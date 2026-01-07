A növényeid élete most rajtad múlik – Így védd meg őket a nagy fagyok és a hó ellen

Most, hogy a tél bekeményített, ha eddig nem tetted, itt az ideje komolyan elgondolkodnod azon, hogy mit tegyél a kerti növények védelme érdekében. Ugye te sem szeretnéd, hogy a sok befektetett munkád kárba vesszen?

A kerti növények védelme télen kulcsfontosságú!

Fotó: Shutterstock

Fontos, hogy tisztában legyél azzal, melyik kerti növény szorul védelemre és melyik nem.

Ha az alábbi módszereket alkalmazod, garantáltan neked lesz a legszebb kerted tavasszal.

Ezekkel a praktikákkal megnövelheted a növényeid élettartamát.

A kerti növények védelme kulcsfontosságú, ha nem akarod, hogy a munkád kárba vesszen

A fagyos, nedves, szeles téli időjárás hatalmas károkat tud tenni a kinti növényekben, ha nem védjük őket megfelelően. Cikkünkben ezért olyan tippeket hoztunk, amelyekkel életben tarthatod szeretett növényeidet, és nem kell őket tavasszal újakra cserélned.

Mely kerti növényeknek van szüksége védelemre?

Mielőtt mélyebben beleásnánk magunkat a témába, nem árt tisztázni, hogy mely növények szorulnak védelemre, illetve, hogy melyeknek nem.

Télálló növények: ezek a fajták nagyon jól bírják a fagyokat, és csak néhányuk veszíti el a leveleit tavaszig. Ide sorolhatóak az évelők, a cserjék és a tűlevelűek is, például: lángvirág, palástfű, hibiszkusz.

ezek a fajták nagyon jól bírják a fagyokat, és csak néhányuk veszíti el a leveleit tavaszig. Ide sorolhatóak az évelők, a cserjék és a tűlevelűek is, például: Közepesen télálló növények: míg némelyikük jobban bírja a terhelést, mások kevésbé. Azonban ezeknek a kerti növényeknek a védelméről már gondoskodni kell. Ide tartozik többek között a zsálya, a vasfű és a fukszia.

míg némelyikük jobban bírja a terhelést, mások kevésbé. Azonban ezeknek a kerti növényeknek a védelméről már gondoskodni kell. Ide tartozik többek között Nem télálló növények: egyértelmű, hogy ezek a fajták már komoly védelemre szorulnak. Ide sorolhatóak a mediterrán és a trópusi növények, például a leander, illetve a nyáron virágzó hagymás növények, mint a dália és a kardvirág.

A növényeid élete most rajtad múlik.

Fotó: Getty Images

Így védd a közepesen télálló növényeket!

Több módszer közül is választhatsz, ha közepesen télálló növények színesítik a kertedet.

Tegyél vastag réteg levelet vagy levélkomposztot a tövükhöz!

Próbáld őket megóvni a széltől, többek között gyapjúval is letakarhatod őket.

Amennyiben a közepesen télálló növényedet cserépben gondozod, akkor használj buborékos fóliát, ami kellemes környezetet nyújt számukra.

Így védd a nem télálló növényeket!

Érdemes ezeket a növényeket már az első fagyok előtt megvédeni, hiszen a megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás. Azonban, ha ez nem sikerült, akkor se csüggedj! Helyette inkább próbáld gyorsan orvosolni a problémát, és válassz az alábbi módszerek közül!