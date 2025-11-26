Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tíz százalék körüli minimálbér-emelés jöhet 2026-tól - Ez más juttatásokat is érint

garantált bérminimum
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 17:50
Nagy Mártonminimálbér
Folytatódtak szerdán a munkaadók és munkavállalók tárgyalásai. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről egyeztettek.

November elejére lényegében megállapodtak a munkaadók és a szakszervezetek a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. A tavalyi bérmegállapodás alapján 13 százalékkal kellene jövőre emelkednie a kötelező legkisebb munkabérnek, ám az egyezségben meghatározott makrogazdasági mutatók alacsonyabbak a korábban előrejelzettől.

minimálbér
A kormány és az MKIK megállapodása mérsékli a munkaadók terheit, ez a minimálbér-tárgyalásokra is befolyással lehet

Minimálbér: a kormány magasabb emelést szorgalmaz

A gazdasági növekedés a vártnál kisebb lesz idén, az infláció magasabb és a bruttó bérek emelkedése is meghaladja az előzetes várakozásokat. Az eltérések alapján a minimálbérnek 11 százalékkal kellene emelkednie januártól. A Mandiner ugyanakkor úgy tudja, ennek ellenére  az idei 290 800 forintos összeg 10 százalékkal nőhet januártól.

A tavalyi bérmegállapodás tartalmaz egy olyan könnyítést is, hogy a munkáltatóknak jövőre az idei minimálbér összege után kell szochot fizetniük, így a kiadások nem nőnének jelentős mértékben. Emellett a múlt héten jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt a 80 milliárd forintos csomagot, amely 11 pontban rögzíti a hazai vállalkozások adóterheinek és adminisztrációs kötelezettségeinek a csökkentését. A kormány is nagyobb béremelést szeretne. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közelmúltban világossá tette, a kormány csak akkor csökkenti tovább a szociális hozzájárulási adót a jelenlegi 13-ról 12 százalékra, ha érdemi béremelésben állapodnak meg az érdekképviseletek és a magasabb bérek hatása a költségvetésben is megjelenik.

  • A minimálbér mértéke befolyással van például a gyermekgondozási díjra. A GYED maximális összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének 70%-a lehet. A minimálbér emelkedésével ez a felső határ is növekszik.
  • A nagyszülői GYED felső határa szintén a minimálbér kétszeresének 70%-ában van meghatározva.
    Fontos megjegyezni, hogy néhány, korábban a minimálbérhez kötött juttatás, mint például a GYES és a gyermeknevelési támogatás ma már az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, így ezek nem emelkednek automatikusan a minimálbérrel. 
     

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu