Stohl András rosszul döntött: a Házasság első látásra sztárja máris lecsapott Kiara Lordra

A Házasság első látásra sztárja, Dr. Gaál Zoltán szerint Kiara Lord körül nem véletlen a felhajtás: intelligensnek, különlegesnek és kifejezetten izgalmas nőnek tartja. A hírhedt fogdoki úgy fogalmazott, számára egyáltalán nem teher, hanem inkább inspiráló az a világ, amelyet Kiara képvisel, egykori felnőttfilmes karrier ide, vagy oda.

A Házasság első látásra sztárja szívesen randizna Kiara Lorddal (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja egyszer már találkozott Kiara Lorddal

Szívesen randiznék Kiara Lorddal. Talán egyszer már rá is írtam, de akkor nem válaszolt – hátha ez idővel változik. Nagyon különleges, intelligens nőnek látom. Kifejezetten tetszik benne, hogy provokatív, mert én is pont ilyen vagyok. Ha ezt olvassa, Kiara, a vendégem egy jó beszélgetéssel egybekötött ebédre

– tett nyílt ajánlatot Zoli, aki szerint egy nő múltja nem kellene, hogy kizáró ok legyen egy ismerkedésnél: „Engem egyáltalán nem zavara múltja. Molnár Anikóval is kifejezetten jó kapcsolatot ápolok, ő is felnőtt tartalmakat gyárt, mégsem ez határozza meg emberként.”

Dr. Gaál Zoli Kiara Lordot különleges nőnek tartja (Fotó: Máté Krisztián)

Már nem lenne nagy Ő

A beszélgetés során az is kiderült, hogy Kiara Lorddal már személyesen is találkozott: „Egy baráti társaságban futottunk össze Dávid Petra révén. Akkor épp egy hölggyel voltam, így nem igazán volt lehetőségünk beszélgetni vagy közelebbről megismerni egymást. Miatta egyébként belenéztem A Nagy Ő néhány részébe is" – mesélte Zoli.

A műsor kapcsán saját szereplési ambícióiról is őszintén beszélt. „Egészen mostanáig kicsit irigykedtem Stohl Andrásra, és eljátszottam a gondolattal, milyen lenne, ha egyszer én lennék a Nagy Ő. De nem vagyok benne biztos, hogy építené a renomémat. Így is elég komoly gyűlöletcunamit kapok.”

Miló Vikivel töretlen a barátságuk

Dr. Gaál Zoli szerint most sincs oka panaszra, hiszen az élete továbbra is aktív és tartalmas: „Nem unatkozom, zajlik az élet, húsvétkor például nálam lesznek a gyerekek. Miló Vikivel visszük tovább a MiTwo projektet: fellépünk, iskolákban edukálunk, sorra készítjük a videókat. Bár Szilágyi Dani távozott, érkeztek új emberek, akik szívükön viselik az ügyet" – magyarázta a Házasság első látásra egykori sztárja.