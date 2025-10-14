Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Minden alkalommal bajlódsz a gyömbérhámozással? Eláruljuk a legjobb trükköt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 13:15
Igazi aduász az őszi-téli szezonban a csípős gyógy- és fűszernövény, amit nemcsak megfázás idején, de ételízesítésre és megelőzésre is érdemes fogyasztani. Ezt számtalan formában megtehetjük, mindenki a saját igényei szerint, feltéve, ha túljutunk a kellemetlennek tartott gyömbérhámozáson.
László Juli
Az egyik legnagyszerűbb gyógyhatással rendelkező fűszernövény tökéletes alapanyag a konyhában: számtalan ételünket teheti pikánssá és különlegessé, ereje az egyedi ízen túl értékes hatóanyagainak köszönhető. A gyömbér ugyanis többféle vitamint tartalmaz, és megszámlálhatatlan pozitív egészségügyi hatással bír. Ezt a legtöbben tea formájában használják ki, ehhez azonban meg kell szabadulni a héjtól, ami próbára teheti az ember türelmét. Szerencsére viszont létezik egy nevetségesen egyszerű megoldás a bosszúságos folyamatra, vagyis a gyömbérhámozásra.

A gyömbérhámozás kanállal pillanatok alatt megvan.
Az igények és persze a növény mérete szerint kis- és nagykanál is használható a gyömbérhámozáshoz.
Csak egy apróság kell a gyömbérhámozáshoz

Mi más is jutna eszünkbe a hámozás kapcsán, mint egy jó kés, illetve zöldségpucoló eszköz? Aki rendszeresen fogyaszt gyömbért, valószínűleg ezeket használja arra, hogy eltüntesse a héjat, ám ezzel sajnos gyakran az értékes hús jó része is a kukában végzi. Ezt megelőzendő az evőeszközök között kell keresni a megoldást, méghozzá a kiskanál képében: egyszerűen kapargassuk át a gyömbér felszínét vele, a héj pedig apránként leválik majd a növényről. A módszer legnagyobb előnye a gyorsaságon és praktikusságon túl, hogy nem jár pazarlással. A kanállal ráadásul azokat a részeket is könnyebben megtisztíthatjuk, melyekhez késsel vagy hámozóval nem férnénk hozzá, sőt, az apró hibákat is kivájhatjuk.

Gondoltad volna?

A gyömbér kanállal való hámozását Jamie Oliver mutatta be először videós formában, és bár a módszert már ezelőtt is alkalmazták a világ számos konyhájában, a sztárszakács által prezentált 1 perces trükk ennek nyomán terjedt el igazán a köztudatban. Próbáld ki te is, és máris átértékeled a kiskanál funkcióját a mindennapokban!

Hámozás nélkül is felhasználhatjuk

A gyömbért akár a héjával is felhasználhatjuk, ha alaposan megtisztítjuk, így ha nem szeretnénk, nem kell a hámozással bajlódnunk. Egyszerűen csak vágjuk karikára, és ugyanúgy tegyük a forrásban lévő vízbe, ha teát készítünk, vagy reszeljük le, amennyiben ízesítőként használnánk fel. Arra azonban ügyeljünk, hogy csak friss gyömbér esetén hagyjuk fenn a héjat. Az öreg gumók külseje keserű lehet. 

Nézd meg Jamie Oliver pucolását ebben a videóban:

