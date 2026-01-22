Csak egyszerű fájdalomcsillapítóként ismerjük: kiderült, hogy a rák esélyét is csökkentheti

Ha eddig nem használtad ezeket a fájdalomcsillapítókat probléma esetén, lehet, hogy érdemes lenne. Akár a rák kockázatát is csökkenthetik.

Érdemes lehet fejfájás esetén ibuprofén tartalmú gyógyszert szedni, akár a rák kockázatát is csökkentheti

Illusztráció: Natee Meepian / Shutterstock

Egy új kutatás kimutatta, hogy a gyakori ibuprofén-használat összefüggésbe hozható a méhnyálkahártya rák kockázatának csökkenésével. A tanulmány eredménye mindenféleképpen ígéretes lehet, hiszen óriási adatbázist használtak az adatok gyűjtéséhez.

A méhnyálkahártya rák (endometriumrák) a méh belső rétegéből kiinduló daganat, ami az egyik leggyakoribb ráktípus a nőknél.

A kutatás közel 43 ezer nő adatait elemezte, akik 55 és 74 év között voltak, mikor beléptek a vizsgálatba. Ebben az életszakaszban a legmagasabb a rák kockázata. Az átlagosan 12 évig történő adatgyűjtés alatt összesen 678 rákos esetet azonosítottak.

Azoknál a nőknél, akik legalább 30 ibuprofén tartalmú tablettát szedtek, szignifikánsan alacsonyabb volt az endometriumrák kockázata, mint azoknál, kik csak 4 tablettánál kevesebbet fogyasztottak.

Szignifikánsan csökkentheti a rák kockázatát

A gyakori ibuprofén használat 25%-os kockázatcsökkenéssel jár. Ez szignifikáns eredmény, főleg ha a többi fájdalomcsillapító által hozott eredményt is figyelembe vesszük. Az aszpirin esetében például hasonló összefüggés egyáltalán nem hozható párhuzamba.

Az EMJ szerint a kutatók ugyanakkor óvatos értelmezést javasolnak. Hangsúlyozzák, hogy a jól koordinált klinikai vizsgálatok még hátra vannak. Túl bátor következtetéseket nem éri meg levonni.