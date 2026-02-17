Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sokkoló baleset: kigyulladt egy Budapestre tartó busz, a sofőr azonnal szörnyethalt

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 10:10
sofőrhalálos baleset
Megrázó részleteket közöltek a tragédiáról.

Halálos kimenetelű baleset történt kedden, a kedden a reggeli órákban a rózsahegyi (Ružomberok) járásbeli Oszada (Liptovská Osada) településen.

A busz sofőrje nem élte túl a balesetet Fotó: Freepik

A Markíza információi szerint a Rózsahegyet Besztercebányával összekötő útszakaszon egy Krakkóból Budapestre tartó lengyel távolsági autóbusz és egy fával megrakott tehergépkocsi ütközött össze szemből egymással. A sofőrnek szinte semmi esélye sem volt arra, hogy a tragédiát túlélje, mivel a fülkében ragadt, és elevenen égett el.

A baleset helyszínére nagy erőkkel vonultak ki a mentők, akik ellátták a közel harminc, többségében lengyel állampolgárságú utast. Az ápoláson átesett embereket evakuációs buszokkal a háromrevucai (Liptovské Revúce) községházába vitték. A teherautó sofőrjét a rendőrök megfújatták, leheletében nem mutattak ki alkoholt.

Négy mentőautót küldtünk ki egy autóbusz és egy kamion karamboljához. Egy 53 éves férfi többszörös sebesülést szenvedett, őt a rózsahegyi kórházba szállítottuk, míg egy 47 éves nőt combcsonttöréssel és fejsérüléssel a besztercebányai kórházba vittünk. Egy 37 éves nő, aki a fejét és a karját ütötte be, elutasította a további ellátást

– mondta Petra Klimešová, a mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője.

Az érintett szakasz órákon keresztül járhatatlan volt, a roncsokat tűzoltók távolították el az úttestről. Az ügy kivizsgálása érdekében a rendőrség átfogó nyomozást rendelt el - írja az Újszó.

 

