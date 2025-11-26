Tíz százalék körüli minimálbér-emelés jöhet 2026-tól - Ez más juttatásokat is érint

November elejére lényegében megállapodtak a munkaadók és a szakszervezetek a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. A tavalyi bérmegállapodás alapján 13 százalékkal kellene jövőre emelkednie a kötelező legkisebb munkabérnek, ám az egyezségben meghatározott makrogazdasági mutatók alacsonyabbak a korábban előrejelzettől.

A kormány és az MKIK megállapodása mérsékli a munkaadók terheit, ez a minimálbér-tárgyalásokra is befolyással lehet

Minimálbér: a kormány magasabb emelést szorgalmaz

A gazdasági növekedés a vártnál kisebb lesz idén, az infláció magasabb és a bruttó bérek emelkedése is meghaladja az előzetes várakozásokat. Az eltérések alapján a minimálbérnek 11 százalékkal kellene emelkednie januártól. A Mandiner ugyanakkor úgy tudja, ennek ellenére az idei 290 800 forintos összeg 10 százalékkal nőhet januártól.

A tavalyi bérmegállapodás tartalmaz egy olyan könnyítést is, hogy a munkáltatóknak jövőre az idei minimálbér összege után kell szochot fizetniük, így a kiadások nem nőnének jelentős mértékben. Emellett a múlt héten jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt a 80 milliárd forintos csomagot, amely 11 pontban rögzíti a hazai vállalkozások adóterheinek és adminisztrációs kötelezettségeinek a csökkentését. A kormány is nagyobb béremelést szeretne. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közelmúltban világossá tette, a kormány csak akkor csökkenti tovább a szociális hozzájárulási adót a jelenlegi 13-ról 12 százalékra, ha érdemi béremelésben állapodnak meg az érdekképviseletek és a magasabb bérek hatása a költségvetésben is megjelenik.