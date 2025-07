Fizet-e a MÁV, ha a vihar miatt késik a vonat?

A pusztító időjárás miatt a MÁV vasútikatasztrófa-sújtotta területté nyilvánította a főváros és a Balaton térségét. A vihar miatt az ország keleti felén is hatalmas a káosz, sok helyen leállt a vonatközlekedés. De a MÁV most is a szokásos üzletszabály szerint téríti vissza a megváltott jegy árát.

Az egész vasúti pályán komoly károkat okoz az országon végigsöprő vihar. Vasútikatasztrófa-sújtotta területté nyilvánították a főváros, és a Balaton térségét – közölte hétfő délután Facebook-oldalán a MÁV-csoport. A vasúti helyreállítás keddre is áthúzódik. Azt javasolják, hogy aki teheti, kedden Volán-busszal tervezze utazását vagy halassza azt későbbre. A brutális vihar az ország szinte minden vasúti fővonalán rendkívül súlyos károkat okozott. A MÁV visszatéríti a vihar miatt késett vonatok jegyárait, ugyanúgy, ahogy mindig, azaz bizonyos feltételek teljesülése mellett. A vihar miatt külön szabályt a visszaváltásra egyelőre nem hoztak. Vihar 2025.07.07 veszprém vármegye / Fotó: BM Katasztrófavédelem Vihar miatt külön szabályt nem hoztak a visszaváltásra Teljes visszatérítés mindig akkor jár, ha a vonat kimarad (nem közlekedik), és nem lehet igénybe venni az utazást, vagy a vonat késik, és az utas lemond az utazásról, mielőtt felszállna, mert például a késés miatt nem éri meg elindulni. Késés esetén, ha a vonat 60 percnél többet késik, akkor lehet kérni részleges visszatérítést, de ez csak akkor jár, ha nem használták fel a jegyet. Ha a vonat késik, de végül elindul, akkor teljes visszatérítés csak akkor jár, ha az utas még a felszállás előtt lemond az utazásról. Hogyan lehet visszakérni a pénzt? Online vásárolt jegy esetén a MÁV applikációban vagy honlapon lehet kérelmezni a visszatérítést. Pénztárban vásárolt jegy esetén a jegyet személyesen kell visszavinni a pénztárba, vagy kitölteni egy kérelem formanyomtatványt. Késés és kimaradás esetén is csatolni kell a jegyet és lehetőség szerint a MÁV késésről vagy kimaradásról szóló hivatalos igazolását. Fő a pontos tájékozódás A hivatalos szervek mindenkit arra intenek, hogy pontosan járjanak utána mi vonatkozik az őket érintő útvonalakra. Ugyanis rengeteg álhír is terjed. Például július 8-án délelőtt felröppent egy hír, hogy az egész Keleti Pályaudvart lezárták, majd a MÁV szóvivője hamarosan tájékoztatta lapunkat, hogy erről szó sincs. Csupán egy Kőbánya Felsőnél lévő áramkimaradás miatt voltak késések, amelyek a Keleti-t is érintették.

Az Országos Havária központ a teljes MÁV busz-flottát bevetette, jelen pillanatban több, mint 150 MÁV Busz szállítja az utasokat, kizárólag a Kelet-Magyarországon állomásozó mentesítő és pótlóbuszok nem kerültek átvezénylésre a főváros, illetve a Balaton térségébe, a vihar ugyanis kelet felé tartott. A károk nagymértékűek és kiterjedtek, személyi sérülésről azonban nem érkezett információ. Hétfő éjfélig valamennyi helyjegyköteles vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető, valamint a Volán járatain a vonatjegyek is érvényesek. A gyors júliusi vihar következményeit valóban az egész ország nyögi. – mondta a MÁV-csoport szóvivője.