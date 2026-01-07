A növényeid élete most rajtad múlik – Így védd meg őket a nagy fagyok és a hó ellen

Most, hogy a tél bekeményített, ha eddig nem tetted, itt az ideje komolyan elgondolkodnod azon, hogy mit tegyél a kerti növények védelme érdekében. Ugye te sem szeretnéd, hogy a sok befektetett munkád kárba vesszen?
A fagyos, nedves, szeles téli időjárás hatalmas károkat tud tenni a kinti növényekben, ha nem védjük őket megfelelően. Cikkünkben ezért olyan tippeket hoztunk, amelyekkel életben tarthatod szeretett növényeidet, és nem kell őket tavasszal újakra cserélned.
Mielőtt mélyebben beleásnánk magunkat a témába, nem árt tisztázni, hogy mely növények szorulnak védelemre, illetve, hogy melyeknek nem.
Több módszer közül is választhatsz, ha közepesen télálló növények színesítik a kertedet.
Érdemes ezeket a növényeket már az első fagyok előtt megvédeni, hiszen a megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás. Azonban, ha ez nem sikerült, akkor se csüggedj! Helyette inkább próbáld gyorsan orvosolni a problémát, és válassz az alábbi módszerek közül!
Cserepes növények esetén:
Nem cserepes növények esetén:
Az alábbi videóban a 10 legszívósabb, hidegtűrő, évelő növényt ismerheted meg:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.