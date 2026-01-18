Vaddisznó elleni védekezés – 9 praktika, ami elűzheti az állatokat

Komoly károkat okozhatnak a vaddisznók az otthonaink közelében, ezért ha tudjuk, hogy jelenlétük gyakori a környékünkön, érdemes néhány praktikát bevetni, hogy megóvjuk a kertünket. A Fanny magazin ezúttal abban segít, hogyan valósítható meg hatékonyan a vaddisznó elleni védekezés a kertben.
A rendszeres kerti munka sokat segíthet az állatok elleni védekezésben
Beszerezhetünk eszközöket is, hogy még hatékonyabb legyen a kerti védelem
Régi, természetes megoldások is segíthetnek a vaddisznók ellen
Nem mindenki lakik olyan helyen, ahol felbukkanhatnak a vaddisznók, ám ahogyan évről évre egyre távolabb kerülnek ezek az állatok az erdőktől, és közelebb az ember lakta területekhez, felmerülhet a kérdés: hogyan valósítható meg a vaddisznó elleni védekezés a kertben?
Vaddisznó elleni védekezés a kertben télen:
A tökéletes célpont Ezek az állatok vizet és élelmet keresnek, a lakott területeket főleg azért közelítik meg, hogy táplálékot és búvóhelyet találjanak maguknak. Ezért is jó célpont számukra egy olyan kert, ahol fáról lehullott gyümölcs, zöldhulladék, vastag, humuszos talaj, veteményes és víz található.
A kerti munka segíthet Sokat tehetünk azzal, ha rendszeresen összegereblyézzük a leveleket, valamint összeszedjük a fáról lehulló gyümölcsöket, melyek finom csemegék lehetnek a vaddisznóknak. Akárcsak a dió vagy a mogyoró, illetve bármilyen egyéb termés, ami eledelül szolgálhat.
Ne bízzuk a véletlenre Ugyanilyen vonzó a vaddisznók számára a szemét, pontosabban a háztartási hulladékot tartalmazó kültéri kukák, melyekben élelmet találhatnak. Így a legfontosabb tanács, hogy zárható helyen tartsuk a tárolókat, amiket szeretnek felborítani, a tartalmukat pedig feltúrni ezek az állatok.
Vaddisznó elleni kerítés Fontos lépés az is, hogy karbantartsuk a kerítést. Ellenőrizzük sűrűn az állapotát, vagy erősítsük meg az alsó 1-1,5 méteres szakaszt, mellyel sikeresen kizárhatjuk az állatokat. Ehhez erős, csúszásmentes csomózású, kifejezetten vaddisznók távoltartására való dróthálót használjunk.
Kiépíthetünk speciálisat is Ha igazán biztosra szeretnénk menni, komolyabb válaszfalat is építhetünk: süllyesszünk a földbe stabilan álló, akár lebetonozott oszlopokat fél méterenként, majd a kerítéshálót ehhez erősítsük hozzá. Ha vadhálót választunk, azt a föld szintje alatt 1 méterig engedjük le.
Szagok és hangok Vásárolhatunk vadriasztó szereket is, ám ezek szagát idővel megszokják az állatok, és hatástalanná válhatnak számukra. Ezért bizonyos időközönként váltsunk más illatra. Hasznos az ultrahangos berendezés is, ami a vadak számára zavaró hangokat sugároz, így elűzi őket.
Ha komolyabb a probléma Alkalmazhatunk ártalmatlan csapdát is a rendszeresen visszatérő vaddisznók ellen. A lecsapódó ajtajú ketrecbe gyümölcsöt vagy kukoricát érdemes elhelyezni. Ha befogtuk az állatot, értesítsük az illetékes szakembereket, akik gondoskodnak a vadak erdőbe való visszajuttatásáról.
Vaddisznó elleni védekezés házilag Természetes megoldás a harisnyába tett emberi haj, aminek szaga riasztja az állatokat. Készítsünk több csomagot, és tegyük a kerítés azon pontjaira, ahol a vaddisznók bejuthatnak a kertbe. Jó, ha időnként vízzel nedvesítjük a hajszálakat, ezzel erősödik a szag. Az eső viszont elmossa azt.
Csak kreatívan! Bevált tipp az is, ha valamilyen zajkeltő tárgyat, eszközt helyeztünk el az udvaron, vagy a kerítésre. A legegyszerűbb, ha nejlon zacskókat vágunk szét, és kötözünk fel különböző pontokra, hiszen a csíkok zizegő hangot adnak ki. Használhatunk szélkereplőt, fém tárgyakat és csengőket is.
