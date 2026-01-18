Vaddisznó elleni védekezés – 9 praktika, ami elűzheti az állatokat

A rendszeres kerti munka sokat segíthet az állatok elleni védekezésben

Beszerezhetünk eszközöket is, hogy még hatékonyabb legyen a kerti védelem

Régi, természetes megoldások is segíthetnek a vaddisznók ellen

Nem mindenki lakik olyan helyen, ahol felbukkanhatnak a vaddisznók, ám ahogyan évről évre egyre távolabb kerülnek ezek az állatok az erdőktől, és közelebb az ember lakta területekhez, felmerülhet a kérdés: hogyan valósítható meg a vaddisznó elleni védekezés a kertben?

Egyszerű módszerek a vaddisznó elleni védekezéshez, hogy ne keletkezzen kár az otthonaink közvetlen környezetében.

Fotó: KingRobert / Shutterstock

Vaddisznó elleni védekezés a kertben télen:

A tökéletes célpont

Ezek az állatok vizet és élelmet keresnek, a lakott területeket főleg azért közelítik meg, hogy táplálékot és búvóhelyet találjanak maguknak. Ezért is jó célpont számukra egy olyan kert, ahol fáról lehullott gyümölcs, zöldhulladék, vastag, humuszos talaj, veteményes és víz található. A kerti munka segíthet

Sokat tehetünk azzal, ha rendszeresen összegereblyézzük a leveleket, valamint összeszedjük a fáról lehulló gyümölcsöket, melyek finom csemegék lehetnek a vaddisznóknak. Akárcsak a dió vagy a mogyoró, illetve bármilyen egyéb termés, ami eledelül szolgálhat. Ne bízzuk a véletlenre

Ugyanilyen vonzó a vaddisznók számára a szemét, pontosabban a háztartási hulladékot tartalmazó kültéri kukák, melyekben élelmet találhatnak. Így a legfontosabb tanács, hogy zárható helyen tartsuk a tárolókat, amiket szeretnek felborítani, a tartalmukat pedig feltúrni ezek az állatok. Vaddisznó elleni kerítés

Fontos lépés az is, hogy karbantartsuk a kerítést. Ellenőrizzük sűrűn az állapotát, vagy erősítsük meg az alsó 1-1,5 méteres szakaszt, mellyel sikeresen kizárhatjuk az állatokat. Ehhez erős, csúszásmentes csomózású, kifejezetten vaddisznók távoltartására való dróthálót használjunk. Kiépíthetünk speciálisat is

Ha igazán biztosra szeretnénk menni, komolyabb válaszfalat is építhetünk: süllyesszünk a földbe stabilan álló, akár lebetonozott oszlopokat fél méterenként, majd a kerítéshálót ehhez erősítsük hozzá. Ha vadhálót választunk, azt a föld szintje alatt 1 méterig engedjük le. Szagok és hangok

Vásárolhatunk vadriasztó szereket is, ám ezek szagát idővel megszokják az állatok, és hatástalanná válhatnak számukra. Ezért bizonyos időközönként váltsunk más illatra. Hasznos az ultrahangos berendezés is, ami a vadak számára zavaró hangokat sugároz, így elűzi őket. Ha komolyabb a probléma

Alkalmazhatunk ártalmatlan csapdát is a rendszeresen visszatérő vaddisznók ellen. A lecsapódó ajtajú ketrecbe gyümölcsöt vagy kukoricát érdemes elhelyezni. Ha befogtuk az állatot, értesítsük az illetékes szakembereket, akik gondoskodnak a vadak erdőbe való visszajuttatásáról. Vaddisznó elleni védekezés házilag

Természetes megoldás a harisnyába tett emberi haj, aminek szaga riasztja az állatokat. Készítsünk több csomagot, és tegyük a kerítés azon pontjaira, ahol a vaddisznók bejuthatnak a kertbe. Jó, ha időnként vízzel nedvesítjük a hajszálakat, ezzel erősödik a szag. Az eső viszont elmossa azt. Csak kreatívan!

Bevált tipp az is, ha valamilyen zajkeltő tárgyat, eszközt helyeztünk el az udvaron, vagy a kerítésre. A legegyszerűbb, ha nejlon zacskókat vágunk szét, és kötözünk fel különböző pontokra, hiszen a csíkok zizegő hangot adnak ki. Használhatunk szélkereplőt, fém tárgyakat és csengőket is.

Sokat járod a természetet? Így viselkedj, ha vaddisznóval találkozol az erdőben. Érdemes tudni azt is, hogy miért jobb nem etetni a vadakat, és mit tegyünk, ha rókák bukkannak fel a kertünkben? Az is fontos kérdés, milyen munkákat ajánlott elvégezni a kertben télen, hiszen a szép udvar ebben az időszakban készül.