást, amivel enyhülést hoz a toroknak
  • Kurkumapor
  • Méz

A köhögéscsillapító elkészítéséhez vágd le a narancs tetejét, szedd ki a közepét, majd tedd a tűzhelyre. Ezt követően adj hozzá egy csipetnyi sót (az 5 év felettieknek mehet bele egy fél teáskanálnyi), aztán szórj hozzá egy kis kurkumaport. A keveréket addig melegítsd, míg be nem sötétedik és el nem kezd forrni. Végül vedd le a tűzhelyről, hagyd kicsit hűlni és adj hozzá egy kanál mézet.

A keverék azonban köhögéscsillapító-hatása mellett erősíti az immunrendszert is.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan készítsd el a gyógymódot:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu