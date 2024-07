A háziorvos figyelmeztetése: ez történik a testeddel, ha minden bajra fájdalomcsillapítót veszel be

A paracetamol korunk egyik legkedveltebb és leggyakrabban használt fájdalomcsillapítója. Az emberek már szinte a legkisebb fájdalmuk, betegségük, vagy másnaposságuk miatt is ehhez a szerhez nyúlnak egyből. A paracetamolból készült fájdalomcsillapítók listája is hatalmas. A Mirror adatai szerint az Egyesült Királyságban évente 6300 tonna paracetamol tabletta fogy el, ez azt jelenti, hogy egy ember átlagosan 70 fájdalomcsillapítót kap be évente. A szakértők szerint azonban ez katasztrófát okozhat az egészségünkre nézve, és az emberek akár a halálukat is kockáztatják vele. Lássuk, hogy miért.

Az emberek rendszeresen szednek fájdalomcsillapítót a legkisebb fájdalmukra is /Fotó: Pexels

A népszerű tévés háziorvos és vezető klinikai tanácsadó Dr. Donald Grant fejtette ki a lap számára, hogy miért nem ajánlja, hogy minden bajunkra a fájdalomcsillapító legyen a megoldás.

Fontos tisztában lennünk vele, hogy a paracetamol rendszeres fogyasztása milyen kockázatot rejt az egészségünk számára rövidtávon és hosszútávon egyaránt.

- kezdte beszámolóját a szakértő, majd így folytatta -

A túl sok paracetamol drasztikust hatást gyakorolhat a máj egészségére, károsíthatja azt, és kockáztatja a májelégtelenséget. Ez akkor fordulhat elő, ha túl sok gyógyszer van jelen egyszerre a szervezetben. Ezért fontos betartani az ajánlott adagokat az egészséges életmód fenntartásához. Emellett sokan képesek akár alkohollal együtt bevenni a gyógyszert, ami a legrosszabb választás. Ilyenkor drasztikusan növelik a májkárosodás kockázatát. Fontos betartani az ajánlott paracetamol mennyiséget, ne vegyünk be több tablettát az ajánlottnál, mert a túladagolása sárgaságot, hányingert, étvágytalanságot, zavartságot, és szélsőséges körülmények között akár halált is okozhat

- zárta sorait Dr. Grant. Ezzel kapcsolatban egy ijesztő adatot is közölt a szakértő, mely szerinte évente körülbelül 100 ezer ember kerül kórházba paracetamol túladagolás miatt.