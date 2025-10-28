Borzalmas köhögés gyötör? Ez az egyszerű, házi gyógymód pillanatok alatt megszünteti a kellemetlen tüneteket

Ahogy a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, alattomosan osonnak be életünkbe a vírusok, amiket nagyon könnyedén elkaphatunk a munkahelyen vagy éppen az egyik villamoson hazafelé tartva. Persze már abból is baj lehet, ha nem védjük a nyakunkat egy meleg sállal vagy mellőzzük a réteges öltözködést, legyintve, hogy „még úgyis süt a nap”. Bár nem árt vigyázni ebben az időszakban, – amikor mindenki szipog körülöttünk – mégis előfordulhat, hogy benyelsz valamit. Amennyiben azok közé tartozol, akik borzalmas köhögéssel küzdenek, akkor érdemes kipróbálnod a következő házi gyógymódot!

Ints búcsőt a szörnyű panasznak és számolj le a köhögéssel!

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Nem kell egyből gyógyszerhez nyúlnod, ha kínoz a köhögés

Nagyon sokan vannak, akik nem szeretik gyógyszerekkel tömni magukat, ezért inkább a természetes módszerek mellett teszik le a voksukat. Persze akadnak olyanok is, akiken estére jön ki a rosszullét, amikorra már a közelben lévő összes gyógyszertár bezárt. Akár a házi gyógymódok kedvelőihez, akár az utóbbi táborhoz tartozol, mutatjuk, mit készíts el, ha nem csillapodik a köhögés.

Természetes, házi gyógymód köhögés ellen

Az interneten kezdett el terjedni az a videó, ami egy otthon is egyszerűen elkészíthető köhögéscsillapítót mutat be. A bejegyzést egy közismert egészségügyi Instagram-oldal tette közzé, ami nem mellesleg tekintélyes követőtáborral büszkélkedhet.

A köhögéscsillapító alapját a narancs adja

Fotó: SimpleImages / GettyImages

A poszt szerint a köhögés enyhítésére szolgáló gyógymódhoz összesen 4 dologra lesz szükséged:

Narancs : képes fertőtleníteni a hörgőket, csökkenteni a gyulladást, amivel enyhülést hoz a toroknak

: képes fertőtleníteni a hörgőket, csökkenteni a gyulladást, amivel enyhülést hoz a toroknak Só

Kurkumapor

Méz

A köhögéscsillapító elkészítéséhez vágd le a narancs tetejét, szedd ki a közepét, majd tedd a tűzhelyre. Ezt követően adj hozzá egy csipetnyi sót (az 5 év felettieknek mehet bele egy fél teáskanálnyi), aztán szórj hozzá egy kis kurkumaport. A keveréket addig melegítsd, míg be nem sötétedik és el nem kezd forrni. Végül vedd le a tűzhelyről, hagyd kicsit hűlni és adj hozzá egy kanál mézet.

A keverék azonban köhögéscsillapító-hatása mellett erősíti az immunrendszert is.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan készítsd el a gyógymódot:

